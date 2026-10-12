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Medzilaborce majú nový K Park, Kaufland ním chce mladých motivovať k pohybu
Tagy: multifunkčný park PR
Basketbal s profesionálom, parkour s majstrom sveta, triky jazdcov z Hangairu či súťažné výzvy sprevádzali otvorenie nového K Parku na Zemplíne. Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré do ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Basketbal s profesionálom, parkour s majstrom sveta, triky jazdcov z Hangairu či súťažné výzvy sprevádzali otvorenie nového K Parku na Zemplíne.
Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré do Medzilaboriec priniesol Kaufland, ponúka obyvateľom možnosti na šport a zábavu, aj priestor na komunitné stretnutia.
Mladým netreba stále pripomínať, že sa majú viac hýbať. Oveľa lepšie funguje, keď môžu byť v pohybe tam, kde ich to baví, číže s kamarátmi pri basketbale, na kolobežkách a na lezeckej stene alebo jednoducho vonku. Presne taký priestor pribudol aj v Medzilaborciach, kde Kaufland v piatok 9. októbra otvoril nový K Park na Májovej ulici.
Obchodný reťazec prináša moderné K Parky do miest po celom Slovensku od roku 2022. Ako predajca potravín dlhodobo podporuje pestré a vyvážené stravovanie aj zdravý životný štýl, ktorého samozrejmou súčasťou je i pohyb. Aj preto pre deti a tínedžerov vytvára podmienky na to, aby sa mohli hýbať prirodzene a na čerstvom vzduchu. Vzťah k takýmto aktivitám si môžu budovať v športovo - oddychových areáloch, ktoré vyrastajú naprieč regiónmi.
"Mladá generácia potrebuje miesta, ktoré ju vytiahnu von a ponúknu jej možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Niekto sem príde kvôli basketbalu, ďalší si zajazdí na kolobežke, zacvičí si alebo sa len chce stretnúť s kamarátmi. K Parky dokážu spojiť zábavu aj šport a zároveň podporujú pohyb aj spoločné zážitky medzi ľuďmi. Postupne sa stávajú prirodzenou súčasťou života v mestách po celom Slovensku a veríme, že si ho obľúbia aj Medzilaborčania," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
O akčný štart moderného športoviska sa postaral viacnásobný majster sveta aj Európy vo fitness Michal Barbier, ktorý Medzilaborce prekvapil poriadnou dávkou adrenalínu v podobe kalisteniky, parkouru a silových prvkov s váhou vlastného tela. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík sa pustil do výziev s loptou, zatiaľ čo jazdci z Hangairu predvádzali svoje triky na skejtbordoch či kolobežkách. Dievčatá z Rope Skipping Academy pridali švihadlovú šou a kto chcel, mohol si nechať do vlasov zapliesť trblietavé pramene. Správny rytmus celého popoludnia doladil DJ Elsy a nechýbali ani súťaže či ochutnávky zdravých dobrôt, ktoré na ihrisko priniesli ďalšiu porciu energie a dobrej nálady.
Otvárací program bol však len začiatok, pretože moderný K Park môžu Medzilaborčania aj návštevníci mesta využívať na šport a zábavu počas celého roka. Nájdu v ňom streetbalové ihrisko s basketbalovým košom, zónu na workout či pingpong, lezeckú stenu, ale aj priestor, kde sa dajú prevetrať kolobežky či dosky na kolieskach. A kto bude potrebovať po športovej aktivite trochu spomaliť, oddychová časť s lavičkami vytvorí ideálne miesto na stretnutie s kamarátmi. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré spája zábavu so zdravým súťažením. Hry na postreh, rýchlosť či kondíciu, ale tiež tematické kvízy prinášajú ešte viac možností, ako tráviť voľný čas aktívne.
O tom, že nový K Park vyrástol práve v regióne Horného Zemplína, rozhodli samotní obyvatelia Medzilaboriec. Ich nasadenie v celoslovenskom hlasovaní ocenil aj primátor Vladislav Višňovský. Nový areál rozšíri v meste možnosti na pohybové aktivity a na komunitné stretnutia pre deti, mládež aj celé rodiny.
"Bez záujmu a aktivity Medzilaborčanov, ktorí za projekt hlasovali, by u nás dnes nový K Park nestál. Páči sa mi, že nie je určený iba na jeden druh športu ani pre úzku skupinu ľudí, ale môže sa stať miestom, kde sa budú stretávať deti, mládež aj celé rodiny. Najspokojnejší budem vtedy, keď o pár mesiacov pôjdem okolo a uvidím, že je plný mladých ľudí, ktorí športujú, zabávajú sa a jednoducho tam radi trávia čas. Teším sa, že bude slúžiť obyvateľom mesta a postupne aj ďalším generáciám," zdôrazňuje primátor Medzilaboriec.
Na mape K Parkov je aktuálne 34 miest. Len tento rok na nej pribudli bratislavská Rača, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Tvrdošín, Snina a čoskoro sa k nim pridá aj košická mestská časť Západ. Medzilaborce tak píšu ďalšiu kapitolu príbehu, ktorý myslí na mladú generáciu a vytvára jej priestor na šport, stretnutia s rovesníkmi aj zmysluplné trávenie voľného času.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzilaborce majú nový K Park, Kaufland ním chce mladých motivovať k pohybu © SITA Všetky práva vyhradené.
Moderné multifunkčné ihrisko, ktoré do Medzilaboriec priniesol Kaufland, ponúka obyvateľom možnosti na šport a zábavu, aj priestor na komunitné stretnutia.
Mladým netreba stále pripomínať, že sa majú viac hýbať. Oveľa lepšie funguje, keď môžu byť v pohybe tam, kde ich to baví, číže s kamarátmi pri basketbale, na kolobežkách a na lezeckej stene alebo jednoducho vonku. Presne taký priestor pribudol aj v Medzilaborciach, kde Kaufland v piatok 9. októbra otvoril nový K Park na Májovej ulici.
Obchodný reťazec prináša moderné K Parky do miest po celom Slovensku od roku 2022. Ako predajca potravín dlhodobo podporuje pestré a vyvážené stravovanie aj zdravý životný štýl, ktorého samozrejmou súčasťou je i pohyb. Aj preto pre deti a tínedžerov vytvára podmienky na to, aby sa mohli hýbať prirodzene a na čerstvom vzduchu. Vzťah k takýmto aktivitám si môžu budovať v športovo - oddychových areáloch, ktoré vyrastajú naprieč regiónmi.
"Mladá generácia potrebuje miesta, ktoré ju vytiahnu von a ponúknu jej možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas. Niekto sem príde kvôli basketbalu, ďalší si zajazdí na kolobežke, zacvičí si alebo sa len chce stretnúť s kamarátmi. K Parky dokážu spojiť zábavu aj šport a zároveň podporujú pohyb aj spoločné zážitky medzi ľuďmi. Postupne sa stávajú prirodzenou súčasťou života v mestách po celom Slovensku a veríme, že si ho obľúbia aj Medzilaborčania," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Otvorenie v spoločnosti športovcov
O akčný štart moderného športoviska sa postaral viacnásobný majster sveta aj Európy vo fitness Michal Barbier, ktorý Medzilaborce prekvapil poriadnou dávkou adrenalínu v podobe kalisteniky, parkouru a silových prvkov s váhou vlastného tela. Osemnásobný basketbalista roka a bývalý reprezentant Rado Rančík sa pustil do výziev s loptou, zatiaľ čo jazdci z Hangairu predvádzali svoje triky na skejtbordoch či kolobežkách. Dievčatá z Rope Skipping Academy pridali švihadlovú šou a kto chcel, mohol si nechať do vlasov zapliesť trblietavé pramene. Správny rytmus celého popoludnia doladil DJ Elsy a nechýbali ani súťaže či ochutnávky zdravých dobrôt, ktoré na ihrisko priniesli ďalšiu porciu energie a dobrej nálady.
Otvárací program bol však len začiatok, pretože moderný K Park môžu Medzilaborčania aj návštevníci mesta využívať na šport a zábavu počas celého roka. Nájdu v ňom streetbalové ihrisko s basketbalovým košom, zónu na workout či pingpong, lezeckú stenu, ale aj priestor, kde sa dajú prevetrať kolobežky či dosky na kolieskach. A kto bude potrebovať po športovej aktivite trochu spomaliť, oddychová časť s lavičkami vytvorí ideálne miesto na stretnutie s kamarátmi. Novinkou tohto ročníka je interaktívne ihrisko prepojené s mobilnou aplikáciou, ktoré spája zábavu so zdravým súťažením. Hry na postreh, rýchlosť či kondíciu, ale tiež tematické kvízy prinášajú ešte viac možností, ako tráviť voľný čas aktívne.
O tom, že nový K Park vyrástol práve v regióne Horného Zemplína, rozhodli samotní obyvatelia Medzilaboriec. Ich nasadenie v celoslovenskom hlasovaní ocenil aj primátor Vladislav Višňovský. Nový areál rozšíri v meste možnosti na pohybové aktivity a na komunitné stretnutia pre deti, mládež aj celé rodiny.
"Bez záujmu a aktivity Medzilaborčanov, ktorí za projekt hlasovali, by u nás dnes nový K Park nestál. Páči sa mi, že nie je určený iba na jeden druh športu ani pre úzku skupinu ľudí, ale môže sa stať miestom, kde sa budú stretávať deti, mládež aj celé rodiny. Najspokojnejší budem vtedy, keď o pár mesiacov pôjdem okolo a uvidím, že je plný mladých ľudí, ktorí športujú, zabávajú sa a jednoducho tam radi trávia čas. Teším sa, že bude slúžiť obyvateľom mesta a postupne aj ďalším generáciám," zdôrazňuje primátor Medzilaboriec.
Na mape K Parkov je aktuálne 34 miest. Len tento rok na nej pribudli bratislavská Rača, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Tvrdošín, Snina a čoskoro sa k nim pridá aj košická mestská časť Západ. Medzilaborce tak píšu ďalšiu kapitolu príbehu, ktorý myslí na mladú generáciu a vytvára jej priestor na šport, stretnutia s rovesníkmi aj zmysluplné trávenie voľného času.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzilaborce majú nový K Park, Kaufland ním chce mladých motivovať k pohybu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: multifunkčný park PR
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