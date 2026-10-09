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09. októbra 2026
Mišiak nastrieľal v Kanade štyri góly, bodovalo ďalších päť hráčov so slovenskou stopou – VIDEO
Slovenský útočník zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie.
Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi gólmi vo štvrtkovom zápase kanadskej juniorskej Ontario Hockey League (OHL). Devätnásťročný útočník výrazne prispel k víťazstvu Kingstonu Frontenacs na ľade Barrie Colts 7:4. Ako informujú oficiálne stránky súťaže a klubu, Mišiak bol vyhlásený za prvú hviezdu stretnutia.
Mišiak otvoril svoj gólový účet v siedmej minúte, keď v presilovej hre vyrovnal na 1:1. O päť minút neskôr poslal Kingston prvýkrát do vedenia. V úvode tretej tretiny strelil za stavu 4:4 víťazný gól a štvrtý presný zásah pridal v závere do prázdnej bránky.
Slovenský útočník tak zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie.
Do bodových štatistík sa zapísali aj ďalší piati slovenskí hráči. Pri prvých dvoch Mišiakových góloch asistoval jeho krajan Tomáš Pobežal. Jednu gólovú prihrávku si pripísal aj slovenský obranca Kingstonu Adam Goljer.
Do štatistík sa zapísal tiež Robin Kuzma, americký útočník so slovenským občianstvom, ktorý asistoval pri vyrovnávajúcom góle Kingstonu na 3:3.
Slovenskí hokejisti bodovali aj v ďalšom nočnom stretnutí OHL. Ján Chovan skóroval v presilovej hre v drese Sudbury Wolves, ktorým však jeho zásah na víťazstvo nestačil. Sudbury prehralo na ľade North Bay Battalion 3:4 po predĺžení. Na Chovanov gól prihral ďalší Slovák Adam Nemec.
Chovan má v tejto sezóne na konte sedem bodov za dva góly a päť asistencí. Nemec nazbieral šesť bodov za jeden presný zásah a päť gólových prihrávok.
Zdroj: SITA.sk - Mišiak nastrieľal v Kanade štyri góly, bodovalo ďalších päť hráčov so slovenskou stopou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi gólmi vo štvrtkovom zápase kanadskej juniorskej Ontario Hockey League (OHL). Devätnásťročný útočník výrazne prispel k víťazstvu Kingstonu Frontenacs na ľade Barrie Colts 7:4. Ako informujú oficiálne stránky súťaže a klubu, Mišiak bol vyhlásený za prvú hviezdu stretnutia.
Mišiak otvoril svoj gólový účet v siedmej minúte, keď v presilovej hre vyrovnal na 1:1. O päť minút neskôr poslal Kingston prvýkrát do vedenia. V úvode tretej tretiny strelil za stavu 4:4 víťazný gól a štvrtý presný zásah pridal v závere do prázdnej bránky.
Slovenský útočník tak zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie.
Do bodových štatistík sa zapísali aj ďalší piati slovenskí hráči. Pri prvých dvoch Mišiakových góloch asistoval jeho krajan Tomáš Pobežal. Jednu gólovú prihrávku si pripísal aj slovenský obranca Kingstonu Adam Goljer.
Do štatistík sa zapísal tiež Robin Kuzma, americký útočník so slovenským občianstvom, ktorý asistoval pri vyrovnávajúcom góle Kingstonu na 3:3.
All the hats for Alex ????
Alex Misiak finds the back of the net for the third time in the game to restore the @KingstonFronts lead in the third period! https://t.co/QEkpK7owpa
— Ontario Hockey League (@OHLHockey) October 9, 2026
Slovenskí hokejisti bodovali aj v ďalšom nočnom stretnutí OHL. Ján Chovan skóroval v presilovej hre v drese Sudbury Wolves, ktorým však jeho zásah na víťazstvo nestačil. Sudbury prehralo na ľade North Bay Battalion 3:4 po predĺžení. Na Chovanov gól prihral ďalší Slovák Adam Nemec.
Chovan má v tejto sezóne na konte sedem bodov za dva góly a päť asistencí. Nemec nazbieral šesť bodov za jeden presný zásah a päť gólových prihrávok.
Zdroj: SITA.sk - Mišiak nastrieľal v Kanade štyri góly, bodovalo ďalších päť hráčov so slovenskou stopou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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