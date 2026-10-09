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09. októbra 2026
Kandidátka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová odstúpila z boja o post primátorky Spišskej Novej Vsi
Kandidát Demokratov Adnan Akram, v prospech ktorého sa Iľašová kandidatúry vzdala, označil spojenie síl za dôležitý krok pred nadchádzajúcim politickým súbojom. Kandidátka hnutia
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9.10.2026 (SITA.sk) - Kandidát Demokratov Adnan Akram, v prospech ktorého sa Iľašová kandidatúry vzdala, označil spojenie síl za dôležitý krok pred nadchádzajúcim politickým súbojom.
Kandidátka hnutia Progresívne Slovensko Judita Iľašová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Spišskej Novej Vsi a podporila kandidáta strany Demokrati Adnana Akrama. Informovala o tom hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková. Doplnila, že Akram a Iľašová dospeli k dohode na základe prieskumu, ktorý mal určiť, kto z nich má šancu získať väčšiu podporu. Cieľom je spájanie demokratických síl pred komunálnymi voľbami.
Samotná Iľašová svoje rozhodnutie označila za prejav politickej zodpovednosti. Za prioritu podľa jej slov považuje budúcnosť mesta, nie osobné ambície.
„Nie je to krok späť. Je to moje rozhodnutie prevziať politickú zodpovednosť a urobiť to, čo v tejto chvíli považujem za najlepšie pre naše mesto. Politika nemôže byť o osobných ambíciách, ale o službe. Pre mňa je dnes na prvom mieste Spišská Nová Ves. Práve teraz, keď u nás hrozí spolupráca s Republikou, chcem, aby naše mesto ukázalo, že sa dokážeme spojiť. A že aj ľudia s rozdielnymi názormi dokážu hľadať riešenia, keď im ide o spoločný cieľ – o dobré fungovanie mesta a jeho budúcnosť,“ uviedla.
Kandidát Demokratov Akram, v prospech ktorého sa Iľašová kandidatúry vzdala, označil spojenie síl za dôležitý krok pred nadchádzajúcim politickým súbojom. Chce zmeniť fungovanie mestského úradu a docieliť transparentné vedenie mesta.
„Tento krok založený na spolupráci a dôvere robíme preto, lebo nás čaká veľký súboj. Na jednej strane sa o vedenie mesta uchádza politický mačkopes a na strane druhej sme to my, demokratické sily, ktoré chcú naše mesto posunúť vpred. Chceme transformovať chod mestského úradu, garantujeme riadenie mesta bez klientelizmu a rodinkárstva,“ uviedol kandidát. Avizoval tiež, že v prípade, ak bude zvolený, s Iľašovou ráta vo vedení mesta na poste viceprimátorky.
Podľa krajského predsedu Demokratov v Košickom kraji Viliama Novotného bola spolupráca s Progresívnym Slovenskom založená na dohode, že urobia prieskum, a ten, kto v ňom získa väčšiu podporu ľudí, bude napokon podporený. Iľašovej rozhodnutie ocenil aj poslanec Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Richard Dubovický, označil ho za prejav politickej zodpovednosti, osobnej odvahy a schopnosti uprednostniť spoločný cieľ pred vlastnými ambíciami. Akrama tiež na tlačovej konferencii podporili predstavitelia strany Sloboda a Solidarita a Hnutia Slovensko.
O post primátora Spišskej Novej Vsi sa pôvodne uchádzalo sedem kandidátov. Ako vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, okrem Akrama s podporou strán Demokrati, KDH a Demokratickej strany - občianski demokrati Slovenska bude s podporou Slovenskej národnej strany svoj mandát obhajovať súčasný primátor mesta Pavol Bečarik. O primátorský post v Spišskej Novej Vsi sa bude uchádzať aj viceprimátor mesta Dávid Demečko, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - kresťanská únia. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Ľubica Bednárová, Lukáš Goduš a Miroslav Uhrin.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného zákona môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová odstúpila z boja o post primátorky Spišskej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátka hnutia Progresívne Slovensko Judita Iľašová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Spišskej Novej Vsi a podporila kandidáta strany Demokrati Adnana Akrama. Informovala o tom hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková. Doplnila, že Akram a Iľašová dospeli k dohode na základe prieskumu, ktorý mal určiť, kto z nich má šancu získať väčšiu podporu. Cieľom je spájanie demokratických síl pred komunálnymi voľbami.
Samotná Iľašová svoje rozhodnutie označila za prejav politickej zodpovednosti. Za prioritu podľa jej slov považuje budúcnosť mesta, nie osobné ambície.
Chcú posunúť mesto vpred
„Nie je to krok späť. Je to moje rozhodnutie prevziať politickú zodpovednosť a urobiť to, čo v tejto chvíli považujem za najlepšie pre naše mesto. Politika nemôže byť o osobných ambíciách, ale o službe. Pre mňa je dnes na prvom mieste Spišská Nová Ves. Práve teraz, keď u nás hrozí spolupráca s Republikou, chcem, aby naše mesto ukázalo, že sa dokážeme spojiť. A že aj ľudia s rozdielnymi názormi dokážu hľadať riešenia, keď im ide o spoločný cieľ – o dobré fungovanie mesta a jeho budúcnosť,“ uviedla.
Kandidát Demokratov Akram, v prospech ktorého sa Iľašová kandidatúry vzdala, označil spojenie síl za dôležitý krok pred nadchádzajúcim politickým súbojom. Chce zmeniť fungovanie mestského úradu a docieliť transparentné vedenie mesta.
„Tento krok založený na spolupráci a dôvere robíme preto, lebo nás čaká veľký súboj. Na jednej strane sa o vedenie mesta uchádza politický mačkopes a na strane druhej sme to my, demokratické sily, ktoré chcú naše mesto posunúť vpred. Chceme transformovať chod mestského úradu, garantujeme riadenie mesta bez klientelizmu a rodinkárstva,“ uviedol kandidát. Avizoval tiež, že v prípade, ak bude zvolený, s Iľašovou ráta vo vedení mesta na poste viceprimátorky.
Podľa krajského predsedu Demokratov v Košickom kraji Viliama Novotného bola spolupráca s Progresívnym Slovenskom založená na dohode, že urobia prieskum, a ten, kto v ňom získa väčšiu podporu ľudí, bude napokon podporený. Iľašovej rozhodnutie ocenil aj poslanec Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Richard Dubovický, označil ho za prejav politickej zodpovednosti, osobnej odvahy a schopnosti uprednostniť spoločný cieľ pred vlastnými ambíciami. Akrama tiež na tlačovej konferencii podporili predstavitelia strany Sloboda a Solidarita a Hnutia Slovensko.
Pôvodne kandidovali siedmi
O post primátora Spišskej Novej Vsi sa pôvodne uchádzalo sedem kandidátov. Ako vyplýva to zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, okrem Akrama s podporou strán Demokrati, KDH a Demokratickej strany - občianski demokrati Slovenska bude s podporou Slovenskej národnej strany svoj mandát obhajovať súčasný primátor mesta Pavol Bečarik. O primátorský post v Spišskej Novej Vsi sa bude uchádzať aj viceprimátor mesta Dávid Demečko, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - kresťanská únia. Ako nezávislí kandidáti kandidujú Ľubica Bednárová, Lukáš Goduš a Miroslav Uhrin.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného zákona môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - Kandidátka Progresívneho Slovenska Judita Iľašová odstúpila z boja o post primátorky Spišskej Novej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.
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