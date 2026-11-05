Fanúšikovia Slovana sa smejú z výkonov v Lige majstrov. Pri vyťahovaní lopty zo siete musia hráči vyzerať dobre, podali si aj Tourého – VIDEO
Zostava v stretnutí s LASK Linz podľa nich napovedala, že Liga majstrov je pre hráčov z lavičky možnosť rozohrať sa, bez ohľadu na výsledok. Slovenský futbalový klub
5.11.2026 (SITA.sk) - Zostava v stretnutí s LASK Linz podľa nich napovedala, že Liga majstrov je pre hráčov z lavičky možnosť rozohrať sa, bez ohľadu na výsledok.
Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava prehral aj vo svojom štvrtom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov a celkovo dvanástom v rade v tejto fáze "milionárskej súťaže".
Fanúšikovia majú toho dosť a to aj napriek tomu, že do Linzu pre trest z duelu s AS Rím do Rakúska cestovať nemohli. Na sociálnej sieti nedávno skritizovali Tigrana Barseghjana, no tentoraz sa vyjadrili aj k iným témam.
"S ohľadom na výkon ktorý sme, našťastie, nesledovali priamo v Linzi, sme sa veríme, že v dostatočnom predstihu rozhodli na náš posledný výjazd tohtoročnej edície Ligy majstrov nevycestovať. Do Lille teda nijako organizovane ako Ultras Slovan nepôjdeme. Žiadne naše vlajky, megafóny, bubny, žiadne organizované fandenie. Nikomu však cestovať nezakazujeme, kto chce minúť peniaze, čas a energiu na túto frašku v podaní nášho klubu, nech sa páči," začali priaznivci v príspevku.
Zostava v stretnutí s LASK Linz podľa nich napovedala, že Liga majstrov je pre hráčov z lavičky možnosť rozohrať sa, bez ohľadu na výsledok.
"Zároveň pre všetkých futbalistov je to najlepšia možnosť nechať sa ostrihať, nech pri tom vyťahovaní lopty zo siete nie sú strapatí, ale pekne upravení ako ich metrosexuálny barber, ktorého si starostlivo berú naše hviezdy so sebou," pokračovali frustrovaní fanúšikovia.
Pre klub a ich funkcionárov (a veľa ďalších darmožráčov) je zase LM možnosť okúsiť nové luxusné hotely v nových mestách a pochutnať si na miestnych filet mignon stejkoch, uviedli Ultras Slovan.
"Prípadne pridať novú dychberúcu storku na sociálnu sieť. Keďže veľká časť toho najkvalitnejšieho, čo v mužstve máme oddychovala, respektíve začínala na lavičke, pozývame vás už v sobotu 7. novembra do kotla na súboj proti poslednému Trenčínu. Všetko teda nasvedčuje, že to bude gólový uragán predovšetkým z našej strany a náš trénerský kúzelník tak dá jasný odkaz fanúšikom, prečo šetril viaceré opory," dodali priaznivci v ironicky znejúcom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia Slovana sa smejú z výkonov v Lige majstrov. Pri vyťahovaní lopty zo siete musia hráči vyzerať dobre, podali si aj Tourého – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava prehral aj vo svojom štvrtom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov a celkovo dvanástom v rade v tejto fáze "milionárskej súťaže".
Fanúšikovia majú toho dosť a to aj napriek tomu, že do Linzu pre trest z duelu s AS Rím do Rakúska cestovať nemohli. Na sociálnej sieti nedávno skritizovali Tigrana Barseghjana, no tentoraz sa vyjadrili aj k iným témam.
Nevycestujú do Lille
"S ohľadom na výkon ktorý sme, našťastie, nesledovali priamo v Linzi, sme sa veríme, že v dostatočnom predstihu rozhodli na náš posledný výjazd tohtoročnej edície Ligy majstrov nevycestovať. Do Lille teda nijako organizovane ako Ultras Slovan nepôjdeme. Žiadne naše vlajky, megafóny, bubny, žiadne organizované fandenie. Nikomu však cestovať nezakazujeme, kto chce minúť peniaze, čas a energiu na túto frašku v podaní nášho klubu, nech sa páči," začali priaznivci v príspevku.
Zostava v stretnutí s LASK Linz podľa nich napovedala, že Liga majstrov je pre hráčov z lavičky možnosť rozohrať sa, bez ohľadu na výsledok.
"Zároveň pre všetkých futbalistov je to najlepšia možnosť nechať sa ostrihať, nech pri tom vyťahovaní lopty zo siete nie sú strapatí, ale pekne upravení ako ich metrosexuálny barber, ktorého si starostlivo berú naše hviezdy so sebou," pokračovali frustrovaní fanúšikovia.
Gólový uragán
Pre klub a ich funkcionárov (a veľa ďalších darmožráčov) je zase LM možnosť okúsiť nové luxusné hotely v nových mestách a pochutnať si na miestnych filet mignon stejkoch, uviedli Ultras Slovan.
"Prípadne pridať novú dychberúcu storku na sociálnu sieť. Keďže veľká časť toho najkvalitnejšieho, čo v mužstve máme oddychovala, respektíve začínala na lavičke, pozývame vás už v sobotu 7. novembra do kotla na súboj proti poslednému Trenčínu. Všetko teda nasvedčuje, že to bude gólový uragán predovšetkým z našej strany a náš trénerský kúzelník tak dá jasný odkaz fanúšikom, prečo šetril viaceré opory," dodali priaznivci v ironicky znejúcom vyhlásení.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia Slovana sa smejú z výkonov v Lige majstrov. Pri vyťahovaní lopty zo siete musia hráči vyzerať dobre, podali si aj Tourého – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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