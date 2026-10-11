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11. októbra 2026
Montreal nestrelil gol, ale vyhral. Slafkovský opäť nebodoval, no dostal pochvalu za výkon – VIDEO
Juraj Slafkovský nebodoval, ale platí to o celom Montreale proti Detroitu. Hokejisti Montrealu nie sú v úvode tejto sezóny vo svojej koži a na body sa nadrú ako baníci. Platilo to aj o ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský nebodoval, ale platí to o celom Montreale proti Detroitu.
Hokejisti Montrealu nie sú v úvode tejto sezóny vo svojej koži a na body sa nadrú ako baníci.
Platilo to aj o domácom zápase proti hráčom Detroitu, v ktorom nepadol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení.
O víťazstve domáceho tímu po samostatných nájazdoch 1:0 nakoniec rozhodol Zachary Bolduc, keď až v šiestej sérii prekonal Daniila Tarasova. Ten si zapísal shutout s 30 zákrokmi, rovnako ako domáci Jacob Fowler.
A aký vplyv mal na dianie v zápase Juraj Slafkovský? Slovenský krídeník sa opäť predstavil v prvom útoku po boku najväčších hviezd tímu Nicka Suzukiho a Cola Caufielda. Strelecky sa síce nepresadili, ale vzájomné väzby po dlhšom čase ožívajú a výkonnostne všetci traja stúpajú.
Výkon Slafkovského ocenil aj Patrick Friolet z televízie RDS, ktorý vyzdvihol najmä jeho streleckú aktivitu a vytváranie príležitostí pre spoluhráčov. Už po druhej tretine upozornil najmä na to, že 22-ročný košický rodák bol strelecky najaktívnejší hráč Canadiens.
"Juraj Slafkovský zatiaľ podáva solídny výkon. Po dvoch tretinách vedie tím s piatimi strelami na bránku. V presilových hrách vyslal niekoľko kvalitných striel, skôr či neskôr za to bude odmenený,“ uviedol Friolet podľa webu slovaknhl.sk.
Slafkovský nebol nebezpečný iba pri zakončení. Tiež pripravoval príležitosti svojim spoluhráčom, pričom zámorský reportér osobitne upozornil na jeho spoluprácu s obrancami Adamom Engströmom a Lanom Hutsonom.
"Slafkovský stál aj pri zrode veľmi dobrých gólových príležitostí pre Adama Engströma a Lana Hutsona. Peknými spätnými prihrávkami vytvoril kvalitné šance,“ pochválil slovenského útočníka Friolet.
Montreal si v piatom zápase sezóny pripísal druhú výhru a s 5 bodmi je na desiatom mieste vo Východnej konferencii NHL.
"Toto víťazstvo patrí nášmu brankárovi. Predviedol úžasné zákroky v oslabení aj pri samostatných nájazdoch, takže má na tomto víťazstve obrovský podiel. Myslím si, že sme pred ním hrali dobre, umožnili sme mu vidieť puk a on mal čas aj priestor na kľúčové zákroky," skonštatoval kapitán Canadiens Nick Suzuki.
Zdroj: SITA.sk - Montreal nestrelil gol, ale vyhral. Slafkovský opäť nebodoval, no dostal pochvalu za výkon – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Montrealu nie sú v úvode tejto sezóny vo svojej koži a na body sa nadrú ako baníci.
Platilo to aj o domácom zápase proti hráčom Detroitu, v ktorom nepadol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení.
O víťazstve domáceho tímu po samostatných nájazdoch 1:0 nakoniec rozhodol Zachary Bolduc, keď až v šiestej sérii prekonal Daniila Tarasova. Ten si zapísal shutout s 30 zákrokmi, rovnako ako domáci Jacob Fowler.
Bez bodu, ale nie zle
A aký vplyv mal na dianie v zápase Juraj Slafkovský? Slovenský krídeník sa opäť predstavil v prvom útoku po boku najväčších hviezd tímu Nicka Suzukiho a Cola Caufielda. Strelecky sa síce nepresadili, ale vzájomné väzby po dlhšom čase ožívajú a výkonnostne všetci traja stúpajú.
Výkon Slafkovského ocenil aj Patrick Friolet z televízie RDS, ktorý vyzdvihol najmä jeho streleckú aktivitu a vytváranie príležitostí pre spoluhráčov. Už po druhej tretine upozornil najmä na to, že 22-ročný košický rodák bol strelecky najaktívnejší hráč Canadiens.
"Juraj Slafkovský zatiaľ podáva solídny výkon. Po dvoch tretinách vedie tím s piatimi strelami na bránku. V presilových hrách vyslal niekoľko kvalitných striel, skôr či neskôr za to bude odmenený,“ uviedol Friolet podľa webu slovaknhl.sk.
Spolupráca s obrancami
Slafkovský nebol nebezpečný iba pri zakončení. Tiež pripravoval príležitosti svojim spoluhráčom, pričom zámorský reportér osobitne upozornil na jeho spoluprácu s obrancami Adamom Engströmom a Lanom Hutsonom.
"Slafkovský stál aj pri zrode veľmi dobrých gólových príležitostí pre Adama Engströma a Lana Hutsona. Peknými spätnými prihrávkami vytvoril kvalitné šance,“ pochválil slovenského útočníka Friolet.
Pochvala pre Fowlera
Montreal si v piatom zápase sezóny pripísal druhú výhru a s 5 bodmi je na desiatom mieste vo Východnej konferencii NHL.
"Toto víťazstvo patrí nášmu brankárovi. Predviedol úžasné zákroky v oslabení aj pri samostatných nájazdoch, takže má na tomto víťazstve obrovský podiel. Myslím si, že sme pred ním hrali dobre, umožnili sme mu vidieť puk a on mal čas aj priestor na kľúčové zákroky," skonštatoval kapitán Canadiens Nick Suzuki.
Zdroj: SITA.sk - Montreal nestrelil gol, ale vyhral. Slafkovský opäť nebodoval, no dostal pochvalu za výkon – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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