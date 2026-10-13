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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Nitra zabojuje proti silnému Rögle o osemfinále CHL. Musí vyhrať za 3 body a čakať – VIDEO



Nitra privíta švédskeho vicemajstra Rögle BK a pôjde o postup do osemfinále CHL. Hokejisti HK NItra zatiaľ ukazujú v úvode novej sezóny dve výkonnostné tváre. V najvyššej domácej ...



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fcbnr 676x676 13.10.2026 (SITA.sk) - Nitra privíta švédskeho vicemajstra Rögle BK a pôjde o postup do osemfinále CHL.


Hokejisti HK NItra zatiaľ ukazujú v úvode novej sezóny dve výkonnostné tváre.

V najvyššej domácej súťaži majú po desiatich kolách na konte iba dve víťazstvá v riadnom hracom čase a sú na 9. mieste tabuľky.

Rovnako dve výhry však získali aj v piatich súbojoch základnej fázy Ligy majstrov (CHL) a patrí im 18. priečka v 24-člennej konkurencii prestížnej európskej súťaže. Znamená to, že sú stále v hre o postup do osemfinále.

Silná vizitka súpera


Ak chcú reálne postúpiť do šestnástky najlepších tímov Európy, musia zverenci Erika Čaládi zdolať v utorok večer švédsku prekážku Rögle BK z mesta Ängelholm. Hrá sa od 18.00 h a v prospech úradujúceho slovenského majstra hovorí domáce prostredie.

"Je to súper, ktorý v roku 2022 vyhral Ligu majstrov a z posledných troch sezón hral dvakrát finále švédskej ligy. Iný komentár ani nemusíme dávať. Faktom je, že takýto tím do Nitry nechodí pravidelne a môže sa stať, že dlhšie sem ani nepríde," predstavil Švédov Erik Čaládi na klubovom webe hknitra.sk. Zároveň dodal, že verí vo víťazstvo a postup.

https://www.instagram.com/p/DeaTM4LolJl


"Verím, že sila súpera plus to, že potrebujeme zahrať trojbodový zápas, zomknú našich fanúšikov a skúsime spoločne zabojovať o postup medzi 16 najlepších tímov CHL. Bol by to skvelý výsledok,“ dodal Čaládi.

Vyhrať a čakať


Prípadný postup sa odvíja od toho, že Nitra potrebuje vyhrať za tri body. Dvojbodová výhra by stačila len pri nevídanom vývoji v skóre v ďalších zápasoch, ktorý sa dá ťažko očakávať.

"Navyše bude potrebné počkať na výsledky zápasov Kookoo - Mannheim (hrá sa v utorok), Storhamar - Graz a Davos - Liberec (oba zápasy sa hrajú v stredu). Za istých okolností by nám ešte mohla pomôcť aj výhra GKS Tychy nad Tapparou Tampere, ktorá sa musí zrodiť v normálnom hracom čase," píše sa na nitrianskom webe.

Dvaja musia prehrať


Reálni priami konkurenti Nitry sú tri tímy. Konkrétne fínske Kookoo (má o 2 body viac), český Liberec (má o 2 body viac) a nórsky Storhamar (má o 1 bod viac). Isté je, že minimálne dvaja z nich musia v poslednom zápase prehrať. Ideálnym scenárom je prehra všetkých troch v normálnom hracom čase.



Zdroj: SITA.sk - Nitra zabojuje proti silnému Rögle o osemfinále CHL. Musí vyhrať za 3 body a čakať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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