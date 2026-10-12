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12. októbra 2026

Trump sa dohodol s Putinom na ruskej nafte, vlastní republikáni mu chcú prekaziť plány


Tagy: Americká Republikánska strana americko-ruské vzťahy ruská nafta

Dvojica republikánskych kongresmanov pripravuje zákon, ktorý má zabrániť nákupom ruskej ropy. Trumpovu dohodu o dodávkach nafty považujú za ústupok Moskve, ktorý môže pomôcť financovať vojnu proti ...



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trump_61816 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Dvojica republikánskych kongresmanov pripravuje zákon, ktorý má zabrániť nákupom ruskej ropy. Trumpovu dohodu o dodávkach nafty považujú za ústupok Moskve, ktorý môže pomôcť financovať vojnu proti Ukrajine.


Americký prezident Donald Trump čelí odporu vo vlastnej Republikánskej strane pre dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o dodávkach nafty. Republikánski kongresmani Brian Fitzpatrick a Don Bacon chcú presadiť zákon zakazujúci nákupy ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine.

Fitzpatrick v sobotu oznámil prípravu návrhu s názvom "Ronald Reagan Peace Through Strength Act", teda zákona Ronalda Reagana o mieri prostredníctvom sily. Jeho cieľom je zablokovať nákupy ruskej ropy a zabrániť uvoľňovaniu príslušných obmedzení.

„Predložíme návrh zákona s podporou oboch strán, ktorý zablokuje všetky nákupy ruskej ropy,“ napísal Fitzpatrick na sociálnej sieti X. Dodal, že sa pokúsi zabezpečiť hlasovanie v Snemovni reprezentantov aj bez súhlasu jej vedenia.

Iniciatíva je priamou reakciou na piatkovú dohodu Trumpa s Putinom. Americký prezident po telefonáte s ruským lídrom oznámil, že Rusko môže okamžite dodať na americký a svetový trh približne 300-tisíc ton nafty. Washington zároveň dočasne uvoľnil obmedzenia umožňujúce príslušné transakcie.

Proti tomuto rozhodnutiu sa ostro postavil republikán Don Bacon, ktorý prisľúbil, že bude jedným z prvých spolupredkladateľov pripravovaného zákona.

„S týmto rozhodnutím prezidenta zásadne nesúhlasíme. Považujem ho za vážnu chybu. Vyzerá to ako prejav slabosti,“ povedal Bacon pre Ukrajinskú pravdu.

Kongresman upozornil, že nákupy ruskej nafty môžu priniesť peniaze ruskej ekonomike a vojenskému priemyslu. Pripomenul tiež, že Trump v minulosti kritizoval európske krajiny za pokračujúce nákupy ruského plynu.

„Pred rokom prezident kritizoval Európanov za nákup ruského plynu. S týmto rozhodnutím preto úplne nesúhlasím a jeho politiku voči Rusku a Ukrajine považujem za zlyhanie,“ uviedol Bacon. Dodal, že republikáni, ktorí sa hlásia k odkazu Ronalda Reagana, sú sklamaní.

Bacon sa domnieva, že Trump sa snaží dohodou znížiť ceny nafty pred novembrovými voľbami do Kongresu. Podľa neho sa jej cena v Spojených štátoch pohybuje okolo šiestich dolárov za galón, čo predstavuje výraznú záťaž pre amerických spotrebiteľov.

Fitzpatrick chce pri presadzovaní zákona využiť osobitný parlamentný postup, ktorý umožňuje dostať návrh na hlasovanie aj bez podpory vedenia Snemovne reprezentantov. Potrebuje na to získať podpisy najmenej 218 kongresmanov.

Republikán vyjadril presvedčenie, že návrh získa výraznú podporu. Jeho prijatie však zatiaľ nie je isté. Okrem schválenia v Snemovni reprezentantov by musel prejsť aj Senátom a následne by mohol naraziť na odpor Bieleho domu.

Fitzpatrick zároveň verejne podporil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdôraznil, že Rusko nezákonne napadlo Ukrajinu a nesie zodpovednosť za škody a obete vojny.

Spor tak ukazuje rozdielne postoje vo vnútri Republikánskej strany k obchodovaniu s Ruskom. Kým Trumpova administratíva sa snaží prostredníctvom ruských dodávok zmierniť tlak na ceny palív, časť republikánskych zákonodarcov trvá na pokračovaní ekonomického tlaku na Moskvu.


Zdroj: SITA.sk - Trump sa dohodol s Putinom na ruskej nafte, vlastní republikáni mu chcú prekaziť plány © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká Republikánska strana americko-ruské vzťahy ruská nafta
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