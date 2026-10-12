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Dlhy, poplatky aj zisk v zdravotníctve. Témy otvorí konferencia Zdravotnícky manažment 2026
Slovenské zdravotníctvo stojí pred rozhodnutiami, ktoré už nemožno odkladať. Slovenské zdravotníctvo stojí pred rozhodnutiami, ktoré sa už nedajú odkladať. Nemocnice, financovanie, dostupnosť ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Slovenské zdravotníctvo stojí pred rozhodnutiami, ktoré už nemožno odkladať.
Slovenské zdravotníctvo stojí pred rozhodnutiami, ktoré sa už nedajú odkladať. Nemocnice, financovanie, dostupnosť starostlivosti či úloha súkromného sektora sú témy, ktoré formujú jeho budúcnosť. Konferencia Zdravotnícky manažment 2026 sa uskutoční 20. októbra 2026 v Double Tree by Hilton v Bratislave a prinesie otvorenú diskusiu hostí, ktorí zdravotníctvo riadia, financujú, tvoria jeho pravidlá a každý deň v ňom rozhodujú.
Program je rozdelený do šiestich aktuálnych tém a spája rôzne pohľady na jednu otázku: aké rozhodnutia potrebujeme, aby slovenské zdravotníctvo fungovalo lepšie a dlhodobo udržateľne?
Audit, dlhy a efektivita sú len symptómy hlbších problémov nemocničného systému. Diskusia otvorí otázku, aké rozhodnutia musia prijať politici, manažéri a zdravotnícki lídri, aby sa nemocnice posunuli od permanentného riešenia kríz k dlhodobo udržateľnému fungovaniu. Pozvaní sú Ján Dudra (riaditeľ Všeobecnej fakultnej nemocnice Praha), Marek Duban (riaditeľ BFF Banking Group pre Slovenskú a Českú republiku), Robert Vetrák (viceprezident Slovenskej lekárskej komory), Radoslav Čuha (generálny riaditeľ, Penta Hospitals Slovensko) a Ľuboslav Beňa (riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach).
Rôzne pohľady na financovanie nemocníc často prinášajú rozdielne čísla aj rozdielne závery. Výnimkou nie je ani financovanie ambulantného sektora. Panelisti sa zamerajú na to, ako nastaviť pravidlá tak, aby vychádzali z reálnych nákladov, kvalitných dát a jasných kritérií, nie z politických rozhodnutí či historických zvyklostí, a ako sa dopracovať k spoločnému výkladu dát. Pozvaní sú Martin Kultan (generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera), Matúš Jurových (generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne), Michal Palkovič (predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) a Tibor Hlavatý (riaditeľ Kliniky Famivel).
Dlhodobý problém financovania ambulantného sektora opäť otvára otázku poplatkov u lekárov. Diskusia sa zameria na to, aké riešenie pripravuje rezort zdravotníctva a kde je hranica medzi reguláciou nadštandardných služieb a rizikom zníženia dostupnosti starostlivosti. Predstaví možné modely aj skúsenosti zo zahraničia. Pozvaní sú Henrieta Tulejová (analytička a partnerka Advance Institute), Marián Šóth (prezident Asociácie súkromných lekárov) a Karol Mičko (viceprezident Slovenskej lekárskej komory).
Súkromný sektor je neoddeliteľnou súčasťou slovenského zdravotníctva, no otázka zisku v zdravotnej starostlivosti zostáva predmetom sporov. Diskusia otvorí otázku, či je problémom samotný zisk, alebo skôr nastavenie pravidiel, kontroly a transparentnosti pri využívaní verejných zdrojov. Pozvaní sú Peter Pažitný (Pažitný&Kandilaki Healthcare Consulting), Jaroslava Orosová (prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov) a Martin Krchňavý (investičný manažér spoločnosti Penta Investments).
Viac možností očkovania znamená dostupnejšiu prevenciu. Rozhovor s Ladislavom Pôčikom, manažérom kontroly procesov spoločnosti Dr. Max ukáže, akú úlohu môžu v systéme vakcinácie zohrať aj farmaceuti.
Ľuboš Lopatka stojí na čele holdingu TSK Hospitals, ktorý zlučuje tri nemocnice Trenčianskeho samosprávneho kraja. V diskusii sa budeme pýtať, čo z krízového manažmentu funguje v praxi, kde sú jeho limity a čo musí urobiť štát a zriaďovateľ, aby sa ozdravenie nezastavilo.
Riešenie dlhov, dostupnosť starostlivosti, financovanie, personálna kríza či modernizácia systému sú témy, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. V záverečnej diskusii predstavia svoje vízie tieňoví ministri zdravotníctva a konfrontujú svoje predstavy o smerovaní slovenského zdravotníctva. Pozvaní sú Peter Stachura (poslanec za KDH a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo), Peter Ferjančík (kandidát za Sme rodina), Viliam Novotný (kandidát hnutia Demokrati), Vladimír Baláž (predseda zdravotníckeho parlamentného výboru a poslanec Smer-SD), Tomáš Szalay (poslanec strany SaS) a Oskar Dvořák (poslanec hnutia Progresívne Slovensko).
Podrobný program a registrácia sú dostupné na trendkonferencie.sk/event/zdravotnicky-manazment-2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dlhy, poplatky aj zisk v zdravotníctve. Témy otvorí konferencia Zdravotnícky manažment 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské zdravotníctvo stojí pred rozhodnutiami, ktoré sa už nedajú odkladať. Nemocnice, financovanie, dostupnosť starostlivosti či úloha súkromného sektora sú témy, ktoré formujú jeho budúcnosť. Konferencia Zdravotnícky manažment 2026 sa uskutoční 20. októbra 2026 v Double Tree by Hilton v Bratislave a prinesie otvorenú diskusiu hostí, ktorí zdravotníctvo riadia, financujú, tvoria jeho pravidlá a každý deň v ňom rozhodujú.
Program je rozdelený do šiestich aktuálnych tém a spája rôzne pohľady na jednu otázku: aké rozhodnutia potrebujeme, aby slovenské zdravotníctvo fungovalo lepšie a dlhodobo udržateľne?
Nemocnice – ako ďalej?
Audit, dlhy a efektivita sú len symptómy hlbších problémov nemocničného systému. Diskusia otvorí otázku, aké rozhodnutia musia prijať politici, manažéri a zdravotnícki lídri, aby sa nemocnice posunuli od permanentného riešenia kríz k dlhodobo udržateľnému fungovaniu. Pozvaní sú Ján Dudra (riaditeľ Všeobecnej fakultnej nemocnice Praha), Marek Duban (riaditeľ BFF Banking Group pre Slovenskú a Českú republiku), Robert Vetrák (viceprezident Slovenskej lekárskej komory), Radoslav Čuha (generálny riaditeľ, Penta Hospitals Slovensko) a Ľuboslav Beňa (riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach).
Férové financovanie systému
Rôzne pohľady na financovanie nemocníc často prinášajú rozdielne čísla aj rozdielne závery. Výnimkou nie je ani financovanie ambulantného sektora. Panelisti sa zamerajú na to, ako nastaviť pravidlá tak, aby vychádzali z reálnych nákladov, kvalitných dát a jasných kritérií, nie z politických rozhodnutí či historických zvyklostí, a ako sa dopracovať k spoločnému výkladu dát. Pozvaní sú Martin Kultan (generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera), Matúš Jurových (generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne), Michal Palkovič (predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) a Tibor Hlavatý (riaditeľ Kliniky Famivel).
Koľko nás budú stáť vyšetrenia?
Dlhodobý problém financovania ambulantného sektora opäť otvára otázku poplatkov u lekárov. Diskusia sa zameria na to, aké riešenie pripravuje rezort zdravotníctva a kde je hranica medzi reguláciou nadštandardných služieb a rizikom zníženia dostupnosti starostlivosti. Predstaví možné modely aj skúsenosti zo zahraničia. Pozvaní sú Henrieta Tulejová (analytička a partnerka Advance Institute), Marián Šóth (prezident Asociácie súkromných lekárov) a Karol Mičko (viceprezident Slovenskej lekárskej komory).
Zisk v zdravotníctve: Kto zarába a kto platí?
Súkromný sektor je neoddeliteľnou súčasťou slovenského zdravotníctva, no otázka zisku v zdravotnej starostlivosti zostáva predmetom sporov. Diskusia otvorí otázku, či je problémom samotný zisk, alebo skôr nastavenie pravidiel, kontroly a transparentnosti pri využívaní verejných zdrojov. Pozvaní sú Peter Pažitný (Pažitný&Kandilaki Healthcare Consulting), Jaroslava Orosová (prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov) a Martin Krchňavý (investičný manažér spoločnosti Penta Investments).
Očkovanie v lekárňach farmaceutmi
Viac možností očkovania znamená dostupnejšiu prevenciu. Rozhovor s Ladislavom Pôčikom, manažérom kontroly procesov spoločnosti Dr. Max ukáže, akú úlohu môžu v systéme vakcinácie zohrať aj farmaceuti.
Dá sa zadlžená nemocnica ozdraviť zvnútra?
Ľuboš Lopatka stojí na čele holdingu TSK Hospitals, ktorý zlučuje tri nemocnice Trenčianskeho samosprávneho kraja. V diskusii sa budeme pýtať, čo z krízového manažmentu funguje v praxi, kde sú jeho limity a čo musí urobiť štát a zriaďovateľ, aby sa ozdravenie nezastavilo.
Zdravotníctvo bez výhovoriek – aké rozhodnutia potrebujeme?
Riešenie dlhov, dostupnosť starostlivosti, financovanie, personálna kríza či modernizácia systému sú témy, ktoré presahujú jedno volebné obdobie. V záverečnej diskusii predstavia svoje vízie tieňoví ministri zdravotníctva a konfrontujú svoje predstavy o smerovaní slovenského zdravotníctva. Pozvaní sú Peter Stachura (poslanec za KDH a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo), Peter Ferjančík (kandidát za Sme rodina), Viliam Novotný (kandidát hnutia Demokrati), Vladimír Baláž (predseda zdravotníckeho parlamentného výboru a poslanec Smer-SD), Tomáš Szalay (poslanec strany SaS) a Oskar Dvořák (poslanec hnutia Progresívne Slovensko).
Podrobný program a registrácia sú dostupné na trendkonferencie.sk/event/zdravotnicky-manazment-2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Dlhy, poplatky aj zisk v zdravotníctve. Témy otvorí konferencia Zdravotnícky manažment 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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