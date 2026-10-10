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 24hod.sk    Šport

10. októbra 2026

Gündogan iba vysedáva na lavičke a pred zápasom proti FC Barcelona si vylial srdce



Ilkay Gündogan sa trápi, že prakticky vôbec nehráva v tíme Galatasaray Istanbul. Bývalý nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan odohral počas kariéry 221 zápasov za Manchester City, ďalších ...



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gundogan 676x451 10.10.2026 (SITA.sk) - Ilkay Gündogan sa trápi, že prakticky vôbec nehráva v tíme Galatasaray Istanbul.


Bývalý nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan odohral počas kariéry 221 zápasov za Manchester City, ďalších 105 pridal v drese Borussie Dortmund a hrával aj v španielskom veľkoklube FC Barcelona.

Momentálne však robí iba náhradníka v tíme lídra najvyššej tureckej súťaže Galatasaray Istanbul a ťažko to nesie. Pri nedávnom víťazstve Galatasarayu nad Kasimpasou (3:1) v 7. kole tureckej Süper Lig bol opäť iba na lavičke ako nevyužitý náhradník.

Ironická odpoveď


Keď sa ho spýtali, či je pripravený na zápas Ligy majstrov proti svojmu bývalému klubu FC Barcelona (hrá sa 13. 10. v Istanbule), skúsený 35-ročný ​​stredopoliar cestou k tímovému autobusu ironicky odvrkol: "Nehrám - tak prečo by som mal byť pripravený? A nepýtajte sa, prečo je to tak...“

Buruk mu nedáva šancu


Podľa webu Sport1 Gündogan prišiel do Galatasarayu z Manchestru City ako kmeňový hráč na začiatku minulej sezóny, ale pod vedením trénera Okana Buruka nedostal hrací čas, v ktorý dúfal.

V tejto sezóne odohral 82-násobný bývalý nemecký reprezentant iba dva súťažné zápasy a na ihrisku bol celkovo približne desať minút.



Zdroj: SITA.sk - Gündogan iba vysedáva na lavičke a pred zápasom proti FC Barcelona si vylial srdce © SITA Všetky práva vyhradené.

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