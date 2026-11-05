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Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO

Slovensko poskytne Ukrajine generátory, lokomotívy a ďalšiu pomoc, obe vlády sa dohodli aj na spolupráci v školstve a energetike. Ukrajinský premiér

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5.11.2026 (SITA.sk) - Slovensko poskytne Ukrajine generátory, lokomotívy a ďalšiu pomoc, obe vlády sa dohodli aj na spolupráci v školstve a energetike.

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vo štvrtok po rokovaní s Robertom Ficom vo Ľvove poďakoval Slovensku za ďalšiu pomoc a ocenil podporu európskej integrácie svojej krajiny.


Rokovania priniesli dohody o energetike, doprave, školstve a bezpečnosti, informovala agentúra Interfax-Ukrajina.


„Slovensko podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny aj naše smerovanie do Európskej únie. V týchto mimoriadne ťažkých podmienkach je pre nás dôležité počuť silný hlas solidarity, najmä od našich susedov,“ vyhlásil Koreckyj.

Významná pomoc


Slovensko poskytne 500-tisíc eur na nákup 54 generátorov, ktoré majú do konca novembra doraziť najmä do oblastí pri fronte. Ukrajinské železnice dostanú tri dieselové lokomotívy. Ďalších 300-tisíc eur poputuje na budovanie civilných krytov a 200-tisíc eur na zdravotnícke vybavenie.

Fotogaléria k článku: Stretnutie premiérov Slovenska a Ukrajiny na Ukrajine (fotografie)

Gymnáziá aj jadro


Vlády podpísali dohodu o zriadení dvojjazyčných gymnázií v Bratislave a Kyjeve, memorandum o vzdelávaní odborníkov pre jadrovú energetiku a dokument o modernizácii hraničných priechodov.

Rokovali aj o obnovení núdzových dodávok elektriny, spoločnej výrobe ženijnej techniky a pripravovaných energetických projektoch za viac než 100 miliónov eur.

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EÚ nechce ukončiť ruskú vojnu


Fico podporil európske ambície Ukrajiny, opäť sa však nevyhol kritike Európskej únie (EÚ), ktorej vyčítal nedostatok iniciatívy pri ukončovaní vojny.

„EÚ má 27 členských štátov a nie je schopná rozvíjať také iniciatívy, ktoré by mohli pomôcť ukončiť túto hroznú situáciu,“ vyhlásil slovenský premiér.


Zdroj: SITA.sk - Rokovanie premiérov Slovenska a Ukrajiny prinieslo nové dohody, Fico sa opäť nevyhol kritike EÚ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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