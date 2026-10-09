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09. októbra 2026

Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti


Tagy: ruské zasahovanie v Afrike Rusko-ukrajinský konflikt Sahel Ukrajinské drony Vojna na Ukrajine

Ukrajinskí inštruktori podľa malijských povstalcov učili ich bojovníkov ovládať drony. Tri africké krajiny obviňujú Kyjev z podpory ozbrojených skupín a prerušili s ním diplomatické ...



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mali_rebels_2832_ 676x381 9.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinskí inštruktori podľa malijských povstalcov učili ich bojovníkov ovládať drony. Tri africké krajiny obviňujú Kyjev z podpory ozbrojených skupín a prerušili s ním diplomatické vzťahy.


Ukrajina rozširuje svoj boj proti Rusku ďaleko za hranice Európy. V africkom regióne Sahel, kde proti malijskej armáde a jej ruským spojencom bojujú tuarégski separatisti, pribúdajú informácie o pôsobení ukrajinských spravodajských služieb. Zdroje z prostredia povstalcov pre agentúru AFP potvrdili, že ukrajinskí inštruktori ich učili používať bojové drony. Rozsah ďalšej pomoci Kyjeva však zostáva sporný.

Mali, Niger a Burkina Faso, ktoré ovládajú vojenské junty úzko spolupracujúce s Ruskom, už s Ukrajinou prerušili diplomatické vzťahy. Kyjev obviňujú z dodávok zbraní Frontu za oslobodenie Azawadu (FLA), prevažne tuarégskej separatistickej skupine, ktorá voľne spolupracuje s džihádistickou organizáciou JNIM napojenou na al-Kájdu.

„V Afrike a Saheli poskytuje Ukrajina jasnú a otvorenú podporu teroristickým a ďalším mafiánskym skupinám s cieľom podkopať územnú celistvosť našej krajiny,“ vyhlásil v septembri na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop.

Podobné obvinenia vyslovil aj nigerský premiér Ali Mahamane Lamine Zeine. Francúzsko a Ukrajinu obvinil z riadenia zástupných ozbrojených skupín, ktoré útočia na vojenské pozície a ropnú infraštruktúru pri severovýchodných hraniciach Nigeru. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Podozrenia posilnil aj Kyrylo Budanov, bývalý šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorý sa v januári stal vedúcim kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Začiatkom septembra zverejnil fotografiu zachytávajúcu štyroch mužov so zahalenými tvárami po boku ozbrojených bojovníkov v púšti.

„Od Ruska po Afriku... Hlavné spravodajské riaditeľstvo chráni ukrajinské záujmy na celom svete všetkými prostriedkami... v rozpálenom piesku púští aj v mrazivom snehu Antarktídy,“ napísal Budanov. Televízia CNN o päť dní neskôr informovala, že predstavitelia ukrajinskej vojenskej rozviedky potvrdili výcvik a podporu operátorov dronov pôsobiacich v Saheli.

Zdroj z prostredia FLA pre AFP priznal, že separatisti „udržiavajú kontakt s Ukrajincami“. Zároveň však zdôraznil, že všetky boje v ostatných mesiacoch viedli samotné skupiny FLA a JNIM. Poprel, že by im Kyjev poskytoval logistickú, materiálnu alebo spravodajskú podporu.

Ukrajinský výcvik však potvrdil. Podľa jeho slov prišli v roku 2023 na sever Mali „traja alebo štyria Ukrajinci“, ktorí školili miestnych bojovníkov. Niekoľko separatistov zároveň absolvovalo priamo na Ukrajine intenzívny 30-dňový kurz ovládania FPV dronov, teda bezpilotných lietadiel riadených pomocou obrazu z kamery.

Druhý zdroj z FLA uviedol, že výcvik v Mali sa uskutočnil neďaleko hranice s Mauritániou. Zároveň spochybnil aktuálnosť Budanovových fotografií. Podľa neho mohli vzniknúť už počas výcviku v roku 2023 alebo dokonca v Sýrii.

Diplomat pôsobiaci v regióne však pod podmienkou anonymity opísal ukrajinské aktivity rozsiahlejšie. Podľa neho majú Ukrajinci na severe Mali „nespornú prítomnosť“, pohybujú sa tam a spolupracujú s tuarégskymi povstalcami. Tvrdí tiež, že separatisti používajú drony pochádzajúce z Ukrajiny.

Dôležitú úlohu podľa diplomata zohráva susedná Mauritánia, cez ktorej hranice prebiehajú kontakty medzi ukrajinskou stranou a FLA. Kyjev v jej hlavnom meste Nouakchott otvoril v roku 2024 veľvyslanectvo. Na možné dodávky dronov upozornila aj štúdia amerického think-tanku Carnegie Endowment for International Peace, podľa ktorej ich Ukrajina poskytuje malijským separatistom od začiatku roka 2024.

V júli 2024 predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov naznačil, že Kyjev poskytol informácie bojovníkom FLA a JNIM, ktorí pri útoku na severe Mali zabili desiatky ruských žoldnierov a malijských vojakov.

Ukrajina v ostatných rokoch rozširuje diplomatickú prítomnosť v Afrike, kde má Rusko významný politický a vojenský vplyv. V marci predstavila svoju prvú stratégiu pôsobenia na africkom kontinente a v auguste Zelenskyj vyzval ukrajinských veľvyslancov, aby venovali osobitnú pozornosť vybraným regiónom vrátane Sahelu.

Zistenia AFP tak naznačujú, že ukrajinsko-ruský konflikt má aj vzdialený africký rozmer. Presný rozsah zapojenia Kyjeva do bojov v Mali však zostáva nejasný a jednotlivé zdroje si v otázke dodávok zbraní či spravodajských informácií odporujú.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina bojuje proti Rusku aj v Afrike. Vyšli najavo detaily tajnej operácie v púšti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské zasahovanie v Afrike Rusko-ukrajinský konflikt Sahel Ukrajinské drony Vojna na Ukrajine
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