Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO
Slovensko poskytne Ukrajine generátory, lokomotívy a ďalšiu pomoc, obe vlády sa dohodli aj na spolupráci v školstve a energetike. Ukrajinský premiér
5.11.2026 (SITA.sk) - Slovensko poskytne Ukrajine generátory, lokomotívy a ďalšiu pomoc, obe vlády sa dohodli aj na spolupráci v školstve a energetike.
„Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny aj naše smerovanie do Európskej únie. V týchto mimoriadne ťažkých podmienkach je pre nás dôležité počuť silný hlas solidarity, najmä od našich susedov,“ vyhlásil Koreckyj.
Slovensko poskytne 500-tisíc eur na nákup 54 generátorov, ktoré majú do konca novembra doraziť najmä do oblastí pri fronte. Ukrajinské železnice dostanú tri dieselové lokomotívy. Ďalších 300-tisíc eur poputuje na budovanie civilných krytov a 200-tisíc eur na zdravotnícke vybavenie.
Fotogaléria k článku: Stretnutie premiérov Slovenska a Ukrajiny na Ukrajine (fotografie)
Vlády podpísali dohodu o zriadení dvojjazyčných gymnázií v Bratislave a Kyjeve, memorandum o vzdelávaní odborníkov pre jadrovú energetiku a dokument o modernizácii hraničných priechodov.
Rokovali aj o obnovení núdzových dodávok elektriny, spoločnej výrobe ženijnej techniky a pripravovaných energetických projektoch za viac než 100 miliónov eur.
Fico podporil európske ambície Ukrajiny, opäť sa však nevyhol kritike Európskej únie (EÚ), ktorej vyčítal nedostatok iniciatívy pri ukončovaní vojny.
„EÚ má 27 členských štátov a nie je schopná rozvíjať také iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť ukončiť túto hroznú situáciu,“ vyhlásil slovenský premiér.
Zdroj: SITA.sk - Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vo štvrtok po rokovaní s Robertom Ficom vo Ľvove poďakoval Slovensku za ďalšiu pomoc a ocenil podporu európskej integrácie svojej krajiny.
Rokovania priniesli dohody o energetike, doprave, školstve a bezpečnosti, informovala agentúra Interfax-Ukrajina.
„Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny aj naše smerovanie do Európskej únie. V týchto mimoriadne ťažkých podmienkach je pre nás dôležité počuť silný hlas solidarity, najmä od našich susedov,“ vyhlásil Koreckyj.
Významná pomoc
Slovensko poskytne 500-tisíc eur na nákup 54 generátorov, ktoré majú do konca novembra doraziť najmä do oblastí pri fronte. Ukrajinské železnice dostanú tri dieselové lokomotívy. Ďalších 300-tisíc eur poputuje na budovanie civilných krytov a 200-tisíc eur na zdravotnícke vybavenie.
Fotogaléria k článku: Stretnutie premiérov Slovenska a Ukrajiny na Ukrajine (fotografie)
Gymnáziá aj jadro
Vlády podpísali dohodu o zriadení dvojjazyčných gymnázií v Bratislave a Kyjeve, memorandum o vzdelávaní odborníkov pre jadrovú energetiku a dokument o modernizácii hraničných priechodov.
Rokovali aj o obnovení núdzových dodávok elektriny, spoločnej výrobe ženijnej techniky a pripravovaných energetických projektoch za viac než 100 miliónov eur.
EÚ nechce ukončiť ruskú vojnu
Fico podporil európske ambície Ukrajiny, opäť sa však nevyhol kritike Európskej únie (EÚ), ktorej vyčítal nedostatok iniciatívy pri ukončovaní vojny.
„EÚ má 27 členských štátov a nie je schopná rozvíjať také iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť ukončiť túto hroznú situáciu,“ vyhlásil slovenský premiér.
Zdroj: SITA.sk - Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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