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09. októbra 2026
Potvrdené! Slávne Bordeaux bude hrať až v šiestej lige
Tagy: Ligue 1
Šesťnásobný francúzsky futbalový šampión štartuje novú éru v regionálnom futbale. Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux, ktorý v minulosti získal šesť majstrovských titulov, bude v ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Šesťnásobný francúzsky futbalový šampión štartuje novú éru v regionálnom futbale.
Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux, ktorý v minulosti získal šesť majstrovských titulov, bude v aktuálnej sezóne hrať až v šiestej lige, čo potvrdil aj riadiaci orgán súťaže z regiónu Nové Akvitánsko.
Dôvodom sú finančné sankcie voči klubu za nesplnenie požiadaviek o financovaní približne 10 miliónov eur pre finančné roky 2025/2026 a 2026/2027, ako aj za nesplatenie dlhov.
Tím z Bordeaux, kedysi jedna z popredných francúzskych futbalových značiek, kde svoju kariéru začínal aj súčasný francúzsky reprezentačný tréner Zinedine Zidane, nedávno získala americká investičná skupina Park Bench za symbolické euro, pričom táto skupina súhlasila s prevzatím zostávajúceho dlhu klubu.
Po tom, ako sa klub zúčastnil na zasadnutí kontrolnej komisie ligy spomenutého regiónu, ktorá schválila rozpočet na obnovu a vyjadrila „pozitívny názor na možnosť ich účasti v regionálnej lige 1,“ bolo jednomyseľne rozhodnuté o ich zaradení do najvyššej regionálnej súťaže.
"Obnova sa môže začať,“ povedal nový prezident klubu Dominique Delport, ktorého na pozíciu dosadila skupina Park Bench.
Noví majitelia sa 20. októbra zúčastnia na pojednávaní na komerčnom súde. Pôjde o schválenie nového plánu pokračovania, ktorý bude trvať 12 rokov a pri ktorom sa dlh zníži z 26 na 13 miliónov eur.
Súčasný tím je prevažne amatérsky, pričom môže mať päť hráčov na profesionálnych kontraktoch, vrátane bývalého útočníka Ligue 1 Baptistea Guillauma.
Klub má bohatú históriu vo výchove významných francúzskych futbalistov, medzi ktorými sú aj Bixente Lizarazu a Christophe Dugarry.
Spolu so Zidanom tvorili tím, ktorý v roku 1998 vyhral majstrovstvá sveta. Už v roku 1984 hráči ako Alain Giresse a Jean Tigana tvorili legendárne francúzske mužstvo, ktoré s kapitánom Michelom Platinim získalo titul majstrov Európy.
Bordeaux však v roku 2022 vypadlo do Ligue 2 a v roku 2024 nastúpilo na cestu súdnej reštrukturalizácie, čo viedlo k strate profesionálneho statusu a hodnotnej akadémie.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Slávne Bordeaux bude hrať až v šiestej lige © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux, ktorý v minulosti získal šesť majstrovských titulov, bude v aktuálnej sezóne hrať až v šiestej lige, čo potvrdil aj riadiaci orgán súťaže z regiónu Nové Akvitánsko.
Dôvodom sú finančné sankcie voči klubu za nesplnenie požiadaviek o financovaní približne 10 miliónov eur pre finančné roky 2025/2026 a 2026/2027, ako aj za nesplatenie dlhov.
Tím z Bordeaux, kedysi jedna z popredných francúzskych futbalových značiek, kde svoju kariéru začínal aj súčasný francúzsky reprezentačný tréner Zinedine Zidane, nedávno získala americká investičná skupina Park Bench za symbolické euro, pričom táto skupina súhlasila s prevzatím zostávajúceho dlhu klubu.
Po tom, ako sa klub zúčastnil na zasadnutí kontrolnej komisie ligy spomenutého regiónu, ktorá schválila rozpočet na obnovu a vyjadrila „pozitívny názor na možnosť ich účasti v regionálnej lige 1,“ bolo jednomyseľne rozhodnuté o ich zaradení do najvyššej regionálnej súťaže.
"Obnova sa môže začať,“ povedal nový prezident klubu Dominique Delport, ktorého na pozíciu dosadila skupina Park Bench.
Noví majitelia sa 20. októbra zúčastnia na pojednávaní na komerčnom súde. Pôjde o schválenie nového plánu pokračovania, ktorý bude trvať 12 rokov a pri ktorom sa dlh zníži z 26 na 13 miliónov eur.
Súčasný tím je prevažne amatérsky, pričom môže mať päť hráčov na profesionálnych kontraktoch, vrátane bývalého útočníka Ligue 1 Baptistea Guillauma.
Klub má bohatú históriu vo výchove významných francúzskych futbalistov, medzi ktorými sú aj Bixente Lizarazu a Christophe Dugarry.
Spolu so Zidanom tvorili tím, ktorý v roku 1998 vyhral majstrovstvá sveta. Už v roku 1984 hráči ako Alain Giresse a Jean Tigana tvorili legendárne francúzske mužstvo, ktoré s kapitánom Michelom Platinim získalo titul majstrov Európy.
Bordeaux však v roku 2022 vypadlo do Ligue 2 a v roku 2024 nastúpilo na cestu súdnej reštrukturalizácie, čo viedlo k strate profesionálneho statusu a hodnotnej akadémie.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Slávne Bordeaux bude hrať až v šiestej lige © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1
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