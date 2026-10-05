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05. októbra 2026
Európsky Motokros národov sa vráti na Slovensko, v roku 2027 ho privítajú Veľké Uherce
Tagy: Motokros Veľké Uherce
Na okruhu MX Vinohrad budú súťažiť mladí jazdci aj ženské reprezentačné tímy. Šéf Infront Moto Racing prezradil, že polovica logistického tímu promotéra pochádza zo Slovenska. Motokros ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Na okruhu MX Vinohrad budú súťažiť mladí jazdci aj ženské reprezentačné tímy. Šéf Infront Moto Racing prezradil, že polovica logistického tímu promotéra pochádza zo Slovenska.
Motokros európskych národov sa po prestávke vráti do medzinárodného kalendára a jeho dejiskom bude Slovensko. Podujatia Motocross of European Nations (MXoEN) a Women's Motocross of European Nations (WMXoEN) sa uskutočnia 11. a 12. septembra 2027 na okruhu MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach v okrese Partizánske. FIM Europe a promotérska spoločnosť Infront Moto Racing potvrdili slovenské dejisko počas Motokrosu národov vo francúzskom Ernée.
„Motokros európskych národov je v našom kalendári veľmi špeciálnym podujatím, pretože spája niektoré z najlepších mladých talentov v Európe a dáva im príležitosť súťažiť o niečo väčšie ako individuálny výsledok – o svoju krajinu,“ povedal prezident FIM Europe Michal Sikora. „Sme veľmi radi, že ročník 2027 prinesieme na Slovensko a na MX Vinohrad, teda na miesto, ktoré už má skúsenosti s organizovaním európskych súťaží,“ pokračoval Sikora.
Motokros európskych národov je tímovou reprezentačnou súťažou. Krajiny v nej zastupujú mladí jazdci z kategórií EMX125, EMX250 a EMX85. Súčasťou podujatia je aj súťaž ženských reprezentačných tímov, v ktorých štartujú aj jazdkyne známe z majstrovstiev sveta WMX. „Európske národy sú podujatím pre mladšiu generáciu a jediným podujatím, na ktorom ženy a muži jazdia spoločne za svoju krajinu. Chýbalo nám v kalendári, takže je skvelé, že sa vracia,“ povedal prezident a generálny riaditeľ Infront Moto Racing David Luongo.
Podľa neho sú preteky príležitosťou aj pre organizátorov a krajiny, ktoré bežne nehostia podujatia Grand Prix alebo Motokros národov, aby získali skúsenosti s veľkým medzinárodným podujatím.
Luongo zároveň poukázal na výraznú slovenskú stopu priamo v organizácii seriálu. „Polovica nášho logistického tímu je zo Slovenska, takže to pre nás pôsobí trochu ako domáce podujatie a je pre nás veľkým potešením vrátiť sa s Motokrosom európskych národov,“ povedal.
Okruh MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach už hostil podujatia medzinárodných majstrovstiev Slovenska a európskych šampionátov žien a kategórií EMX65 a EMX85. Trať navrhol a postavil Greg Atkins. „Tieto preteky nie sú dôležité iba pre náš región a našu krajinu, ale po prestávke bez tohto podujatia aj pre FIM Europe,“ povedal organizátor Tomáš Pavlovčík. „Máme malý klub, ale dlhú históriu v majstrovstvách Európy a máme skvelý tím. Urobíme najlepšie podujatie, aké dokážeme, a som si istý, že bude veľkolepé,“ dodal.
Posledný Motokros európskych národov sa uskutočnil v roku 2024 neďaleko Bukurešti. Taliansko vtedy získalo rekordný piaty titul, v ženskej súťaži obhájilo prvenstvo Španielsko.
Zdroj: SITA.sk - Európsky Motokros národov sa vráti na Slovensko, v roku 2027 ho privítajú Veľké Uherce © SITA Všetky práva vyhradené.
Motokros európskych národov sa po prestávke vráti do medzinárodného kalendára a jeho dejiskom bude Slovensko. Podujatia Motocross of European Nations (MXoEN) a Women's Motocross of European Nations (WMXoEN) sa uskutočnia 11. a 12. septembra 2027 na okruhu MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach v okrese Partizánske. FIM Europe a promotérska spoločnosť Infront Moto Racing potvrdili slovenské dejisko počas Motokrosu národov vo francúzskom Ernée.
„Motokros európskych národov je v našom kalendári veľmi špeciálnym podujatím, pretože spája niektoré z najlepších mladých talentov v Európe a dáva im príležitosť súťažiť o niečo väčšie ako individuálny výsledok – o svoju krajinu,“ povedal prezident FIM Europe Michal Sikora. „Sme veľmi radi, že ročník 2027 prinesieme na Slovensko a na MX Vinohrad, teda na miesto, ktoré už má skúsenosti s organizovaním európskych súťaží,“ pokračoval Sikora.
Motokros európskych národov je tímovou reprezentačnou súťažou. Krajiny v nej zastupujú mladí jazdci z kategórií EMX125, EMX250 a EMX85. Súčasťou podujatia je aj súťaž ženských reprezentačných tímov, v ktorých štartujú aj jazdkyne známe z majstrovstiev sveta WMX. „Európske národy sú podujatím pre mladšiu generáciu a jediným podujatím, na ktorom ženy a muži jazdia spoločne za svoju krajinu. Chýbalo nám v kalendári, takže je skvelé, že sa vracia,“ povedal prezident a generálny riaditeľ Infront Moto Racing David Luongo.
Podľa neho sú preteky príležitosťou aj pre organizátorov a krajiny, ktoré bežne nehostia podujatia Grand Prix alebo Motokros národov, aby získali skúsenosti s veľkým medzinárodným podujatím.
Luongo zároveň poukázal na výraznú slovenskú stopu priamo v organizácii seriálu. „Polovica nášho logistického tímu je zo Slovenska, takže to pre nás pôsobí trochu ako domáce podujatie a je pre nás veľkým potešením vrátiť sa s Motokrosom európskych národov,“ povedal.
Okruh MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach už hostil podujatia medzinárodných majstrovstiev Slovenska a európskych šampionátov žien a kategórií EMX65 a EMX85. Trať navrhol a postavil Greg Atkins. „Tieto preteky nie sú dôležité iba pre náš región a našu krajinu, ale po prestávke bez tohto podujatia aj pre FIM Europe,“ povedal organizátor Tomáš Pavlovčík. „Máme malý klub, ale dlhú históriu v majstrovstvách Európy a máme skvelý tím. Urobíme najlepšie podujatie, aké dokážeme, a som si istý, že bude veľkolepé,“ dodal.
Posledný Motokros európskych národov sa uskutočnil v roku 2024 neďaleko Bukurešti. Taliansko vtedy získalo rekordný piaty titul, v ženskej súťaži obhájilo prvenstvo Španielsko.
Zdroj: SITA.sk - Európsky Motokros národov sa vráti na Slovensko, v roku 2027 ho privítajú Veľké Uherce © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Motokros Veľké Uherce
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