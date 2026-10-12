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V Dúbravke vznikne nová štvrť. Blauberg prinesie vyše 900 bytov, záujemcovia sa už môžu registrovať
V bratislavskej Dúbravke vyrastie rezidenčný projekt Blauberg. Na Agátovu ulicu prinesie kombináciu blokovej architektúry a veľkorysých verejných priestorov plných zelene. Záujemcovia o ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - V bratislavskej Dúbravke vyrastie rezidenčný projekt Blauberg.
Na Agátovu ulicu prinesie kombináciu blokovej architektúry a veľkorysých verejných priestorov plných zelene. Záujemcovia o bývanie v novej modernej štvrti z dielne developera Corwin sa už môžu registrovať www.blau-berg.sk. Predpredaj bytov je v pláne v druhom štvrťroku 2027. Ich kolaudácia sa očakáva pred koncom roka 2030.
Na podobe Blaubergu Corwin spolupracuje s renomovaným urbanistom Davidom Simom, jeho štúdiom Softer, ako aj s bratislavským štúdiom Superateliér a krajinnými architektmi z la.arch. Výsledkom je koncept piatich samostatných blokov, z ktorých každý má vlastný charakter a zároveň tvorí súčasť jedného harmonického celku.
"Našim cieľom je vytvoriť skutočnú štvrť – miesto, kde sa dobre býva, ale kde má rovnako dôležitú úlohu aj život medzi domami. Zeleň, voda, verejné priestory a komunita preto nie sú doplnkom, ale základom projektu. Ľudia sa v Blaubergu budú cítiť doma nielen za dverami svojho bytu," hovorí Martin Formánek, projektový manažér Corwin.
Blauberg ponúkne 918 jedno- až päťizbových bytov, pričom k dispozícii bude aj bývanie s predzáhradkou alebo priestrannou terasou. Pôdorys každého bytu bude unikátny s cieľom na maximum využiť celý priestor, ktorý ponúka. "Chceme, aby budúci majitelia dostali za svoje peniaze čo najvyššiu hodnotu. Preto sa náš interný tím špecialistov snažil do detailov zefektívniť pôdorysy, a to vrátane plôch pre úložné priestory,” zdôrazňuje Martin Formánek.
So začatím výstavby prvej etapy sa počíta v druhej polovici budúceho roka. Ponúkne 177 bytov v bloku A a 221 bytov v bloku E, od jednoizbových až po päťizbové, s vlastným vnútroblokom vrátane špeciálnych terasových bytov a bytov s predzáhradkami. Už súčasťou prvej etapy bude občianska vybavenosť ako reštaurácia a ďalšie služby. Každý vchod bude mať bicykliareň.
Okrem vysokej kvality a štandardu vrátane podlahového kúrenia, bude hlavným lákadlom projektu priestor medzi jednotlivými domami. "Pri návrhu sme vychádzali z každodenného života: z toho, ako sa rodiny, jednotlivci i susedia stretávajú, ako sa pohybujú a ako zdieľajú priestory medzi svojimi domovmi. Hľadali sme rovnováhu medzi spoločným životom a vlastným súkromným zázemím. Výsledkom bude štvrť, ktorá pôsobí bezpečne, pokojne a intímne, a zároveň umožňuje prirodzené stretnutia s ostatnými počas bežného dňa, " hovorí David Sim.
Srdcom Blaubergu bude jazierko s rozlohou približne 600 m², v jeho blízkosti bude aj altánok. Doplní ho centrálny park, tréningová zóna, komunitný gril, detské ihrisko či lúka. Poldre a dažďové záhrady pomôžu zadržiavať dažďovú vodu a budú tak prispievať k príjemnejšej mikroklíme územia a tým aj k pohodliu a komfortu jeho obyvateľov.
Celá štvrť bude fungovať ako bezpečná a pokojná pešia zóna. Pre autá bude určená okružná komunikácia po obvode územia. Chránené parkovanie nájdu rezidenti v podzemných garážach, z ktorých sa pohodlne vyvezú výťahom až k svojmu bytu.
Blauberg teda bude projektom, ktorého charakter určí aj rozsah, kvalita a rôznorodosť verejných priestorov. Päť blokov vytvorí pokojné vnútrobloky, miesta na oddych, šport a stretávanie. Plochy mimo blokov zas budú kombinovať bohatú zeleň a prvky využiteľné pre všetky generácie obyvateľov – napríklad veľké detské ihrisko, komunitné záhrady či venčovisko pre psy. Po celkovom dokončení bude k dispozícii aj materská škola a denné centrum pre seniorov.
Blauberg nebude ťažiť iba zo svojho urbanizmu, ale aj zo zeleného charakteru Dúbravky a jej blízkosti k prírode. A to doslova – Corwin využil svoju viacročnú spoluprácu s organizáciou BROZ a zapojil jej odborníkov do tvorby riešení pre podporu biodiverzity v projekte. Výhľad na Devínsku Kobylu či Kamzík tak budú obyvateľom štvrte spríjemňovať aj spevavce, pre ktoré budú k dispozícii vtáčie búdky a veže pre vtáky.
Záujemcovia o byty v Blaubergu, ale aj tí, ktorí o ňom chcú vedieť viac, sa už dnes môžu registrovať na www.blau-berg.sk. Registráciou získajú skorší prístup k novinkám o projekte, pripravovaných dispozíciách a ďalších informáciách už pred oficiálnym spustením predpredaja.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Dúbravke vznikne nová štvrť. Blauberg prinesie vyše 900 bytov, záujemcovia sa už môžu registrovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Agátovu ulicu prinesie kombináciu blokovej architektúry a veľkorysých verejných priestorov plných zelene. Záujemcovia o bývanie v novej modernej štvrti z dielne developera Corwin sa už môžu registrovať www.blau-berg.sk. Predpredaj bytov je v pláne v druhom štvrťroku 2027. Ich kolaudácia sa očakáva pred koncom roka 2030.
Na podobe Blaubergu Corwin spolupracuje s renomovaným urbanistom Davidom Simom, jeho štúdiom Softer, ako aj s bratislavským štúdiom Superateliér a krajinnými architektmi z la.arch. Výsledkom je koncept piatich samostatných blokov, z ktorých každý má vlastný charakter a zároveň tvorí súčasť jedného harmonického celku.
"Našim cieľom je vytvoriť skutočnú štvrť – miesto, kde sa dobre býva, ale kde má rovnako dôležitú úlohu aj život medzi domami. Zeleň, voda, verejné priestory a komunita preto nie sú doplnkom, ale základom projektu. Ľudia sa v Blaubergu budú cítiť doma nielen za dverami svojho bytu," hovorí Martin Formánek, projektový manažér Corwin.
Blauberg ponúkne 918 jedno- až päťizbových bytov, pričom k dispozícii bude aj bývanie s predzáhradkou alebo priestrannou terasou. Pôdorys každého bytu bude unikátny s cieľom na maximum využiť celý priestor, ktorý ponúka. "Chceme, aby budúci majitelia dostali za svoje peniaze čo najvyššiu hodnotu. Preto sa náš interný tím špecialistov snažil do detailov zefektívniť pôdorysy, a to vrátane plôch pre úložné priestory,” zdôrazňuje Martin Formánek.
So začatím výstavby prvej etapy sa počíta v druhej polovici budúceho roka. Ponúkne 177 bytov v bloku A a 221 bytov v bloku E, od jednoizbových až po päťizbové, s vlastným vnútroblokom vrátane špeciálnych terasových bytov a bytov s predzáhradkami. Už súčasťou prvej etapy bude občianska vybavenosť ako reštaurácia a ďalšie služby. Každý vchod bude mať bicykliareň.
Okrem vysokej kvality a štandardu vrátane podlahového kúrenia, bude hlavným lákadlom projektu priestor medzi jednotlivými domami. "Pri návrhu sme vychádzali z každodenného života: z toho, ako sa rodiny, jednotlivci i susedia stretávajú, ako sa pohybujú a ako zdieľajú priestory medzi svojimi domovmi. Hľadali sme rovnováhu medzi spoločným životom a vlastným súkromným zázemím. Výsledkom bude štvrť, ktorá pôsobí bezpečne, pokojne a intímne, a zároveň umožňuje prirodzené stretnutia s ostatnými počas bežného dňa, " hovorí David Sim.
Srdcom Blaubergu bude jazierko s rozlohou približne 600 m², v jeho blízkosti bude aj altánok. Doplní ho centrálny park, tréningová zóna, komunitný gril, detské ihrisko či lúka. Poldre a dažďové záhrady pomôžu zadržiavať dažďovú vodu a budú tak prispievať k príjemnejšej mikroklíme územia a tým aj k pohodliu a komfortu jeho obyvateľov.
Celá štvrť bude fungovať ako bezpečná a pokojná pešia zóna. Pre autá bude určená okružná komunikácia po obvode územia. Chránené parkovanie nájdu rezidenti v podzemných garážach, z ktorých sa pohodlne vyvezú výťahom až k svojmu bytu.
Blauberg teda bude projektom, ktorého charakter určí aj rozsah, kvalita a rôznorodosť verejných priestorov. Päť blokov vytvorí pokojné vnútrobloky, miesta na oddych, šport a stretávanie. Plochy mimo blokov zas budú kombinovať bohatú zeleň a prvky využiteľné pre všetky generácie obyvateľov – napríklad veľké detské ihrisko, komunitné záhrady či venčovisko pre psy. Po celkovom dokončení bude k dispozícii aj materská škola a denné centrum pre seniorov.
Blauberg nebude ťažiť iba zo svojho urbanizmu, ale aj zo zeleného charakteru Dúbravky a jej blízkosti k prírode. A to doslova – Corwin využil svoju viacročnú spoluprácu s organizáciou BROZ a zapojil jej odborníkov do tvorby riešení pre podporu biodiverzity v projekte. Výhľad na Devínsku Kobylu či Kamzík tak budú obyvateľom štvrte spríjemňovať aj spevavce, pre ktoré budú k dispozícii vtáčie búdky a veže pre vtáky.
Záujemcovia o byty v Blaubergu, ale aj tí, ktorí o ňom chcú vedieť viac, sa už dnes môžu registrovať na www.blau-berg.sk. Registráciou získajú skorší prístup k novinkám o projekte, pripravovaných dispozíciách a ďalších informáciách už pred oficiálnym spustením predpredaja.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - V Dúbravke vznikne nová štvrť. Blauberg prinesie vyše 900 bytov, záujemcovia sa už môžu registrovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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