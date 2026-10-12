Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Maximilián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. októbra 2026

Trumpovi vyslanci sa chystajú opäť za Putinom. Do Moskvy majú priniesť aj stanovisko Kyjeva


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Steve Witkoff a Jared Kushner podľa diplomatických zdrojov naďalej počítajú s cestou do Ruska. Američania medzitým rokujú s Ukrajinou a európskymi partnermi o nových možnostiach ukončenia ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_us_36153 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Steve Witkoff a Jared Kushner podľa diplomatických zdrojov naďalej počítajú s cestou do Ruska. Američania medzitým rokujú s Ukrajinou a európskymi partnermi o nových možnostiach ukončenia vojny.


Osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner sa naďalej pripravujú na ďalšiu návštevu Moskvy. Pred prípadnými rokovaniami s ruskou stranou by už mali mať jasnú predstavu o postoji Ukrajiny k ukončeniu vojny. Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom s odvolaním sa na ruské médiá a ich diplomatické zdroje.

Podľa zdroja, na ktorý sa médiá odvolávajú, americkí predstavitelia neustúpili od zámeru vycestovať do ruskej metropoly. Termín návštevy však zatiaľ nie je potvrdený a nie je ani známe, aké konkrétne ukrajinské návrhy by mohli v Moskve predložiť.

Čiastočné prímerie aj bezpečnostné záruky


Witkoff a Kushner sa už dlhšie podieľajú na kontaktoch Trumpovej administratívy s Kyjevom aj Moskvou. Ich úlohou je hľadať možnosti zastavenia bojov a podmienky prípadného diplomatického urovnania rusko-ukrajinskej vojny.

Nové informácie prichádzajú po rokovaniach amerických, ukrajinských a európskych predstaviteľov v Miami. Washington sa snaží pripraviť spoločný návrh, ktorý by mohol pomôcť prekonať patovú situáciu v mierových rozhovoroch. Podľa amerického portálu Axios sa medzi diskutovanými možnosťami nachádza aj čiastočné prímerie, ktoré by zahŕňalo zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru a bezpečnosť prepravy obilia. Rokovania sa týkajú aj bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a jej povojnovej obnovy.

Moskva je pripravená rokovať


Axios už 8. októbra informoval, že Witkoff a Kushner by mohli do Moskvy opäť vycestovať koncom mesiaca. Odvolával sa pritom na zdroj oboznámený s plánmi americkej administratívy. Ukrajina trvá na tom, že prípadné dohody musia rešpektovať jej suverenitu, územnú celistvosť a bezpečnostné záujmy. Kyjev zároveň požaduje, aby sa zúčastňoval na rokovaniach, ktoré sa priamo týkajú budúcnosti krajiny.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov medzitým vyhlásil, že Moskva je pripravená rokovať s Ukrajinou, chce však vedieť, s akými návrhmi prezident Volodymyr Zelenskyj vyšle svojich zástupcov. Či pripravovaná cesta amerických vyjednávačov povedie k posunu v rozhovoroch, zostáva otvorené. Ruské médiá zatiaľ neuviedli obsah návrhov, ktoré by Witkoff a Kushner mohli v Moskve predstaviť.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Trumpovi vyslanci sa chystajú opäť za Putinom. Do Moskvy majú priniesť aj stanovisko Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Varšava vyzýva Západ na tvrdší postup proti Rusku a ďalšie sankcie
<< predchádzajúci článok
Aké inovácie prinášajú moderné tyčové vysávače Dreame?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 