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09. októbra 2026
Trump pred voľbami neobnoví útoky na Irán. Čo bude potom, nikto nevie
„Pred voľbami do Kongresu na Irán nezaútočíme,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. Americký prezident Donald Trump ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - „Pred voľbami do Kongresu na Irán nezaútočíme,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vylúčil možnosť útoku na Irán pred novembrovými voľbami do Kongresu USA a uviedol, že Washington vedie s Teheránom „konštruktívne rokovania“.
Trump svoje stanovisko zverejnil na sociálnej sieti Truth Social potom, ako ceny ropy prudko vzrástli v reakcii na medializované správy o možných nových amerických útokoch proti Iránu ešte pred voľbami naplánovanými na 3. novembra.
„Chcem všetkým jasne povedať, že hoci je Irán vo veľmi zlom stave ekonomicky aj vojensky a hoci blokáda zostáva v plnej platnosti, pred voľbami do Kongresu na Irán nezaútočíme,“ napísal Trump. Dodal, že USA vedú s Iránskou islamskou republikou produktívne rozhovory.
Magazín The Atlantic v stredu informoval, že Biely dom požiadal Pentagon o vypracovanie možností úderov proti iránskym cieľom, ktoré by mohli byť využité ešte pred voľbami. Denník The New York Times vo štvrtok napísal, že príslušné plány vznikajú napriek Trumpovým pochybnostiam o takomto postupe.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján medzitým podľa štátnych médií vyhlásil, že Teherán sa usiluje o dialóg, ale zakaždým, keď rokuje so Spojenými štátmi, nasledujú ďalšie útoky. „Vedieme dialóg, ale zakaždým, keď rokujeme so Spojenými štátmi, opäť zaútočia,“ povedal Pezeškján počas rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý Iránu prisľúbil pomoc s ukončením vojny.
Zároveň uviedol, že Teherán chce dosiahnuť konečnú rámcovú dohodu o ukončení vojny. Obvinil však Washington zo snahy vnucovať svoje politiky a postoje ostatným krajinám. „Ak budú Spojené štáty trvať na jednostrannom prístupe, riešenie nebude možné,“ citovali Pezeškjána iránske štátne médiá.
Zdroj: SITA.sk - Trump pred voľbami neobnoví útoky na Irán. Čo bude potom, nikto nevie © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vylúčil možnosť útoku na Irán pred novembrovými voľbami do Kongresu USA a uviedol, že Washington vedie s Teheránom „konštruktívne rokovania“.
Do novembra pokoj?
Trump svoje stanovisko zverejnil na sociálnej sieti Truth Social potom, ako ceny ropy prudko vzrástli v reakcii na medializované správy o možných nových amerických útokoch proti Iránu ešte pred voľbami naplánovanými na 3. novembra.
„Chcem všetkým jasne povedať, že hoci je Irán vo veľmi zlom stave ekonomicky aj vojensky a hoci blokáda zostáva v plnej platnosti, pred voľbami do Kongresu na Irán nezaútočíme,“ napísal Trump. Dodal, že USA vedú s Iránskou islamskou republikou produktívne rozhovory.
Magazín The Atlantic v stredu informoval, že Biely dom požiadal Pentagon o vypracovanie možností úderov proti iránskym cieľom, ktoré by mohli byť využité ešte pred voľbami. Denník The New York Times vo štvrtok napísal, že príslušné plány vznikajú napriek Trumpovým pochybnostiam o takomto postupe.
Po každom rokovaní nové bombardovanie
Iránsky prezident Masúd Pezeškján medzitým podľa štátnych médií vyhlásil, že Teherán sa usiluje o dialóg, ale zakaždým, keď rokuje so Spojenými štátmi, nasledujú ďalšie útoky. „Vedieme dialóg, ale zakaždým, keď rokujeme so Spojenými štátmi, opäť zaútočia,“ povedal Pezeškján počas rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý Iránu prisľúbil pomoc s ukončením vojny.
Zároveň uviedol, že Teherán chce dosiahnuť konečnú rámcovú dohodu o ukončení vojny. Obvinil však Washington zo snahy vnucovať svoje politiky a postoje ostatným krajinám. „Ak budú Spojené štáty trvať na jednostrannom prístupe, riešenie nebude možné,“ citovali Pezeškjána iránske štátne médiá.
Zdroj: SITA.sk - Trump pred voľbami neobnoví útoky na Irán. Čo bude potom, nikto nevie © SITA Všetky práva vyhradené.
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