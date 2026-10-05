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05. októbra 2026
Evenepoel spadol, dotiahol Cicconeho a o titul bojoval až do fotofinišu: Je to veľká úľava – VIDEO
Belgický cyklista si po sklamaní z majstrovstiev sveta napravil chuť európskym titulom. O jeho triumfe v Slovinsku musela rozhodnúť až cieľová fotografia. Belgický cyklista
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5.10.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista si po sklamaní z majstrovstiev sveta napravil chuť európskym titulom. O jeho triumfe v Slovinsku musela rozhodnúť až cieľová fotografia.
Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal majstrom Európy v cestných pretekoch. Olympijský víťaz z Paríža 2024 zdolal po 196 kilometroch v Slovinsku Taliana Giulia Cicconeho až vo fotofiniši, hoci počas rozhodujúcej fázy pretekov spadol. Tretí Christian Scaroni z Talianska zaostal takmer o minútu.
„Je to neuveriteľné. Myslel som si, že som vyhral, ale nikdy si nemôžete byť istí,“ povedal Evenepoel. „Úprimne, tento výkon bol pre mňa po sklamaní z majstrovstiev sveta naozaj veľmi náročný.“
Belgičan zaútočil 36 kilometrov pred cieľom v alpskej scenérii a Ciccone sa ho dokázal držať. Evenepoel následne v jednej zo zákrut dostal šmyk a skončil na asfalte, no stratu napriek tomu dokázal zmazať. Talian medzitým spomalil a šetril energiu pred záverečnými kilometrami.
Obaja zostali spolu až do cieľa v Šenčure. O víťazovi tesného súboja napokon rozhodla až cieľová fotografia v prospech Evenepoela. „Je to veľká úľava, že som dnes späť na dobrej úrovni a že som skompletizoval svoje majstrovské dresy, takže je to úžasný pocit,“ povedal 26-ročný Belgičan.
Majster sveta z roku 2022 už získal európske tituly v časovke v rokoch 2019 a 2025, no zlato z cestných pretekov mu chýbalo. V roku 2021 aj vlani skončil na európskom šampionáte druhý.
Evenepoel patril pred štartom k najväčším favoritom aj preto, že obhajca titulu Tadej Pogačar pre zranenie vo svojej domovine neštartoval. Slovinec sa napriek tomu na podujatí objavil a v Ľubľane potešil domácich fanúšikov, keď sa počas štartu ukázal z okna auta. Chýbali aj ďalšie hviezdy - Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Tom Pidcock či Mathieu van der Poel.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel spadol, dotiahol Cicconeho a o titul bojoval až do fotofinišu: Je to veľká úľava – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal majstrom Európy v cestných pretekoch. Olympijský víťaz z Paríža 2024 zdolal po 196 kilometroch v Slovinsku Taliana Giulia Cicconeho až vo fotofiniši, hoci počas rozhodujúcej fázy pretekov spadol. Tretí Christian Scaroni z Talianska zaostal takmer o minútu.
„Je to neuveriteľné. Myslel som si, že som vyhral, ale nikdy si nemôžete byť istí,“ povedal Evenepoel. „Úprimne, tento výkon bol pre mňa po sklamaní z majstrovstiev sveta naozaj veľmi náročný.“
Belgičan zaútočil 36 kilometrov pred cieľom v alpskej scenérii a Ciccone sa ho dokázal držať. Evenepoel následne v jednej zo zákrut dostal šmyk a skončil na asfalte, no stratu napriek tomu dokázal zmazať. Talian medzitým spomalil a šetril energiu pred záverečnými kilometrami.
INSANE FINALE AT THE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS!! ????????
Remco Evenepoel comes from miles back in the sprint to pip Giulio Ciccone to the title! ???? https://t.co/KcSQTo0IB7
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026
Obaja zostali spolu až do cieľa v Šenčure. O víťazovi tesného súboja napokon rozhodla až cieľová fotografia v prospech Evenepoela. „Je to veľká úľava, že som dnes späť na dobrej úrovni a že som skompletizoval svoje majstrovské dresy, takže je to úžasný pocit,“ povedal 26-ročný Belgičan.
Majster sveta z roku 2022 už získal európske tituly v časovke v rokoch 2019 a 2025, no zlato z cestných pretekov mu chýbalo. V roku 2021 aj vlani skončil na európskom šampionáte druhý.
Evenepoel patril pred štartom k najväčším favoritom aj preto, že obhajca titulu Tadej Pogačar pre zranenie vo svojej domovine neštartoval. Slovinec sa napriek tomu na podujatí objavil a v Ľubľane potešil domácich fanúšikov, keď sa počas štartu ukázal z okna auta. Chýbali aj ďalšie hviezdy - Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Tom Pidcock či Mathieu van der Poel.
Zdroj: SITA.sk - Evenepoel spadol, dotiahol Cicconeho a o titul bojoval až do fotofinišu: Je to veľká úľava – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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