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 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Hrubé nadávky a vyhrážky smrťou. Tréner neuniesol svoje emócie a rýpal do len 15-ročného rozhodcu


Tagy: Disciplinárna komisia futbalový rozhodca Trest Vyhrážky zabitím

Domáci kouč však už v 40. minúte videl červenú kartu. Tréner mladších žiakov Bystřice nad Pernštejnom Radomír Hájek sa neukázal v pozitívnom svetle počas zápasu s Kamenicou nad Lipou, keď ...



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wcup_us_balogun_soccer_77617 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Domáci kouč však už v 40. minúte videl červenú kartu.


Tréner mladších žiakov Bystřice nad Pernštejnom Radomír Hájek sa neukázal v pozitívnom svetle počas zápasu s Kamenicou nad Lipou, keď vulgárne nadával rozhodcovi v tínedžerskom veku. Okrem toho pridal aj vyhrážky smrťou.

Duel sa odohral 26. septembra v rámci 7. kola 3. ligy mladších žiakov. Hostia triumfovali v prestrelke 6:5. Domáci kouč však už v 40. minúte videl červenú kartu.

Hájek nadávkami počas duelu zasypal iba pätnásťročného, začínajúceho arbitra Mateja Procházku. "Vieš, čo si? Maximálne malý zm*deček, čo to všetkým ku*ví, oba súboje žiakov si do*ebal, ty blondiak vym*daný," stojí v zápisnici zasadnutí disciplinárnej komisie Krajského futbalového zväzu Vysočina.

Horná hranica trestu


Kormidelník sa do rozhodcu pustil aj po konci stretnutia. "Napíš si do zápisu, čo chceš, ale keby som ja tam musel ísť, tak by som ťa musel za toto zabiť. Už sa tu neukazuj, pos*al si, čo len šlo," uvádza sa tam ďalej.

Disciplinárna komisia rozhodla už 1. októbra. "Vzhľadom k tomu, že sme to posúdili ako vyhrážky rozhodcovi, tak dostal trest na hornej hranici, čo znamená osem mesiacov zákazu výkonu všetkých funkcií. Maximálny trest bol deväť mesiacov, ale pretože sa sezóna končí v júni, tak osem mesiacov pokrývalo zvyšok súťažného ročníka," uviedol pre web sport.cz predseda disciplinárky Roman Šoukal s tým, že pokuta sa vyšplhala na 4-tisíc českých korún, čo je v prepočte asi 164 eur.

Podobné prípady nie sú výnimkou, no Šoukal očakával, že mladému rozhodcovi tréneri pomôžu a nie že ho budú urážať. Tínedžerov takéto správanie môže odradiť.

Ospravedlnil sa


Hájek sa na rokovanie disciplinárky nedostavil a nevyužil možnosť vyjadriť sa. Klub udalosti nepopieral, no verejne informovať príliš nechcel.

"Zo strany rozhodcu došlo v dueli k veľkým chybám, v tomto smere za nami stoja aj rodičia našich hráčov, ktorí na stretnutí osobne boli. Všetko sa obracia len proti klubu, ale to, čo celému incidentu predchádzalo, už sa nerieši. Navyše to nebolo prvýkrát, čo tento rozhodca výrazne svojimi chybami ovplyvnil súboj, ktorý pískal. Vieme, že už mal problémy a vnímame aj to, čo potom dáva na sociálne siete," popisoval predseda klubu Pavel Trávníček

Tím sa chce obrátiť na tamojší okresný futbalový zväz, pod ktorého gesciu mladý arbiter spadá. "Spojili sme sa už aj s inými klubmi, kde tento rozhodca stretnutie nezvládol a budeme chcieť v spolupráci s nimi so zväzom otvoriť diskusiu na tému, aká je nad arbitrami kontrola. Znovu však opakujeme, správanie nášho trénera nijako neospravedlňujeme," uzatvoril Trávníček s tým, že sa Hájek mladému rozhodcovi v liste ospravedlnil.


Zdroj: SITA.sk - Hrubé nadávky a vyhrážky smrťou. Tréner neuniesol svoje emócie a rýpal do len 15-ročného rozhodcu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Disciplinárna komisia futbalový rozhodca Trest Vyhrážky zabitím
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