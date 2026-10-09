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09. októbra 2026

Krvavý chaos v mexickej väznici: Zomrelo desať ľudí, medzi nimi aj maloleté dieťa


Tagy: Drogový kartel Sinaloa Násilnosti Väzenie

Pri násilnostiach utrpelo zranenia ďalších 16 väzňov, poriadok obnovili až po zásahu bezpečnostných síl. Desať ľudí zahynulo a ďalších 16 utrpelo zranenia pri štvrtkovej bitke vo väznici v ...



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mexico_cartels__5537 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Pri násilnostiach utrpelo zranenia ďalších 16 väzňov, poriadok obnovili až po zásahu bezpečnostných síl.


Desať ľudí zahynulo a ďalších 16 utrpelo zranenia pri štvrtkovej bitke vo väznici v mexickom štáte Sinaloa. Medzi obeťami je deväť väzňov a jeden maloletý návštevník, informovali miestne úrady.

Sekretariát verejnej bezpečnosti štátu Sinaloa na sociálnej sieti X oznámil, že vo väzenskom zariadení vypukla hromadná bitka. Bližšie okolnosti ani príčinu násilností však neuviedol.

Šéf bezpečnostného rezortu štátu Sinaloa Sinuhe Téllez vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach potvrdil, že pri incidente prišlo o život deväť väzňov a maloletá osoba, ktorá bola vo väznici na návšteve. Ďalších 16 väzňov utrpelo zranenia.

Na miesto vyslali desiatky príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým sa podarilo obnoviť kontrolu nad zariadením. Reportér agentúry AFP zaznamenal príchod obrneného vozidla a sanitiek.

Štát Sinaloa na severozápade Mexika je dejiskom násilných stretov medzi súperiacimi frakciami drogového kartelu Sinaloa. Dlhodobé bezpečnostné problémy v regióne sa odrážajú aj v cestovných odporúčaniach Spojených štátov.

Americké ministerstvo zahraničných vecí zaraďuje Sinalou medzi šesť mexických štátov, do ktorých svojim občanom neodporúča cestovať pre bezpečnostné riziká.


Zdroj: SITA.sk - Krvavý chaos v mexickej väznici: Zomrelo desať ľudí, medzi nimi aj maloleté dieťa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogový kartel Sinaloa Násilnosti Väzenie
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