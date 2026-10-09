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09. októbra 2026

Pri zrútení domu v Istanbule zomrelo päť ľudí. Podobný osud môže hroziť 1 200 budovám v tureckej metropole


Tagy: Istanbul Kolaps Pád budovy Zrútenie budovy

Zástupca primátora Istanbulu uviedol, že budova bola postavená v roku 1987 podľa vtedajších noriem. Pri kolapse obytnej budovy v Istanbule zahynulo päť ľudí vrátane troch ...



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turkey_building_collapse_97811 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Zástupca primátora Istanbulu uviedol, že budova bola postavená v roku 1987 podľa vtedajších noriem.


Pri kolapse obytnej budovy v Istanbule zahynulo päť ľudí vrátane troch detí, oznámili v piatok záchranári po ukončení pátracej operácie po nájdení poslednej obete.

K nešťastiu došlo vo štvrtok nadránom v ázijskej časti najväčšieho tureckého mesta. Podľa miestnych úradov sa zrútili spodné podlažia budovy, zatiaľ čo horné poschodia zostali stáť na hromade trosiek.

Pátracie a záchranné práce v priestore pod troskami sa skončili po nájdení tela poslednej obete o 6.15 h,“ uviedol úrad guvernéra Istanbulu. Medzi obeťami sú dve dievčatá vo veku päť a desať rokov, 12-ročný chlapec a dvaja dospelí. Deväť ľudí sa podarilo z trosiek vytiahnuť živých.

Zástupca primátora Istanbulu Nuri Aslan uviedol, že budova bola postavená v roku 1987. „Suterén, prízemie a prvé dve poschodia boli postavené podľa vtedajších noriem, ostatné podlažia pribudli neskôr,“ povedal novinárom.

Preventívne evakuovali 55 ľudí bývajúcich v okolí miesta nešťastia. Podľa tureckých médií majiteľka obchodu na prízemí budovy upozorňovala na praskliny v konštrukcii už od apríla. Miestne tiež odhadujú, že v Istanbule by sa pre nekvalitnú výstavbu alebo použitie nevhodných materiálov mohlo nachádzať až 1 200 budov ohrozených zrútením.


Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení domu v Istanbule zomrelo päť ľudí. Podobný osud môže hroziť 1 200 budovám v tureckej metropole © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Istanbul Kolaps Pád budovy Zrútenie budovy
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