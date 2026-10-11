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 24hod.sk    Šport

11. októbra 2026

Dunajská Streda sa pridala k Michalovciam a Šali. Všetky tri ženské tímy si zahrajú v 3. kole EP EHF



Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda si zahrajú v 3. kole Európskeho pohára EHF. Po remíze 25:25 v talianskom Salerne si v hádzanárky DAC Dunajská Streda v domácej odvete 2 kola s rovnakým súperom ...



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fotodac 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda si zahrajú v 3. kole Európskeho pohára EHF.


Po remíze 25:25 v talianskom Salerne si v hádzanárky DAC Dunajská Streda v domácej odvete 2 kola s rovnakým súperom poradili 32:25 (17:14).

Vybojovali si postup medzi 32 najlepších tímov kontinentálnej pohárovej súťaže číslo 3.

Dunajskostredčanky si v prvom polčase odvety utvorili päťgólový náskok, po prestávke miestami viedli aj o desať gólov. Talianky v závere znížili, ale už len zmiernili zo svojho pohľadu nepostupovú prehru. Najlepšou strelkyňou Dunajskej Stredy bola pravá spojka Beatrix Élöová, autorka 9 gólov.

Výborná brankárka


"Bol to veľmi náročný zápas, najmä na začiatku, keď sa nám nedarilo odskočiť súperovi. Najväčší rozdiel spočíval v tom, že dnes nám veľmi dobre fungovala obrana a výborne chytala aj naša brankárka, čo sa napokon ukázalo ako rozhodujúce. Dodám, že aj naša útočná hra bola sebavedomá, hoci jej výkonnosť miestami kolísala. Mali sme veľmi dobré úseky, ale aj také, v ktorých sa nám až tak nedarilo. Počas väčšiny zápasu sme však predvádzali to, čo sme chceli,“ uviedol hlavný tréner Viktor Debre na fejsbukovom profile HC DAC.

Tri slovenské tímy


V osudí 3. kola Európskeho pohára EHF nebude zo Slovenska len Dunajská Streda. Priamo nasadené boli finalistky uplynulého ročníka MŠK Iuventa Michalovce a prebojoval sa tam aj hráčky HK Slovan Duslo Šaľa. Tie ešte pred týždňom vyradili v domácom dvojzápase holandský Drive in Units Quintus (35:26, 29:26).



Zdroj: SITA.sk - Dunajská Streda sa pridala k Michalovciam a Šali. Všetky tri ženské tímy si zahrajú v 3. kole EP EHF © SITA Všetky práva vyhradené.

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