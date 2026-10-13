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Kaufland opäť medzi Superbrands: Silu svojej značky potvrdil aj v roku 2026
Medzinárodný program Slovak Superbrands každoročne oceňuje spoločnosti s výnimočnou reputáciou a silným postavením na trhu. Už dvanásť rokov k nim patrí aj Kaufland, ktorý sa na Slovensku ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný program Slovak Superbrands každoročne oceňuje spoločnosti s výnimočnou reputáciou a silným postavením na trhu.
Už dvanásť rokov k nim patrí aj Kaufland, ktorý sa na Slovensku zaradil medzi superznačky.
Dnes, keď zákazníci majú na výber viac možností ako kedykoľvek predtým, už o úspechu značky nerozhoduje iba široká ponuka či výhodná cena. Čoraz väčší význam má jej dobré meno, spoľahlivosť a schopnosť reagovať na meniace sa potreby aj očakávania spotrebiteľov. Práve tieto hodnoty oceňuje medzinárodný program Slovak Superbrands, ktorý každoročne vyzdvihuje značky s výnimočnou reputáciou a silným postavením na trhu. V roku 2026 sa medzi ne opätovne zaradil Kaufland, ktorý získal titul Slovak Superbrands už dvanásty raz.
Prestížne ocenenie každoročne udeľuje nezávislá odborná porota Brand Council na základe viacerých kritérií ako prestíž značky, jej postavenie na trhu, inovatívnosť či schopnosť dlhodobo budovať dôveru spotrebiteľov. Významnú úlohu pri hodnotení zohráva aj spotrebiteľský prieskum, ktorý odráža, ako značku vnímajú zákazníci.
"Ocenenie Slovak Superbrands si vážime o to viac, že je výsledkom hodnotenia odborníkov aj samotnej verejnosti. V maloobchode neexistuje cieľová rovinka, potreby spotrebiteľov sa menia a spolu s nimi sa meníme aj my. Neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšovať ponuku, služby aj celkový zážitok z nakupovania, pretože práve množstvo každodenných detailov rozhoduje o tom, s akým pocitom zákazníci odchádzajú z predajne. To, že si značku Kaufland obľúbili, je zároveň uznaním pre našich zamestnancov aj partnerov, ktorí každý deň vytvárajú prostredie, kam sa ľudia za nákupmi radi vracajú," zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Program Superbrands Award vznikol pred vyše dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii a dnes patrí medzi najuznávanejšie medzinárodné programy hodnotenia značiek. Pôsobí približne v 90 krajinách sveta a jeho cieľom je oceňovať značky, ktoré si dlhodobo budujú silnú reputáciu aj priazeň spotrebiteľov. Spoločnosti sa do výberu nemôžu prihlásiť ani nominovať, o ich zozname rozhoduje nezávislá odborná porota Brand Council spolu s výsledkami spotrebiteľského prieskumu. Aj preto sa pečať Superbrands stala symbolom kvality, dôveryhodnosti a dlhodobo budovanej hodnoty značky. Verejnosti tak môže uľahčiť orientáciu pri výbere, obchodným partnerom a zamestnancom zase poskytuje potvrdenie stability a prestíže spoločnosti.
Kaufland si titul Slovak Superbrands prevzal už dvanásty raz, čím nadviazal na sériu úspechov z predchádzajúcich ročníkov. Opätovné zaradenie medzi najuznávanejšie značky na slovenskom trhu potvrdzuje, že jeho dôraz na zodpovedné a férové podnikanie aj kvalitné služby si získava uznanie odbornej verejnosti i zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland opäť medzi Superbrands: Silu svojej značky potvrdil aj v roku 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Už dvanásť rokov k nim patrí aj Kaufland, ktorý sa na Slovensku zaradil medzi superznačky.
Dnes, keď zákazníci majú na výber viac možností ako kedykoľvek predtým, už o úspechu značky nerozhoduje iba široká ponuka či výhodná cena. Čoraz väčší význam má jej dobré meno, spoľahlivosť a schopnosť reagovať na meniace sa potreby aj očakávania spotrebiteľov. Práve tieto hodnoty oceňuje medzinárodný program Slovak Superbrands, ktorý každoročne vyzdvihuje značky s výnimočnou reputáciou a silným postavením na trhu. V roku 2026 sa medzi ne opätovne zaradil Kaufland, ktorý získal titul Slovak Superbrands už dvanásty raz.
Prestížne ocenenie každoročne udeľuje nezávislá odborná porota Brand Council na základe viacerých kritérií ako prestíž značky, jej postavenie na trhu, inovatívnosť či schopnosť dlhodobo budovať dôveru spotrebiteľov. Významnú úlohu pri hodnotení zohráva aj spotrebiteľský prieskum, ktorý odráža, ako značku vnímajú zákazníci.
"Ocenenie Slovak Superbrands si vážime o to viac, že je výsledkom hodnotenia odborníkov aj samotnej verejnosti. V maloobchode neexistuje cieľová rovinka, potreby spotrebiteľov sa menia a spolu s nimi sa meníme aj my. Neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšovať ponuku, služby aj celkový zážitok z nakupovania, pretože práve množstvo každodenných detailov rozhoduje o tom, s akým pocitom zákazníci odchádzajú z predajne. To, že si značku Kaufland obľúbili, je zároveň uznaním pre našich zamestnancov aj partnerov, ktorí každý deň vytvárajú prostredie, kam sa ľudia za nákupmi radi vracajú," zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Program Superbrands Award vznikol pred vyše dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii a dnes patrí medzi najuznávanejšie medzinárodné programy hodnotenia značiek. Pôsobí približne v 90 krajinách sveta a jeho cieľom je oceňovať značky, ktoré si dlhodobo budujú silnú reputáciu aj priazeň spotrebiteľov. Spoločnosti sa do výberu nemôžu prihlásiť ani nominovať, o ich zozname rozhoduje nezávislá odborná porota Brand Council spolu s výsledkami spotrebiteľského prieskumu. Aj preto sa pečať Superbrands stala symbolom kvality, dôveryhodnosti a dlhodobo budovanej hodnoty značky. Verejnosti tak môže uľahčiť orientáciu pri výbere, obchodným partnerom a zamestnancom zase poskytuje potvrdenie stability a prestíže spoločnosti.
Kaufland si titul Slovak Superbrands prevzal už dvanásty raz, čím nadviazal na sériu úspechov z predchádzajúcich ročníkov. Opätovné zaradenie medzi najuznávanejšie značky na slovenskom trhu potvrdzuje, že jeho dôraz na zodpovedné a férové podnikanie aj kvalitné služby si získava uznanie odbornej verejnosti i zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland opäť medzi Superbrands: Silu svojej značky potvrdil aj v roku 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
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