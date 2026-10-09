Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2026

Francúzski študenti sa vracajú do škôl, polícia počas protestov zadržala takmer sedemtisíc ľudí


Tagy: Francúzska vláda Protivládne protesty stredoškoláci Študenti

Vláda nasadí 3 000 suplujúcich učiteľov, OSN vyjadrila znepokojenie nad násilím a zásahmi počas protestov. Väčšina francúzskych stredoškolákov sa v piatok po niekoľkých ...



Zdieľať
france_school_protests_24978 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Vláda nasadí 3 000 suplujúcich učiteľov, OSN vyjadrila znepokojenie nad násilím a zásahmi počas protestov.


Väčšina francúzskych stredoškolákov sa v piatok po niekoľkých dňoch protestov vrátila do tried, napätie však neustupuje.


Od začiatku demonštrácií zadržali úrady viac ako 6 800 ľudí, z ktorých 86 percent tvoria maloletí, oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Organizátori zároveň pripravujú ďalšie rozsiahle protesty na budúci týždeň.



Protesty na chvíľu ustali


Desaťtisíce študentov vo veku prevažne 15 až 18 rokov protestujú od konca septembra proti chýbajúcim učiteľom, preťaženým rozvrhom, schátraným školám a budovám, ktoré nezvládajú rastúce teploty.

„So znepokojením sledujeme incidenty súvisiace so študentskými protestmi a blokádami stredných škôl vo Francúzsku, z ktorých niektoré prerástli do násilia,“ uviedla hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Šabia Mantúová.

Prišiel o ruku


Hoci väčšina protestov bola pokojná, niektorí demonštranti zakladali požiare a ničili zastávky. Polícia použila slzotvorný plyn, obušky a zásahové granáty. Po obvineniach z neprimeraného násilia začala 18 interných vyšetrovaní.

Pätnásťročný študent v pondelok prišiel o ruku po zásahu omračujúcim granátom, ktorého používanie vláda následne pozastavila.

Povolali suplentov


Minister školstva Édouard Geffray vo štvrtok oznámil nasadenie približne 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl.

Premiér Sébastien Lecornu prisľúbil do konca októbra plán riešenia krízy. Rozpočet na školstvo má v roku 2027 vzrásť o 1,4 percenta na 90,9 miliardy eur.

Vyzývajú na ďalšie protesty


V piatok bolo z približne 3 700 lýceí zatvorených 141, zatiaľ čo pred týždňom ich bolo približne 800.

„Je to prvý krok, ale nestačí to,“ povedala študentka Alice z Marseille. Zástupca študentských odborov Marius Mesnil dodal: „Ponúkajú nám len omrvinky,“ a vyzval na ďalšie protesty v utorok.


Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti sa vracajú do škôl, polícia počas protestov zadržala takmer sedemtisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Protivládne protesty stredoškoláci Študenti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri nehode v jednej z najväčších rafinérií v Grécku sa vážne zranili dvaja pracovníci
<< predchádzajúci článok
Veľká poistná udalosť ako test odolnosti Colonnade: prípad úpadku cestovky Solvex preveril procesy, kapacity aj finančnú pripravenosť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 