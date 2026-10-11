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11. októbra 2026
Posledný tím tabuľky zvolil rázny krok. Ricardo Moniz skončil ako tréner AS Trenčín
Ricardo Moniz už nie je tréner AS Trenčín. O miesto prišiel po prehre s Banskou Bystricou. Trénerská zmena v AS Trenčín! Holandský kouč Ricardo Moniz po vzájomnej komunikácii s vedením klubu končí ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Ricardo Moniz už nie je tréner AS Trenčín. O miesto prišiel po prehre s Banskou Bystricou.
Trénerská zmena v AS Trenčín! Holandský kouč Ricardo Moniz po vzájomnej komunikácii s vedením klubu končí svoje pôsobenie v AS Trenčín.
Dôvodom sú neuspokojivé výsledky a pád na posledné miesto tabuľky Niké ligy. Trenčín získal v deviatich zápasoch iba 5 bodov rovnako ako Ružomberok. Trenčania však majú o gól horšie skóre (10:21).
"Trénerovi ďakujeme za odvedenú prácu, ktorú venoval nášmu klubu. Do ďalšej trénerskej kariéry mu prajeme veľa úspechov. O ďalších krokoch a novom trénerovi budeme informovať na klubových sieťach a webe," napísal AS Trenčín na svojom oficiálnom webe.
Vedenie Trenčína vzápätí fanúšikom vysvetlilo svoje pohnútky.
"Nášmu mužstvu sa v úvode aktuálneho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania. Po deviatich odohraných ligových stretnutiach máme na konte päť bodov, pričom sme zaznamenali jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier. Posledným zápasom pod vedením Ricarda Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1," vysvetlili Trenčania.
Skúsený holandský kouč Moniz sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu. Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne.
Rozhodnutie vedenia klubu prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii s hlavným trénerom.
"Ricardo Moniz zanechal v našom klube výraznú stopu už počas svojho prvého pôsobenia v roku 2018. Pod jeho vedením sme absolvovali úspešnú cestu kvalifikáciou Európskej ligy UEFA, počas ktorej sme vyradili Budućnost Podgorica, Górnik Zabrze aj holandský Feyenoord Rotterdam. Naša európska púť sa skončila až v play-off proti AEK Larnaka," poďakoval sa AS Trenčín 62-ročnému Monizovi.
Zdroj: SITA.sk - Posledný tím tabuľky zvolil rázny krok. Ricardo Moniz skončil ako tréner AS Trenčín © SITA Všetky práva vyhradené.
Trénerská zmena v AS Trenčín! Holandský kouč Ricardo Moniz po vzájomnej komunikácii s vedením klubu končí svoje pôsobenie v AS Trenčín.
Dôvodom sú neuspokojivé výsledky a pád na posledné miesto tabuľky Niké ligy. Trenčín získal v deviatich zápasoch iba 5 bodov rovnako ako Ružomberok. Trenčania však majú o gól horšie skóre (10:21).
"Trénerovi ďakujeme za odvedenú prácu, ktorú venoval nášmu klubu. Do ďalšej trénerskej kariéry mu prajeme veľa úspechov. O ďalších krokoch a novom trénerovi budeme informovať na klubových sieťach a webe," napísal AS Trenčín na svojom oficiálnom webe.
Iba jedno víťazstvo
Vedenie Trenčína vzápätí fanúšikom vysvetlilo svoje pohnútky.
"Nášmu mužstvu sa v úvode aktuálneho ročníka Niké ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania. Po deviatich odohraných ligových stretnutiach máme na konte päť bodov, pričom sme zaznamenali jedno víťazstvo, dve remízy a šesť prehier. Posledným zápasom pod vedením Ricarda Moniza bola sobotňajšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1," vysvetlili Trenčania.
Skúsený holandský kouč Moniz sa pod Čákov hrad vrátil v júni 2025, keď po niekoľkých rokoch opäť prevzal vedenie A-tímu. Jeho druhé pôsobenie na trenčianskej lavičke sa však skončilo predčasne.
Výrazná stopa
Rozhodnutie vedenia klubu prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii s hlavným trénerom.
"Ricardo Moniz zanechal v našom klube výraznú stopu už počas svojho prvého pôsobenia v roku 2018. Pod jeho vedením sme absolvovali úspešnú cestu kvalifikáciou Európskej ligy UEFA, počas ktorej sme vyradili Budućnost Podgorica, Górnik Zabrze aj holandský Feyenoord Rotterdam. Naša európska púť sa skončila až v play-off proti AEK Larnaka," poďakoval sa AS Trenčín 62-ročnému Monizovi.
Zdroj: SITA.sk - Posledný tím tabuľky zvolil rázny krok. Ricardo Moniz skončil ako tréner AS Trenčín © SITA Všetky práva vyhradené.
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