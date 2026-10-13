|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Nitra zabojuje proti silnému Rögle o osemfinále CHL. Musí vyhrať za 3 body a čakať – VIDEO
Nitra privíta švédskeho vicemajstra Rögle BK a pôjde o postup do osemfinále CHL. Hokejisti HK NItra zatiaľ ukazujú v úvode novej sezóny dve výkonnostné tváre. V najvyššej domácej ...
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - Nitra privíta švédskeho vicemajstra Rögle BK a pôjde o postup do osemfinále CHL.
Hokejisti HK NItra zatiaľ ukazujú v úvode novej sezóny dve výkonnostné tváre.
V najvyššej domácej súťaži majú po desiatich kolách na konte iba dve víťazstvá v riadnom hracom čase a sú na 9. mieste tabuľky.
Rovnako dve výhry však získali aj v piatich súbojoch základnej fázy Ligy majstrov (CHL) a patrí im 18. priečka v 24-člennej konkurencii prestížnej európskej súťaže. Znamená to, že sú stále v hre o postup do osemfinále.
Ak chcú reálne postúpiť do šestnástky najlepších tímov Európy, musia zverenci Erika Čaládi zdolať v utorok večer švédsku prekážku Rögle BK z mesta Ängelholm. Hrá sa od 18.00 h a v prospech úradujúceho slovenského majstra hovorí domáce prostredie.
"Je to súper, ktorý v roku 2022 vyhral Ligu majstrov a z posledných troch sezón hral dvakrát finále švédskej ligy. Iný komentár ani nemusíme dávať. Faktom je, že takýto tím do Nitry nechodí pravidelne a môže sa stať, že dlhšie sem ani nepríde," predstavil Švédov Erik Čaládi na klubovom webe hknitra.sk. Zároveň dodal, že verí vo víťazstvo a postup.
"Verím, že sila súpera plus to, že potrebujeme zahrať trojbodový zápas, zomknú našich fanúšikov a skúsime spoločne zabojovať o postup medzi 16 najlepších tímov CHL. Bol by to skvelý výsledok,“ dodal Čaládi.
Prípadný postup sa odvíja od toho, že Nitra potrebuje vyhrať za tri body. Dvojbodová výhra by stačila len pri nevídanom vývoji v skóre v ďalších zápasoch, ktorý sa dá ťažko očakávať.
"Navyše bude potrebné počkať na výsledky zápasov Kookoo - Mannheim (hrá sa v utorok), Storhamar - Graz a Davos - Liberec (oba zápasy sa hrajú v stredu). Za istých okolností by nám ešte mohla pomôcť aj výhra GKS Tychy nad Tapparou Tampere, ktorá sa musí zrodiť v normálnom hracom čase," píše sa na nitrianskom webe.
Reálni priami konkurenti Nitry sú tri tímy. Konkrétne fínske Kookoo (má o 2 body viac), český Liberec (má o 2 body viac) a nórsky Storhamar (má o 1 bod viac). Isté je, že minimálne dvaja z nich musia v poslednom zápase prehrať. Ideálnym scenárom je prehra všetkých troch v normálnom hracom čase.
Zdroj: SITA.sk - Nitra zabojuje proti silnému Rögle o osemfinále CHL. Musí vyhrať za 3 body a čakať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti HK NItra zatiaľ ukazujú v úvode novej sezóny dve výkonnostné tváre.
V najvyššej domácej súťaži majú po desiatich kolách na konte iba dve víťazstvá v riadnom hracom čase a sú na 9. mieste tabuľky.
Rovnako dve výhry však získali aj v piatich súbojoch základnej fázy Ligy majstrov (CHL) a patrí im 18. priečka v 24-člennej konkurencii prestížnej európskej súťaže. Znamená to, že sú stále v hre o postup do osemfinále.
Silná vizitka súpera
Ak chcú reálne postúpiť do šestnástky najlepších tímov Európy, musia zverenci Erika Čaládi zdolať v utorok večer švédsku prekážku Rögle BK z mesta Ängelholm. Hrá sa od 18.00 h a v prospech úradujúceho slovenského majstra hovorí domáce prostredie.
"Je to súper, ktorý v roku 2022 vyhral Ligu majstrov a z posledných troch sezón hral dvakrát finále švédskej ligy. Iný komentár ani nemusíme dávať. Faktom je, že takýto tím do Nitry nechodí pravidelne a môže sa stať, že dlhšie sem ani nepríde," predstavil Švédov Erik Čaládi na klubovom webe hknitra.sk. Zároveň dodal, že verí vo víťazstvo a postup.
"Verím, že sila súpera plus to, že potrebujeme zahrať trojbodový zápas, zomknú našich fanúšikov a skúsime spoločne zabojovať o postup medzi 16 najlepších tímov CHL. Bol by to skvelý výsledok,“ dodal Čaládi.
Vyhrať a čakať
Prípadný postup sa odvíja od toho, že Nitra potrebuje vyhrať za tri body. Dvojbodová výhra by stačila len pri nevídanom vývoji v skóre v ďalších zápasoch, ktorý sa dá ťažko očakávať.
"Navyše bude potrebné počkať na výsledky zápasov Kookoo - Mannheim (hrá sa v utorok), Storhamar - Graz a Davos - Liberec (oba zápasy sa hrajú v stredu). Za istých okolností by nám ešte mohla pomôcť aj výhra GKS Tychy nad Tapparou Tampere, ktorá sa musí zrodiť v normálnom hracom čase," píše sa na nitrianskom webe.
Dvaja musia prehrať
Reálni priami konkurenti Nitry sú tri tímy. Konkrétne fínske Kookoo (má o 2 body viac), český Liberec (má o 2 body viac) a nórsky Storhamar (má o 1 bod viac). Isté je, že minimálne dvaja z nich musia v poslednom zápase prehrať. Ideálnym scenárom je prehra všetkých troch v normálnom hracom čase.
Zdroj: SITA.sk - Nitra zabojuje proti silnému Rögle o osemfinále CHL. Musí vyhrať za 3 body a čakať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín
Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín
<< predchádzajúci článok
Haraslínov odchod zo Sparty nebol plánovaný, no v kontakte s Arabmi bol dlhší čas. Rosický chcel iný typ krídelníka
Haraslínov odchod zo Sparty nebol plánovaný, no v kontakte s Arabmi bol dlhší čas. Rosický chcel iný typ krídelníka