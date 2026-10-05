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05. októbra 2026
Smoliar Barkov je opäť zranený. Vynechá najmenej 10 zápasov Floridy Panthers
Tagy: NHL 2026/2027
Fínskeho útočníka v pondelok vyšetrí klubový lekár, aby určil rozsah zranenia, ale najlepší center Floridy vynechá najmenej 10 zápasov za najbližších 24 dní. Aleksander Barkov vynechal celú ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Fínskeho útočníka v pondelok vyšetrí klubový lekár, aby určil rozsah zranenia, ale najlepší center Floridy vynechá najmenej 10 zápasov za najbližších 24 dní.
Aleksander Barkov vynechal celú minulú sezónu v NHL a už je znova zranený. Skúsený fínsky center v službách Florida Panthers bol zaradený na listinu dlhodobo zranených hráčov pre zranenie dolnej časti tela. Kapitán Panthers odišiel predčasne z ľadu v druhej tretine štvrtkového zápasu, ktorý Florida prehrala so San Jose 3:4 po predĺžení.
Fínskeho útočníka v pondelok vyšetrí klubový lekár, aby určil rozsah zranenia, ale najlepší center Floridy vynechá najmenej 10 zápasov za najbližších 24 dní. Barkov nešikovne spadol pri boji o puk v pravom rohu ihriska počas presilovej hry. Po tom, čo vstal, okamžite požiadal o otvorenie dverí a po ceste do šatne si zhodil rukavice.
Tridsaťjedenročný Barkov odohral len svoj druhý zápas v tejto sezóne po tom, čo vynechal celú minulú sezónu pre zranenie pravého kolena, ktoré utrpel v prvý deň tréningového kempu. Deň po zranení podstúpil operáciu predného a stredného kĺbového väzu (MCL) a predného krížového väzu (ACL).
"Ešte ani nevieme, aký je to rozsah jeho zranenia, takže nechcem hovoriť dopredu. Minulý rok sme hrali s vyčerpanou nádržou a mali sme aj ďalších zranených hráčov, čo nás značne limitovalo. Prešli sme si náročným obdobím. Tento rok máme dobrú šírku zostavy. Zvládneme to lepšie," vyjadril sa tréner Floridy Paul Maurice na webe NHL.
Hoci Barkov minulú sezónu nehral za Floridu, na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bol jeden z kľúčových hráčov Fínska na ceste za majstrovským titulom. Ako kapitán tímu Suomi v 10 zápasoch zaznamenal 11 bodov (3+8) a na konci sa Fíni tešili z piateho titulu majstra sveta v histórii.
Barkova si Florida vybrala ako druhého hráča v drafte NHL v roku 2013. Dosiaľ nazbieral v NHL 782 bodov (286 gólov + 496 asistencií) v 806 zápasoch základnej časti. Má tiež 81 bodov (25 gólov + 56 asistencií) v 94 zápasoch play-off o Stanleyho pohár. Ako kapitán Floridy ho zdvihol nad hlavu dvakrát za sebou v rokoch 2024 a 2025.
Barkov je tiež trojnásobný víťaz Selke Trophy pre najlepšieho defenzívneho útočníka v NHL (2020/2021, 2023/2024, 2024/2025). Je tiež držiteľ Lady Byng Trophy za džentlmenskú hru a športové správanie v sezóne 2018/2019.
Zdroj: SITA.sk - Smoliar Barkov je opäť zranený. Vynechá najmenej 10 zápasov Floridy Panthers © SITA Všetky práva vyhradené.
Aleksander Barkov vynechal celú minulú sezónu v NHL a už je znova zranený. Skúsený fínsky center v službách Florida Panthers bol zaradený na listinu dlhodobo zranených hráčov pre zranenie dolnej časti tela. Kapitán Panthers odišiel predčasne z ľadu v druhej tretine štvrtkového zápasu, ktorý Florida prehrala so San Jose 3:4 po predĺžení.
Fínskeho útočníka v pondelok vyšetrí klubový lekár, aby určil rozsah zranenia, ale najlepší center Floridy vynechá najmenej 10 zápasov za najbližších 24 dní. Barkov nešikovne spadol pri boji o puk v pravom rohu ihriska počas presilovej hry. Po tom, čo vstal, okamžite požiadal o otvorenie dverí a po ceste do šatne si zhodil rukavice.
Tridsaťjedenročný Barkov odohral len svoj druhý zápas v tejto sezóne po tom, čo vynechal celú minulú sezónu pre zranenie pravého kolena, ktoré utrpel v prvý deň tréningového kempu. Deň po zranení podstúpil operáciu predného a stredného kĺbového väzu (MCL) a predného krížového väzu (ACL).
"Ešte ani nevieme, aký je to rozsah jeho zranenia, takže nechcem hovoriť dopredu. Minulý rok sme hrali s vyčerpanou nádržou a mali sme aj ďalších zranených hráčov, čo nás značne limitovalo. Prešli sme si náročným obdobím. Tento rok máme dobrú šírku zostavy. Zvládneme to lepšie," vyjadril sa tréner Floridy Paul Maurice na webe NHL.
Hoci Barkov minulú sezónu nehral za Floridu, na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku bol jeden z kľúčových hráčov Fínska na ceste za majstrovským titulom. Ako kapitán tímu Suomi v 10 zápasoch zaznamenal 11 bodov (3+8) a na konci sa Fíni tešili z piateho titulu majstra sveta v histórii.
Barkova si Florida vybrala ako druhého hráča v drafte NHL v roku 2013. Dosiaľ nazbieral v NHL 782 bodov (286 gólov + 496 asistencií) v 806 zápasoch základnej časti. Má tiež 81 bodov (25 gólov + 56 asistencií) v 94 zápasoch play-off o Stanleyho pohár. Ako kapitán Floridy ho zdvihol nad hlavu dvakrát za sebou v rokoch 2024 a 2025.
Barkov je tiež trojnásobný víťaz Selke Trophy pre najlepšieho defenzívneho útočníka v NHL (2020/2021, 2023/2024, 2024/2025). Je tiež držiteľ Lady Byng Trophy za džentlmenskú hru a športové správanie v sezóne 2018/2019.
Zdroj: SITA.sk - Smoliar Barkov je opäť zranený. Vynechá najmenej 10 zápasov Floridy Panthers © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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