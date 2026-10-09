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09. októbra 2026
Chladoňovej dochádza úspech vždy, keď sa pozrie na dúhový dres majsterky sveta – VIDEO
Slovenská cestná cyklistika zažila úspešnú jeseň a vďaka 19-ročnej Viktórii Chladoňovej sa môže pýšiť tromi medailami z vrcholných podujatí. Na tlačovej konferencii bilancoval
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9.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská cestná cyklistika zažila úspešnú jeseň a vďaka 19-ročnej Viktórii Chladoňovej sa môže pýšiť tromi medailami z vrcholných podujatí.
Na tlačovej konferencii bilancoval Slovenský zväz cyklistiky úspešné účinkovanie našich pretekárov na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale a nedávno skončenom európskom šampionáte v slovinskej Ľubľani.
Najmä v kategóriách juniorov a pretekárov do 23 rokov dosiahlo Slovensko viacero úspechov, keď sa v individuálnych časovkách a aj pretekoch s hromadným štartom podarilo umiestniť aspoň jednému cyklistovi, či cyklistke do 20. miesta.
Nad všetkými úspechmi svietia tie, ktoré dosiahla Viktória Chladoňová. Pretekárka tímu Visma-Lease a Bike získala v Kanade titul majsterky sveta v pretekoch s hromadným štartom a bronzové medaily v rovnakej disciplíne a v časovke.
Všetky tri umiestnenia na stupňoch víťazov dosiahla v kategórii do 23 rokov, hoci tento rok iba zmaturovala a v polovici novembra bude oslavovať ešte len dvadsiatku.
„Je to super, že sa mi podarilo získať tieto úspechy a že som mohla na nedávnom európskom šampionáte nosiť dúhový dres majsterky sveta. Ešte mi stále celkom nedochádza, aké úspechy som dosiahla. Dôjde mi to však vždy, keď si oblečiem dúhový dres, alebo sa naň pozriem,“ prezradila na tlačovej konferencii rodáčka zo Soblahova.
„Je to môj doposiaľ najväčší úspech. Rada by som ho o rok zopakovala, ale ešte neviem, či budem štartovať v kategórii do 23 rokov, alebo medzi elite. Uvidí sa to počas ďalšej sezóny. V nej by som rada štartovala na Tour de France a pomáhala tímu, či bojovala o víťazstvo v etape, alebo o biely dres najlepšej mladej pretekárky,“ dodala Viktória Chladoňová.
Svoj doposiaľ najväčší kariérny úspech zhmotnený do cenného dúhového dresu si plánuje dať zarámovať. V tomto roku ešte s pretekaním nekončí a po závere sezóny na ceste prejde v novembri plynule na cyklokros, ktorému sa venuje a jej cieľ je zúčastniť sa aj na majstrovstvách sveta.
Spokojný s vystúpením slovenských cyklistov bol aj športový riaditeľ a tréner SZC Jakub Vančo, ktorý mal na starosti pretekárov na svetovom, aj európskom šampionáte.
„To, čo som videl na majstrovstvách sveta od našich pretekárov v každých pretekoch, bolo niečo úžasné. Každej jednej kategórii nebolo čo vytknúť, podmanili si preteky, vedia podriadiť svoje výkony lídrovi tímu. Už je to tak štyri roky po sebe, od Glasgowa po Montreal. Funguje tam chémia, všetci sú kamaráti, starší sú pre mladších vzory, v ktorých šľapajách môžu ísť. Aj preto máme úspechy,“ povedal Vančo.
Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj prezident európskej cyklistickej federácie (UEC) a viceprezident Svetovej cyklistickej federácie (UCI) Enrico Della Casa.
Prišiel nielen pogratulovať Viktórii Chladoňovej k titulu majsterky sveta v kategórii do 23 rokov, ale aj skontrolovať spolu s technickým delegátom UEC podmienky na pumptrackovej dráhe v Trnave. Na nej by sa mohli uskutočniť premiérové majstrovstvá Európy v tejto cyklistickej disciplíne.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňovej dochádza úspech vždy, keď sa pozrie na dúhový dres majsterky sveta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na tlačovej konferencii bilancoval Slovenský zväz cyklistiky úspešné účinkovanie našich pretekárov na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale a nedávno skončenom európskom šampionáte v slovinskej Ľubľani.
Najmä v kategóriách juniorov a pretekárov do 23 rokov dosiahlo Slovensko viacero úspechov, keď sa v individuálnych časovkách a aj pretekoch s hromadným štartom podarilo umiestniť aspoň jednému cyklistovi, či cyklistke do 20. miesta.
V sezóne stihla maturitu, aj tri medaily
Nad všetkými úspechmi svietia tie, ktoré dosiahla Viktória Chladoňová. Pretekárka tímu Visma-Lease a Bike získala v Kanade titul majsterky sveta v pretekoch s hromadným štartom a bronzové medaily v rovnakej disciplíne a v časovke.
Všetky tri umiestnenia na stupňoch víťazov dosiahla v kategórii do 23 rokov, hoci tento rok iba zmaturovala a v polovici novembra bude oslavovať ešte len dvadsiatku.
„Je to super, že sa mi podarilo získať tieto úspechy a že som mohla na nedávnom európskom šampionáte nosiť dúhový dres majsterky sveta. Ešte mi stále celkom nedochádza, aké úspechy som dosiahla. Dôjde mi to však vždy, keď si oblečiem dúhový dres, alebo sa naň pozriem,“ prezradila na tlačovej konferencii rodáčka zo Soblahova.
„Je to môj doposiaľ najväčší úspech. Rada by som ho o rok zopakovala, ale ešte neviem, či budem štartovať v kategórii do 23 rokov, alebo medzi elite. Uvidí sa to počas ďalšej sezóny. V nej by som rada štartovala na Tour de France a pomáhala tímu, či bojovala o víťazstvo v etape, alebo o biely dres najlepšej mladej pretekárky,“ dodala Viktória Chladoňová.
Svoj doposiaľ najväčší kariérny úspech zhmotnený do cenného dúhového dresu si plánuje dať zarámovať. V tomto roku ešte s pretekaním nekončí a po závere sezóny na ceste prejde v novembri plynule na cyklokros, ktorému sa venuje a jej cieľ je zúčastniť sa aj na majstrovstvách sveta.
Vančo videl úžasné výkony
Spokojný s vystúpením slovenských cyklistov bol aj športový riaditeľ a tréner SZC Jakub Vančo, ktorý mal na starosti pretekárov na svetovom, aj európskom šampionáte.
„To, čo som videl na majstrovstvách sveta od našich pretekárov v každých pretekoch, bolo niečo úžasné. Každej jednej kategórii nebolo čo vytknúť, podmanili si preteky, vedia podriadiť svoje výkony lídrovi tímu. Už je to tak štyri roky po sebe, od Glasgowa po Montreal. Funguje tam chémia, všetci sú kamaráti, starší sú pre mladších vzory, v ktorých šľapajách môžu ísť. Aj preto máme úspechy,“ povedal Vančo.
Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj prezident európskej cyklistickej federácie (UEC) a viceprezident Svetovej cyklistickej federácie (UCI) Enrico Della Casa.
Prišiel nielen pogratulovať Viktórii Chladoňovej k titulu majsterky sveta v kategórii do 23 rokov, ale aj skontrolovať spolu s technickým delegátom UEC podmienky na pumptrackovej dráhe v Trnave. Na nej by sa mohli uskutočniť premiérové majstrovstvá Európy v tejto cyklistickej disciplíne.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňovej dochádza úspech vždy, keď sa pozrie na dúhový dres majsterky sveta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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