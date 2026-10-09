Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Mišiak nastrieľal v Kanade štyri góly, bodovalo ďalších päť hráčov so slovenskou stopou – VIDEO


Tagy: OHL Ontario Hockey League

Slovenský útočník zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi ...



Zdieľať
hsdluowweaia5oc 676x471 9.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie.


Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blysol štyrmi gólmi vo štvrtkovom zápase kanadskej juniorskej Ontario Hockey League (OHL). Devätnásťročný útočník výrazne prispel k víťazstvu Kingstonu Frontenacs na ľade Barrie Colts 7:4. Ako informujú oficiálne stránky súťaže a klubu, Mišiak bol vyhlásený za prvú hviezdu stretnutia.

Mišiak otvoril svoj gólový účet v siedmej minúte, keď v presilovej hre vyrovnal na 1:1. O päť minút neskôr poslal Kingston prvýkrát do vedenia. V úvode tretej tretiny strelil za stavu 4:4 víťazný gól a štvrtý presný zásah pridal v závere do prázdnej bránky.

Slovenský útočník tak zaznamenal prvý štvorgólový zápas v aktuálnej sezóne. V doterajšom priebehu ročníka zaznamenal šesť gólov a tri asistencie.

Do bodových štatistík sa zapísali aj ďalší piati slovenskí hráči. Pri prvých dvoch Mišiakových góloch asistoval jeho krajan Tomáš Pobežal. Jednu gólovú prihrávku si pripísal aj slovenský obranca Kingstonu Adam Goljer.

Do štatistík sa zapísal tiež Robin Kuzma, americký útočník so slovenským občianstvom, ktorý asistoval pri vyrovnávajúcom góle Kingstonu na 3:3.

Slovenskí hokejisti bodovali aj v ďalšom nočnom stretnutí OHL. Ján Chovan skóroval v presilovej hre v drese Sudbury Wolves, ktorým však jeho zásah na víťazstvo nestačil. Sudbury prehralo na ľade North Bay Battalion 3:4 po predĺžení. Na Chovanov gól prihral ďalší Slovák Adam Nemec.

Chovan má v tejto sezóne na konte sedem bodov za dva góly a päť asistencí. Nemec nazbieral šesť bodov za jeden presný zásah a päť gólových prihrávok.


Zdroj: SITA.sk - Mišiak nastrieľal v Kanade štyri góly, bodovalo ďalších päť hráčov so slovenskou stopou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: OHL Ontario Hockey League
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hrubé nadávky a vyhrážky smrťou. Tréner neuniesol svoje emócie a rýpal do len 15-ročného rozhodcu
<< predchádzajúci článok
Chladoňovej dochádza úspech vždy, keď sa pozrie na dúhový dres majsterky sveta – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 