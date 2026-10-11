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 24hod.sk    Šport

11. októbra 2026

Montreal nestrelil gol, ale vyhral. Slafkovský opäť nebodoval, no dostal pochvalu za výkon – VIDEO


Tagy: nájazdy NHL 2026/2027 Slovenský útočník v službách Montrealu víťazstvo

Juraj Slafkovský nebodoval, ale platí to o celom Montreale proti Detroitu. Hokejisti Montrealu nie sú v úvode tejto sezóny vo svojej koži a na body sa nadrú ako baníci. Platilo to aj o ...



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montreal 676x473 11.10.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský nebodoval, ale platí to o celom Montreale proti Detroitu.


Hokejisti Montrealu nie sú v úvode tejto sezóny vo svojej koži a na body sa nadrú ako baníci.

Platilo to aj o domácom zápase proti hráčom Detroitu, v ktorom nepadol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení.

O víťazstve domáceho tímu po samostatných nájazdoch 1:0 nakoniec rozhodol Zachary Bolduc, keď až v šiestej sérii prekonal Daniila Tarasova. Ten si zapísal shutout s 30 zákrokmi, rovnako ako domáci Jacob Fowler.

Bez bodu, ale nie zle


A aký vplyv mal na dianie v zápase Juraj Slafkovský? Slovenský krídeník sa opäť predstavil v prvom útoku po boku najväčších hviezd tímu Nicka Suzukiho a Cola Caufielda. Strelecky sa síce nepresadili, ale vzájomné väzby po dlhšom čase ožívajú a výkonnostne všetci traja stúpajú.



Výkon Slafkovského ocenil aj Patrick Friolet z televízie RDS, ktorý vyzdvihol najmä jeho streleckú aktivitu a vytváranie príležitostí pre spoluhráčov. Už po druhej tretine upozornil najmä na to, že 22-ročný košický rodák bol strelecky najaktívnejší hráč Canadiens.

"Juraj Slafkovský zatiaľ podáva solídny výkon. Po dvoch tretinách vedie tím s piatimi strelami na bránku. V presilových hrách vyslal niekoľko kvalitných striel, skôr či neskôr za to bude odmenený,“ uviedol Friolet podľa webu slovaknhl.sk.

Spolupráca s obrancami


Slafkovský nebol nebezpečný iba pri zakončení. Tiež pripravoval príležitosti svojim spoluhráčom, pričom zámorský reportér osobitne upozornil na jeho spoluprácu s obrancami Adamom Engströmom a Lanom Hutsonom.

"Slafkovský stál aj pri zrode veľmi dobrých gólových príležitostí pre Adama Engströma a Lana Hutsona. Peknými spätnými prihrávkami vytvoril kvalitné šance,“ pochválil slovenského útočníka Friolet.

Pochvala pre Fowlera


Montreal si v piatom zápase sezóny pripísal druhú výhru a s 5 bodmi je na desiatom mieste vo Východnej konferencii NHL.

"Toto víťazstvo patrí nášmu brankárovi. Predviedol úžasné zákroky v oslabení aj pri samostatných nájazdoch, takže má na tomto víťazstve obrovský podiel. Myslím si, že sme pred ním hrali dobre, umožnili sme mu vidieť puk a on mal čas aj priestor na kľúčové zákroky," skonštatoval kapitán Canadiens Nick Suzuki.


Zdroj: SITA.sk - Montreal nestrelil gol, ale vyhral. Slafkovský opäť nebodoval, no dostal pochvalu za výkon – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nájazdy NHL 2026/2027 Slovenský útočník v službách Montrealu víťazstvo
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