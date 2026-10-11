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 24hod.sk    Šport

11. októbra 2026

Japonka jej vo finále neublížila. Šramková slávi turnajový titul v Číne aj skok v rebríčku


Tagy: slovenská tenistka

Rebecca Šramková zvládla finále v Su-čou suverénne a pripísala si druhý titul na okruhu WTA. Slovenský tenis po dlhšom čase slávi úspech na hlavnom ženskom okruhu WTA. Rebecca ...



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spain_slovakia_italy_billie_jean_king_cup_tennis_00621 scaled 1 e1736928593430 676x585 11.10.2026 (SITA.sk) - Rebecca Šramková zvládla finále v Su-čou suverénne a pripísala si druhý titul na okruhu WTA.


Slovenský tenis po dlhšom čase slávi úspech na hlavnom ženskom okruhu WTA. Rebecca Šramková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 125 na tvrdom povrchu v čínskom meste Su-čou.

Najlepšia slovenská tenistka si vo finále turnaja na tvrdom povrchu poradila s japonskou kvalifikantkou Kjoko Okamurovou hladko 6:3, 6:1.

Darí sa jej v Ázii


Šramková bola v 68 minút trvajúcom zápase proti hráčke zo štvrtej stovky rebríčka WTA absolútne dominantná. Premenila štyri z jedenástich brejkbalov a sama nepustila 31-ročnú Japonku ani k jednej brejkovej príležitosti.

Zverenka trénera Milana Martinca získala svoj druhý titul na okruhu WTA. Z prvého sa radovala v septembri 2024 v thajskom Hua Hine. Na podujatí WTA 250 vtedy vo finále zdolala Nemku Lauru Siegemundovú 6:4, 6:4.

Dvadsaťdeväťročná hráčka Národného tenisového centra sa v rebríčku WTA posunie o 18 priečok nahor, v jeho onlajn vydaní jej aktuálne patrí 134. priečka.

https://www.instagram.com/p/DeTpAkqsmhX

Neplánovala tam hrať


"Pôvodne som v Su-čou neplánovala hrať, pretože som sa nedostala do hlavnej súťaže. Som rada, že sa veľa hráčok odhlásilo a ja som mohla nastúpiť. Získať titul je vždy úžasné, je to pre mňa špeciálny moment. Ďakujem organizátorom za veľmi vrúcne privítanie, hralo sa mi naozaj skvele.

Rada by som pogratulovala aj súperke, že sa z kvalifikácie prebojovala až do finále. Ďakujem svojmu trénerovi a tiež celému tímu, ktorý ma z domu povzbudzoval. Je pre mňa dôležité, že v každom okamihu stoja pri mne," povedala v prvej reakcii na kurte Rebecca Šramková, cituje ju web STZ.sk.


Zdroj: SITA.sk - Japonka jej vo finále neublížila. Šramková slávi turnajový titul v Číne aj skok v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: slovenská tenistka
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