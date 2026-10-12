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12. októbra 2026
Trumpovi vyslanci sa chystajú opäť za Putinom. Do Moskvy majú priniesť aj stanovisko Kyjeva
Steve Witkoff a Jared Kushner podľa diplomatických zdrojov naďalej počítajú s cestou do Ruska. Američania medzitým rokujú s Ukrajinou a európskymi partnermi o nových možnostiach ukončenia ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Steve Witkoff a Jared Kushner podľa diplomatických zdrojov naďalej počítajú s cestou do Ruska. Američania medzitým rokujú s Ukrajinou a európskymi partnermi o nových možnostiach ukončenia vojny.
Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner sa naďalej pripravujú na ďalšiu návštevu Moskvy. Pred prípadnými rokovaniami s ruskou stranou by už mali mať jasnú predstavu o postoji Ukrajiny k ukončeniu vojny. Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom s odvolaním sa na ruské médiá a ich diplomatické zdroje.
Podľa zdroja, na ktorý sa médiá odvolávajú, americkí predstavitelia neustúpili od zámeru vycestovať do ruskej metropoly. Termín návštevy však zatiaľ nie je potvrdený a nie je ani známe, aké konkrétne ukrajinské návrhy by mohli v Moskve predložiť.
Witkoff a Kushner sa už dlhšie podieľajú na kontaktoch Trumpovej administratívy s Kyjevom aj Moskvou. Ich úlohou je hľadať možnosti zastavenia bojov a podmienky prípadného diplomatického urovnania rusko-ukrajinskej vojny.
Nové informácie prichádzajú po rokovaniach amerických, ukrajinských a európskych predstaviteľov v Miami. Washington sa snaží pripraviť spoločný návrh, ktorý by mohol pomôcť prekonať patovú situáciu v mierových rozhovoroch. Podľa amerického portálu Axios sa medzi diskutovanými možnosťami nachádza aj čiastočné prímerie, ktoré by zahŕňalo zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru a bezpečnosť prepravy obilia. Rokovania sa týkajú aj bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a jej povojnovej obnovy.
Axios už 8. októbra informoval, že Witkoff a Kushner by mohli do Moskvy opäť vycestovať koncom mesiaca. Odvolával sa pritom na zdroj oboznámený s plánmi americkej administratívy. Ukrajina trvá na tom, že prípadné dohody musia rešpektovať jej suverenitu, územnú celistvosť a bezpečnostné záujmy. Kyjev zároveň požaduje, aby sa zúčastňoval na rokovaniach, ktoré sa priamo týkajú budúcnosti krajiny.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov medzitým vyhlásil, že Moskva je pripravená rokovať s Ukrajinou, chce však vedieť, s akými návrhmi prezident Volodymyr Zelenskyj vyšle svojich zástupcov. Či pripravovaná cesta amerických vyjednávačov povedie k posunu v rozhovoroch, zostáva otvorené. Ruské médiá zatiaľ neuviedli obsah návrhov, ktoré by Witkoff a Kushner mohli v Moskve predstaviť.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trumpovi vyslanci sa chystajú opäť za Putinom. Do Moskvy majú priniesť aj stanovisko Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner sa naďalej pripravujú na ďalšiu návštevu Moskvy. Pred prípadnými rokovaniami s ruskou stranou by už mali mať jasnú predstavu o postoji Ukrajiny k ukončeniu vojny. Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom s odvolaním sa na ruské médiá a ich diplomatické zdroje.
Podľa zdroja, na ktorý sa médiá odvolávajú, americkí predstavitelia neustúpili od zámeru vycestovať do ruskej metropoly. Termín návštevy však zatiaľ nie je potvrdený a nie je ani známe, aké konkrétne ukrajinské návrhy by mohli v Moskve predložiť.
Čiastočné prímerie aj bezpečnostné záruky
Witkoff a Kushner sa už dlhšie podieľajú na kontaktoch Trumpovej administratívy s Kyjevom aj Moskvou. Ich úlohou je hľadať možnosti zastavenia bojov a podmienky prípadného diplomatického urovnania rusko-ukrajinskej vojny.
Nové informácie prichádzajú po rokovaniach amerických, ukrajinských a európskych predstaviteľov v Miami. Washington sa snaží pripraviť spoločný návrh, ktorý by mohol pomôcť prekonať patovú situáciu v mierových rozhovoroch. Podľa amerického portálu Axios sa medzi diskutovanými možnosťami nachádza aj čiastočné prímerie, ktoré by zahŕňalo zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru a bezpečnosť prepravy obilia. Rokovania sa týkajú aj bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a jej povojnovej obnovy.
Moskva je pripravená rokovať
Axios už 8. októbra informoval, že Witkoff a Kushner by mohli do Moskvy opäť vycestovať koncom mesiaca. Odvolával sa pritom na zdroj oboznámený s plánmi americkej administratívy. Ukrajina trvá na tom, že prípadné dohody musia rešpektovať jej suverenitu, územnú celistvosť a bezpečnostné záujmy. Kyjev zároveň požaduje, aby sa zúčastňoval na rokovaniach, ktoré sa priamo týkajú budúcnosti krajiny.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov medzitým vyhlásil, že Moskva je pripravená rokovať s Ukrajinou, chce však vedieť, s akými návrhmi prezident Volodymyr Zelenskyj vyšle svojich zástupcov. Či pripravovaná cesta amerických vyjednávačov povedie k posunu v rozhovoroch, zostáva otvorené. Ruské médiá zatiaľ neuviedli obsah návrhov, ktoré by Witkoff a Kushner mohli v Moskve predstaviť.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trumpovi vyslanci sa chystajú opäť za Putinom. Do Moskvy majú priniesť aj stanovisko Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.
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