Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Maximilián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. októbra 2026

Francúzski študenti chystajú novú vlnu protestov, vláda dúfa v útlm hnutia


Tagy: Francúzska vláda protesty vo Francúzku stredoškoláci

V utorok sa majú konať ďalšie demonštrácie, vláda sľubuje ústupky a škody z protestov už odhaduje najmenej na 30 miliónov eur. Francúzski



Zdieľať
aptopix_france_school_protests_64_76 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - V utorok sa majú konať ďalšie demonštrácie, vláda sľubuje ústupky a škody z protestov už odhaduje najmenej na 30 miliónov eur.


Francúzski stredoškoláci vstupujú do ďalšej fázy protestov za lepšie podmienky na školách a na utorok pripravujú novú vlnu demonštrácií. Vláda dúfa, že hnutie, ktoré sa začalo v polovici septembra, už stráca silu, no organizátori tvrdia, že v protestoch budú pokračovať.


Ministerstvo školstva uviedlo, že v piatok bolo otvorených viac ako 96 percent lýceí. Ešte minulý utorok sa do protestov zapojilo takmer 256-tisíc ľudí, vo štvrtok ich bolo podľa ministerstva vnútra približne 71 500.

Obrovské škody


Protesty už podľa vládneho zdroja spôsobili škody za najmenej 30 miliónov eur. Od ich začiatku polícia zadržala viac ako 6 800 ľudí, pričom 86 percent z nich tvorili maloletí.

Po vážnych zraneniach študentov vláda pozastavila používanie omračujúcich granátov, z ktorých jeden pripravil študenta o ruku. Polícia vyšetruje 18 podozrení z neprimeraného zásahu.

Minister školstva Édouard Geffray oznámil nasadenie 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl. Premiér Sébastien Lecornu zároveň prisľúbil úpravy rozpočtu na rok 2027 podľa požiadaviek študentov.

Veľká podpora


Študentské organizácie však ústupky označili za „omrvinky“ a žiadajú ďalších desať miliónov eur pre lýceá. „Omrvinky nám nestačia,“ uviedli organizátori, ktorí trvajú na ďalších protestoch.

Podľa prieskumuagentúry Ipsos-BVA podporuje stredoškolské protesty 54 percent Francúzov, najmä pre preplnené triedy a zlý stav školských budov.

Vláda zároveň sleduje výzvy na sobotňajšie protesty proti životným nákladom, ktoré vyvolávajú spomienky na hnutie žltých viest z roku 2018.


Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti chystajú novú vlnu protestov, vláda dúfa v útlm hnutia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda protesty vo Francúzku stredoškoláci
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Aké inovácie prinášajú moderné tyčové vysávače Dreame?
<< predchádzajúci článok
Futbalového trénera z Trnavy odsúdili za sexuálne násilie, dostal aj doživotný zákaz pracovať s deťmi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 