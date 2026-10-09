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09. októbra 2026
Francúzski študenti sa vracajú do škôl, polícia počas protestov zadržala takmer sedemtisíc ľudí
Vláda nasadí 3 000 suplujúcich učiteľov, OSN vyjadrila znepokojenie nad násilím a zásahmi počas protestov. Väčšina francúzskych stredoškolákov sa v piatok po niekoľkých ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Vláda nasadí 3 000 suplujúcich učiteľov, OSN vyjadrila znepokojenie nad násilím a zásahmi počas protestov.
Desaťtisíce študentov vo veku prevažne 15 až 18 rokov protestujú od konca septembra proti chýbajúcim učiteľom, preťaženým rozvrhom, schátraným školám a budovám, ktoré nezvládajú rastúce teploty.
„So znepokojením sledujeme incidenty súvisiace so študentskými protestmi a blokádami stredných škôl vo Francúzsku, z ktorých niektoré prerástli do násilia,“ uviedla hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Šabia Mantúová.
Hoci väčšina protestov bola pokojná, niektorí demonštranti zakladali požiare a ničili zastávky. Polícia použila slzotvorný plyn, obušky a zásahové granáty. Po obvineniach z neprimeraného násilia začala 18 interných vyšetrovaní.
Pätnásťročný študent v pondelok prišiel o ruku po zásahu omračujúcim granátom, ktorého používanie vláda následne pozastavila.
Minister školstva Édouard Geffray vo štvrtok oznámil nasadenie približne 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl.
Premiér Sébastien Lecornu prisľúbil do konca októbra plán riešenia krízy. Rozpočet na školstvo má v roku 2027 vzrásť o 1,4 percenta na 90,9 miliardy eur.
V piatok bolo z približne 3 700 lýceí zatvorených 141, zatiaľ čo pred týždňom ich bolo približne 800.
„Je to prvý krok, ale nestačí to,“ povedala študentka Alice z Marseille. Zástupca študentských odborov Marius Mesnil dodal: „Ponúkajú nám len omrvinky,“ a vyzval na ďalšie protesty v utorok.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti sa vracajú do škôl, polícia počas protestov zadržala takmer sedemtisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Väčšina francúzskych stredoškolákov sa v piatok po niekoľkých dňoch protestov vrátila do tried, napätie však neustupuje.
Od začiatku demonštrácií zadržali úrady viac ako 6 800 ľudí, z ktorých 86 percent tvoria maloletí, oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Organizátori zároveň pripravujú ďalšie rozsiahle protesty na budúci týždeň.
Protesty na chvíľu ustali
Desaťtisíce študentov vo veku prevažne 15 až 18 rokov protestujú od konca septembra proti chýbajúcim učiteľom, preťaženým rozvrhom, schátraným školám a budovám, ktoré nezvládajú rastúce teploty.
„So znepokojením sledujeme incidenty súvisiace so študentskými protestmi a blokádami stredných škôl vo Francúzsku, z ktorých niektoré prerástli do násilia,“ uviedla hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Šabia Mantúová.
Prišiel o ruku
Hoci väčšina protestov bola pokojná, niektorí demonštranti zakladali požiare a ničili zastávky. Polícia použila slzotvorný plyn, obušky a zásahové granáty. Po obvineniach z neprimeraného násilia začala 18 interných vyšetrovaní.
Pätnásťročný študent v pondelok prišiel o ruku po zásahu omračujúcim granátom, ktorého používanie vláda následne pozastavila.
Povolali suplentov
Minister školstva Édouard Geffray vo štvrtok oznámil nasadenie približne 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl.
Premiér Sébastien Lecornu prisľúbil do konca októbra plán riešenia krízy. Rozpočet na školstvo má v roku 2027 vzrásť o 1,4 percenta na 90,9 miliardy eur.
Vyzývajú na ďalšie protesty
V piatok bolo z približne 3 700 lýceí zatvorených 141, zatiaľ čo pred týždňom ich bolo približne 800.
„Je to prvý krok, ale nestačí to,“ povedala študentka Alice z Marseille. Zástupca študentských odborov Marius Mesnil dodal: „Ponúkajú nám len omrvinky,“ a vyzval na ďalšie protesty v utorok.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti sa vracajú do škôl, polícia počas protestov zadržala takmer sedemtisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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