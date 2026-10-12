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12. októbra 2026
Čerešňák zachránil Pardubice 16 sekúnd pred koncom, skóroval aj Kelemen skóroval. Tréner priznal, že mali šťastie
V dramatickom súboji Pardubíc proti Třincu bodovali celkovo štyria slovenskí hokejisti. Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák sa výraznou mierou zaslúžil o víťazstvo Pardubíc nad Třincom 5:4 ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - V dramatickom súboji Pardubíc proti Třincu bodovali celkovo štyria slovenskí hokejisti.
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák sa výraznou mierou zaslúžil o víťazstvo Pardubíc nad Třincom 5:4 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí českej extraligy 2026/2027. Skúsený 33-ročný rodák z Trenčína vyrovnal 16 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času na 4:4 a v predĺžení asistoval pri rozhodujúcom góle Jana Mandáta. V dramatickom súboji bodovali celkovo štyria slovenskí hokejisti.
Pardubice pritom ešte v 53. minúte prehrávali 3:4. Čerešňák však v závere využil presilovú hru a poslal stretnutie do predĺženia. V 63. minúte potom prihral Mandátovi, ktorý rozhodol o víťazstve domáceho mužstva.
Do streleckej listiny sa zapísal aj Čerešňákov spoluhráč Miloš Kelemen. Slovenský útočník v 45. minúte poslal Pardubice do vedenia 3:2. Na opačnej strane si po jednej asistencii pripísali Libor Hudáček a Martin Marinčin.
Tréner Pardubíc Václav Kočí po stretnutí priznal, že jeho mužstvu pomohlo aj šťastie. „Vzhľadom na to, aký program máme za sebou, sme začiatok zvládli veľmi dobre a odohrali sme slušne celú prvú tretinu. V druhej časti však súper pridal, naša hra sa trochu rozpadla a súper bol v tejto pasáži oveľa lepší. Tretia tretina už bola skôr taká hore-dole a atraktívna pre divákov. Mali sme šťastie, že sa nám podarilo vyrovnať na 4:4. V predĺžení si oba tímy vypracovali šance a my sme tú našu dokázali využiť,“ povedal Kočí podľa klubového webu.
Třinec sa pritom dokázal otriasť z nepriaznivého začiatku, keď už v 11. minúte prehrával 0:2. V druhej tretine vyrovnal a v záverečnej časti sa dostal aj do vedenia. Napokon však o víťazstvo prišiel tesne pred koncom riadneho hracieho času.
„Ušiel nám začiatok zápasu, prvých desať minút nám nešli nohy. Z toho pramenili dva inkasované góly. Musím však naozaj oceniť náš návrat do zápasu. Od desiatej minúty prvej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme dôrazní pri forčekingu, čím sme súperovi robili problémy a vytvárali si šance. Aj pomer striel v druhej tretine tomu nasvedčuje, tam bol náš výkon naozaj dobrý,“ hodnotil tréner Třinca Jiří Raszka.
Kouč hostí zároveň ocenil obetavosť svojich zverencov, hoci ich mrzela strata víťazstva. „Samozrejme, mrzí nás ten záver, ale takéto okamihy hokej prináša. Musím poslať veľké poďakovanie chlapcom do šatne, pretože aj v oslabeniach obetavo blokovali strely proti veľmi silnej presilovke Pardubíc. Škoda toho záveru, ale keď odhliadnem od straty dvoch bodov, tak sme predviedli veľmi dobrý výkon,“ dodal Raszka.
Zdroj: SITA.sk - Čerešňák zachránil Pardubice 16 sekúnd pred koncom, skóroval aj Kelemen skóroval. Tréner priznal, že mali šťastie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák sa výraznou mierou zaslúžil o víťazstvo Pardubíc nad Třincom 5:4 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí českej extraligy 2026/2027. Skúsený 33-ročný rodák z Trenčína vyrovnal 16 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času na 4:4 a v predĺžení asistoval pri rozhodujúcom góle Jana Mandáta. V dramatickom súboji bodovali celkovo štyria slovenskí hokejisti.
Pardubice pritom ešte v 53. minúte prehrávali 3:4. Čerešňák však v závere využil presilovú hru a poslal stretnutie do predĺženia. V 63. minúte potom prihral Mandátovi, ktorý rozhodol o víťazstve domáceho mužstva.
Do streleckej listiny sa zapísal aj Čerešňákov spoluhráč Miloš Kelemen. Slovenský útočník v 45. minúte poslal Pardubice do vedenia 3:2. Na opačnej strane si po jednej asistencii pripísali Libor Hudáček a Martin Marinčin.
Tréner Pardubíc Václav Kočí po stretnutí priznal, že jeho mužstvu pomohlo aj šťastie. „Vzhľadom na to, aký program máme za sebou, sme začiatok zvládli veľmi dobre a odohrali sme slušne celú prvú tretinu. V druhej časti však súper pridal, naša hra sa trochu rozpadla a súper bol v tejto pasáži oveľa lepší. Tretia tretina už bola skôr taká hore-dole a atraktívna pre divákov. Mali sme šťastie, že sa nám podarilo vyrovnať na 4:4. V predĺžení si oba tímy vypracovali šance a my sme tú našu dokázali využiť,“ povedal Kočí podľa klubového webu.
Třinec sa pritom dokázal otriasť z nepriaznivého začiatku, keď už v 11. minúte prehrával 0:2. V druhej tretine vyrovnal a v záverečnej časti sa dostal aj do vedenia. Napokon však o víťazstvo prišiel tesne pred koncom riadneho hracieho času.
„Ušiel nám začiatok zápasu, prvých desať minút nám nešli nohy. Z toho pramenili dva inkasované góly. Musím však naozaj oceniť náš návrat do zápasu. Od desiatej minúty prvej tretiny sme zlepšili pohyb, boli sme dôrazní pri forčekingu, čím sme súperovi robili problémy a vytvárali si šance. Aj pomer striel v druhej tretine tomu nasvedčuje, tam bol náš výkon naozaj dobrý,“ hodnotil tréner Třinca Jiří Raszka.
Kouč hostí zároveň ocenil obetavosť svojich zverencov, hoci ich mrzela strata víťazstva. „Samozrejme, mrzí nás ten záver, ale takéto okamihy hokej prináša. Musím poslať veľké poďakovanie chlapcom do šatne, pretože aj v oslabeniach obetavo blokovali strely proti veľmi silnej presilovke Pardubíc. Škoda toho záveru, ale keď odhliadnem od straty dvoch bodov, tak sme predviedli veľmi dobrý výkon,“ dodal Raszka.
Zdroj: SITA.sk - Čerešňák zachránil Pardubice 16 sekúnd pred koncom, skóroval aj Kelemen skóroval. Tréner priznal, že mali šťastie © SITA Všetky práva vyhradené.
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