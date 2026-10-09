|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2026
Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti
Ukrajinskí inštruktori podľa malijských povstalcov učili ich bojovníkov ovládať drony. Tri africké krajiny obviňujú Kyjev z podpory ozbrojených skupín a prerušili s ním diplomatické ...
Zdieľať
9.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí inštruktori podľa malijských povstalcov učili ich bojovníkov ovládať drony. Tri africké krajiny obviňujú Kyjev z podpory ozbrojených skupín a prerušili s ním diplomatické vzťahy.
Ukrajina rozširuje svoj boj proti Rusku ďaleko za hranice Európy. V africkom regióne Sahel, kde proti malijskej armáde a jej ruským spojencom bojujú tuarégski separatisti, pribúdajú informácie o pôsobení ukrajinských spravodajských služieb. Zdroje z prostredia povstalcov pre agentúru AFP potvrdili, že ukrajinskí inštruktori ich učili používať bojové drony. Rozsah ďalšej pomoci Kyjeva však zostáva sporný.
Mali, Niger a Burkina Faso, ktoré ovládajú vojenské junty úzko spolupracujúce s Ruskom, už s Ukrajinou prerušili diplomatické vzťahy. Kyjev obviňujú z dodávok zbraní Frontu za oslobodenie Azawadu (FLA), prevažne tuarégskej separatistickej skupine, ktorá voľne spolupracuje s džihádistickou organizáciou JNIM napojenou na al-Kájdu.
„V Afrike a Saheli poskytuje Ukrajina jasnú a otvorenú podporu teroristickým a ďalším mafiánskym skupinám s cieľom podkopať územnú celistvosť našej krajiny,“ vyhlásil v septembri na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop.
Podobné obvinenia vyslovil aj nigerský premiér Ali Mahamane Lamine Zeine. Francúzsko a Ukrajinu obvinil z riadenia zástupných ozbrojených skupín, ktoré útočia na vojenské pozície a ropnú infraštruktúru pri severovýchodných hraniciach Nigeru. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Podozrenia posilnil aj Kyrylo Budanov, bývalý šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorý sa v januári stal vedúcim kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Začiatkom septembra zverejnil fotografiu zachytávajúcu štyroch mužov so zahalenými tvárami po boku ozbrojených bojovníkov v púšti.
„Od Ruska po Afriku... Hlavné spravodajské riaditeľstvo chráni ukrajinské záujmy na celom svete všetkými prostriedkami... v rozpálenom piesku púští aj v mrazivom snehu Antarktídy,“ napísal Budanov. Televízia CNN o päť dní neskôr informovala, že predstavitelia ukrajinskej vojenskej rozviedky potvrdili výcvik a podporu operátorov dronov pôsobiacich v Saheli.
Zdroj z prostredia FLA pre AFP priznal, že separatisti „udržiavajú kontakt s Ukrajincami“. Zároveň však zdôraznil, že všetky boje v ostatných mesiacoch viedli samotné skupiny FLA a JNIM. Poprel, že by im Kyjev poskytoval logistickú, materiálnu alebo spravodajskú podporu.
Ukrajinský výcvik však potvrdil. Podľa jeho slov prišli v roku 2023 na sever Mali „traja alebo štyria Ukrajinci“, ktorí školili miestnych bojovníkov. Niekoľko separatistov zároveň absolvovalo priamo na Ukrajine intenzívny 30-dňový kurz ovládania FPV dronov, teda bezpilotných lietadiel riadených pomocou obrazu z kamery.
Druhý zdroj z FLA uviedol, že výcvik v Mali sa uskutočnil neďaleko hranice s Mauritániou. Zároveň spochybnil aktuálnosť Budanovových fotografií. Podľa neho mohli vzniknúť už počas výcviku v roku 2023 alebo dokonca v Sýrii.
Diplomat pôsobiaci v regióne však pod podmienkou anonymity opísal ukrajinské aktivity rozsiahlejšie. Podľa neho majú Ukrajinci na severe Mali „nespornú prítomnosť“, pohybujú sa tam a spolupracujú s tuarégskymi povstalcami. Tvrdí tiež, že separatisti používajú drony pochádzajúce z Ukrajiny.
Dôležitú úlohu podľa diplomata zohráva susedná Mauritánia, cez ktorej hranice prebiehajú kontakty medzi ukrajinskou stranou a FLA. Kyjev v jej hlavnom meste Nouakchott otvoril v roku 2024 veľvyslanectvo. Na možné dodávky dronov upozornila aj štúdia amerického think-tanku Carnegie Endowment for International Peace, podľa ktorej ich Ukrajina poskytuje malijským separatistom od začiatku roka 2024.
V júli 2024 predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov naznačil, že Kyjev poskytol informácie bojovníkom FLA a JNIM, ktorí pri útoku na severe Mali zabili desiatky ruských žoldnierov a malijských vojakov.
Ukrajina v ostatných rokoch rozširuje diplomatickú prítomnosť v Afrike, kde má Rusko významný politický a vojenský vplyv. V marci predstavila svoju prvú stratégiu pôsobenia na africkom kontinente a v auguste Zelenskyj vyzval ukrajinských veľvyslancov, aby venovali osobitnú pozornosť vybraným regiónom vrátane Sahelu.
Zistenia AFP tak naznačujú, že ukrajinsko-ruský konflikt má aj vzdialený africký rozmer. Presný rozsah zapojenia Kyjeva do bojov v Mali však zostáva nejasný a jednotlivé zdroje si v otázke dodávok zbraní či spravodajských informácií odporujú.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina rozširuje svoj boj proti Rusku ďaleko za hranice Európy. V africkom regióne Sahel, kde proti malijskej armáde a jej ruským spojencom bojujú tuarégski separatisti, pribúdajú informácie o pôsobení ukrajinských spravodajských služieb. Zdroje z prostredia povstalcov pre agentúru AFP potvrdili, že ukrajinskí inštruktori ich učili používať bojové drony. Rozsah ďalšej pomoci Kyjeva však zostáva sporný.
Mali, Niger a Burkina Faso, ktoré ovládajú vojenské junty úzko spolupracujúce s Ruskom, už s Ukrajinou prerušili diplomatické vzťahy. Kyjev obviňujú z dodávok zbraní Frontu za oslobodenie Azawadu (FLA), prevažne tuarégskej separatistickej skupine, ktorá voľne spolupracuje s džihádistickou organizáciou JNIM napojenou na al-Kájdu.
„V Afrike a Saheli poskytuje Ukrajina jasnú a otvorenú podporu teroristickým a ďalším mafiánskym skupinám s cieľom podkopať územnú celistvosť našej krajiny,“ vyhlásil v septembri na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop.
Podobné obvinenia vyslovil aj nigerský premiér Ali Mahamane Lamine Zeine. Francúzsko a Ukrajinu obvinil z riadenia zástupných ozbrojených skupín, ktoré útočia na vojenské pozície a ropnú infraštruktúru pri severovýchodných hraniciach Nigeru. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.
Podozrenia posilnil aj Kyrylo Budanov, bývalý šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorý sa v januári stal vedúcim kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Začiatkom septembra zverejnil fotografiu zachytávajúcu štyroch mužov so zahalenými tvárami po boku ozbrojených bojovníkov v púšti.
„Od Ruska po Afriku... Hlavné spravodajské riaditeľstvo chráni ukrajinské záujmy na celom svete všetkými prostriedkami... v rozpálenom piesku púští aj v mrazivom snehu Antarktídy,“ napísal Budanov. Televízia CNN o päť dní neskôr informovala, že predstavitelia ukrajinskej vojenskej rozviedky potvrdili výcvik a podporu operátorov dronov pôsobiacich v Saheli.
Zdroj z prostredia FLA pre AFP priznal, že separatisti „udržiavajú kontakt s Ukrajincami“. Zároveň však zdôraznil, že všetky boje v ostatných mesiacoch viedli samotné skupiny FLA a JNIM. Poprel, že by im Kyjev poskytoval logistickú, materiálnu alebo spravodajskú podporu.
Ukrajinský výcvik však potvrdil. Podľa jeho slov prišli v roku 2023 na sever Mali „traja alebo štyria Ukrajinci“, ktorí školili miestnych bojovníkov. Niekoľko separatistov zároveň absolvovalo priamo na Ukrajine intenzívny 30-dňový kurz ovládania FPV dronov, teda bezpilotných lietadiel riadených pomocou obrazu z kamery.
Druhý zdroj z FLA uviedol, že výcvik v Mali sa uskutočnil neďaleko hranice s Mauritániou. Zároveň spochybnil aktuálnosť Budanovových fotografií. Podľa neho mohli vzniknúť už počas výcviku v roku 2023 alebo dokonca v Sýrii.
Diplomat pôsobiaci v regióne však pod podmienkou anonymity opísal ukrajinské aktivity rozsiahlejšie. Podľa neho majú Ukrajinci na severe Mali „nespornú prítomnosť“, pohybujú sa tam a spolupracujú s tuarégskymi povstalcami. Tvrdí tiež, že separatisti používajú drony pochádzajúce z Ukrajiny.
Dôležitú úlohu podľa diplomata zohráva susedná Mauritánia, cez ktorej hranice prebiehajú kontakty medzi ukrajinskou stranou a FLA. Kyjev v jej hlavnom meste Nouakchott otvoril v roku 2024 veľvyslanectvo. Na možné dodávky dronov upozornila aj štúdia amerického think-tanku Carnegie Endowment for International Peace, podľa ktorej ich Ukrajina poskytuje malijským separatistom od začiatku roka 2024.
V júli 2024 predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov naznačil, že Kyjev poskytol informácie bojovníkom FLA a JNIM, ktorí pri útoku na severe Mali zabili desiatky ruských žoldnierov a malijských vojakov.
Ukrajina v ostatných rokoch rozširuje diplomatickú prítomnosť v Afrike, kde má Rusko významný politický a vojenský vplyv. V marci predstavila svoju prvú stratégiu pôsobenia na africkom kontinente a v auguste Zelenskyj vyzval ukrajinských veľvyslancov, aby venovali osobitnú pozornosť vybraným regiónom vrátane Sahelu.
Zistenia AFP tak naznačujú, že ukrajinsko-ruský konflikt má aj vzdialený africký rozmer. Presný rozsah zapojenia Kyjeva do bojov v Mali však zostáva nejasný a jednotlivé zdroje si v otázke dodávok zbraní či spravodajských informácií odporujú.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gruzínske úrady podľa TI fakticky zakázali médiám používanie desiatok kritických výrazov
Gruzínske úrady podľa TI fakticky zakázali médiám používanie desiatok kritických výrazov
<< predchádzajúci článok
Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS
Horváthová odstúpila z boja o post primátorky Trnavy v prospech Nemčovskej, jej kandidatúru podporili Demokrati aj PS