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09. októbra 2026
Pri zrútení domu v Istanbule zomrelo päť ľudí. Podobný osud môže hroziť 1 200 budovám v tureckej metropole
Zástupca primátora Istanbulu uviedol, že budova bola postavená v roku 1987 podľa vtedajších noriem. Pri kolapse obytnej budovy v Istanbule zahynulo päť ľudí vrátane troch ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Zástupca primátora Istanbulu uviedol, že budova bola postavená v roku 1987 podľa vtedajších noriem.
Pri kolapse obytnej budovy v Istanbule zahynulo päť ľudí vrátane troch detí, oznámili v piatok záchranári po ukončení pátracej operácie po nájdení poslednej obete.
K nešťastiu došlo vo štvrtok nadránom v ázijskej časti najväčšieho tureckého mesta. Podľa miestnych úradov sa zrútili spodné podlažia budovy, zatiaľ čo horné poschodia zostali stáť na hromade trosiek.
„Pátracie a záchranné práce v priestore pod troskami sa skončili po nájdení tela poslednej obete o 6.15 h,“ uviedol úrad guvernéra Istanbulu. Medzi obeťami sú dve dievčatá vo veku päť a desať rokov, 12-ročný chlapec a dvaja dospelí. Deväť ľudí sa podarilo z trosiek vytiahnuť živých.
Zástupca primátora Istanbulu Nuri Aslan uviedol, že budova bola postavená v roku 1987. „Suterén, prízemie a prvé dve poschodia boli postavené podľa vtedajších noriem, ostatné podlažia pribudli neskôr,“ povedal novinárom.
Preventívne evakuovali 55 ľudí bývajúcich v okolí miesta nešťastia. Podľa tureckých médií majiteľka obchodu na prízemí budovy upozorňovala na praskliny v konštrukcii už od apríla. Miestne tiež odhadujú, že v Istanbule by sa pre nekvalitnú výstavbu alebo použitie nevhodných materiálov mohlo nachádzať až 1 200 budov ohrozených zrútením.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení domu v Istanbule zomrelo päť ľudí. Podobný osud môže hroziť 1 200 budovám v tureckej metropole © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri kolapse obytnej budovy v Istanbule zahynulo päť ľudí vrátane troch detí, oznámili v piatok záchranári po ukončení pátracej operácie po nájdení poslednej obete.
K nešťastiu došlo vo štvrtok nadránom v ázijskej časti najväčšieho tureckého mesta. Podľa miestnych úradov sa zrútili spodné podlažia budovy, zatiaľ čo horné poschodia zostali stáť na hromade trosiek.
„Pátracie a záchranné práce v priestore pod troskami sa skončili po nájdení tela poslednej obete o 6.15 h,“ uviedol úrad guvernéra Istanbulu. Medzi obeťami sú dve dievčatá vo veku päť a desať rokov, 12-ročný chlapec a dvaja dospelí. Deväť ľudí sa podarilo z trosiek vytiahnuť živých.
Zástupca primátora Istanbulu Nuri Aslan uviedol, že budova bola postavená v roku 1987. „Suterén, prízemie a prvé dve poschodia boli postavené podľa vtedajších noriem, ostatné podlažia pribudli neskôr,“ povedal novinárom.
Preventívne evakuovali 55 ľudí bývajúcich v okolí miesta nešťastia. Podľa tureckých médií majiteľka obchodu na prízemí budovy upozorňovala na praskliny v konštrukcii už od apríla. Miestne tiež odhadujú, že v Istanbule by sa pre nekvalitnú výstavbu alebo použitie nevhodných materiálov mohlo nachádzať až 1 200 budov ohrozených zrútením.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení domu v Istanbule zomrelo päť ľudí. Podobný osud môže hroziť 1 200 budovám v tureckej metropole © SITA Všetky práva vyhradené.
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