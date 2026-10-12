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12. októbra 2026
Francúzski študenti chystajú novú vlnu protestov, vláda dúfa v útlm hnutia
V utorok sa majú konať ďalšie demonštrácie, vláda sľubuje ústupky a škody z protestov už odhaduje najmenej na 30 miliónov eur. Francúzski
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12.10.2026 (SITA.sk) - V utorok sa majú konať ďalšie demonštrácie, vláda sľubuje ústupky a škody z protestov už odhaduje najmenej na 30 miliónov eur.
Ministerstvo školstva uviedlo, že v piatok bolo otvorených viac ako 96 percent lýceí. Ešte minulý utorok sa do protestov zapojilo takmer 256-tisíc ľudí, vo štvrtok ich bolo podľa ministerstva vnútra približne 71 500.
Protesty už podľa vládneho zdroja spôsobili škody za najmenej 30 miliónov eur. Od ich začiatku polícia zadržala viac ako 6 800 ľudí, pričom 86 percent z nich tvorili maloletí.
Po vážnych zraneniach študentov vláda pozastavila používanie omračujúcich granátov, z ktorých jeden pripravil študenta o ruku. Polícia vyšetruje 18 podozrení z neprimeraného zásahu.
Minister školstva Édouard Geffray oznámil nasadenie 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl. Premiér Sébastien Lecornu zároveň prisľúbil úpravy rozpočtu na rok 2027 podľa požiadaviek študentov.
Študentské organizácie však ústupky označili za „omrvinky“ a žiadajú ďalších desať miliónov eur pre lýceá. „Omrvinky nám nestačia,“ uviedli organizátori, ktorí trvajú na ďalších protestoch.
Podľa prieskumuagentúry Ipsos-BVA podporuje stredoškolské protesty 54 percent Francúzov, najmä pre preplnené triedy a zlý stav školských budov.
Vláda zároveň sleduje výzvy na sobotňajšie protesty proti životným nákladom, ktoré vyvolávajú spomienky na hnutie žltých viest z roku 2018.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti chystajú novú vlnu protestov, vláda dúfa v útlm hnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzski stredoškoláci vstupujú do ďalšej fázy protestov za lepšie podmienky na školách a na utorok pripravujú novú vlnu demonštrácií. Vláda dúfa, že hnutie, ktoré sa začalo v polovici septembra, už stráca silu, no organizátori tvrdia, že v protestoch budú pokračovať.
Ministerstvo školstva uviedlo, že v piatok bolo otvorených viac ako 96 percent lýceí. Ešte minulý utorok sa do protestov zapojilo takmer 256-tisíc ľudí, vo štvrtok ich bolo podľa ministerstva vnútra približne 71 500.
Obrovské škody
Protesty už podľa vládneho zdroja spôsobili škody za najmenej 30 miliónov eur. Od ich začiatku polícia zadržala viac ako 6 800 ľudí, pričom 86 percent z nich tvorili maloletí.
Po vážnych zraneniach študentov vláda pozastavila používanie omračujúcich granátov, z ktorých jeden pripravil študenta o ruku. Polícia vyšetruje 18 podozrení z neprimeraného zásahu.
Minister školstva Édouard Geffray oznámil nasadenie 3 000 suplujúcich učiteľov do 114 najviac postihnutých škôl. Premiér Sébastien Lecornu zároveň prisľúbil úpravy rozpočtu na rok 2027 podľa požiadaviek študentov.
Veľká podpora
Študentské organizácie však ústupky označili za „omrvinky“ a žiadajú ďalších desať miliónov eur pre lýceá. „Omrvinky nám nestačia,“ uviedli organizátori, ktorí trvajú na ďalších protestoch.
Podľa prieskumuagentúry Ipsos-BVA podporuje stredoškolské protesty 54 percent Francúzov, najmä pre preplnené triedy a zlý stav školských budov.
Vláda zároveň sleduje výzvy na sobotňajšie protesty proti životným nákladom, ktoré vyvolávajú spomienky na hnutie žltých viest z roku 2018.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti chystajú novú vlnu protestov, vláda dúfa v útlm hnutia © SITA Všetky práva vyhradené.
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