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09. októbra 2026
Najhorší výsledok za takmer tri roky. Počet bankrotov firiem v septembri vzrástol o desiatky percent
Firmy, na ktoré bol v septembri vyhlásený konkurz, dlhovali štátu na daniach a odvodoch spolu takmer 8,58 milióna eur. Jeseň priniesla výrazné zrýchlenie podnikateľských bankrotov. V septembri bolo na ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Firmy, na ktoré bol v septembri vyhlásený konkurz, dlhovali štátu na daniach a odvodoch spolu takmer 8,58 milióna eur.
Jeseň priniesla výrazné zrýchlenie podnikateľských bankrotov. V septembri bolo na Slovensku vyhlásených 42 konkurzov, čo je najviac nielen v tomto roku, ale aj od decembra 2023, keď skrachovalo 46 podnikateľských subjektov. Oproti augustu ich počet vzrástol o 68 %, medziročne takmer o 45 % a v porovnaní s druhým štvrťrokom o viac ako 13 %. Vyplýva to z analýz CRIF - Slovak Credit Bureau a dát portálu Informácie o firmách. Firmy, na ktoré bol v septembri vyhlásený konkurz, dlhovali štátu na daniach a odvodoch spolu takmer 8,58 milióna eur.
Najväčším septembrovým dlžníkom sa stala bratislavská spoločnosť Arminus&Johnson services s.r.o., ktorá podniká v maloobchode. Firma so sídlom na virtuálnej adrese dlhuje na daniach viac ako 1,4 milióna eur. Druhým najväčším dlžníkom bola spoločnosť GOOD - LINE s.r.o. z okresu Galanta, známy predajca nápojov a potravín. V rokoch 2021 až 2023 dosahovala tržby nad 5,5 milióna eur, v súčasnosti však na daniach a odvodoch dlhuje takmer 1,3 milióna eur.
Najviac ľudí spomedzi skrachovaných firiem zamestnávala rodinná Pekáreň KPK s. r. o. z Trstína. Jej predajne s chlebom a pečivom fungovali okrem Trstína aj v Trnave, Špačinciach, Smoleniciach a Dolnej Krupej. Firma vlani dosiahla tržby viac ako 1,3 milióna eur a voči štátu mala záväzky presahujúce 133-tisíc eur. Zamestnávala 25 až 49 ľudí.
„V septembrovom zozname vidíme viaceré spoločnosti, ktorým konsolidácie verejných financií cestou zvyšovania daní a odvodov zhoršili domáce podnikateľské prostredie natoľko, že podnikanie po dlhých rokoch skončili,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková. Bankrotový domino efekt zasiahol aj známu Arca Capital Slovakia. Po zlyhaní reštrukturalizácie na spoločnosť Nitriansky súd vyhlásil konkurz.
Najviac konkurzov, spolu 12, pripadlo v septembri na Bratislavský kraj. Nasledoval Trnavský kraj s ôsmimi a Nitriansky kraj so šiestimi vyhlásenými konkurzmi. Z pohľadu odvetví bolo najviac skrachovaných podnikov vo veľkoobchode a maloobchode, kde ich bolo sedem. Ďalších šesť pôsobilo v odborných, vedeckých a technických činnostiach a päť v priemysle.
Z celkového počtu 42 subjektov bolo 38 spoločností s ručením obmedzeným, dve akciové spoločnosti, jedno družstvo a jedna nezisková organizácia. Viac ako polovica, konkrétne 23 firiem, evidovala menej ako desať zamestnancov. Ďalších šesť podnikov uvádzalo 10 až 99 pracovníkov, pri 12 subjektoch počet zamestnancov nebol zistený.
September zároveň priniesol 13 zastavení konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 26 zrušení už vyhlásených konkurzov z rovnakého dôvodu. Podľa údajov registra CRIBIS tak štát definitívne prišiel o viac ako 9,7 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie sa v septembri začalo v ďalších 16 firmách. Ich záväzky voči štátu presahujú 4,72 milióna eur. Takmer 3,3 milióna eur z tejto sumy pripadá na jedinú spoločnosť, bratislavskú GETBID, s. r. o., ktorá sprostredkúva prácu. Firma pritom ešte predvlani dosiahla tržby až 16,6 milióna eur.
Rast počtu úpadkov je viditeľný aj za celý tretí štvrťrok. Počas troch mesiacov sa do úpadku dostalo 107 dlžníkov. Na majetok 103 z nich bol vyhlásený konkurz a štyrom bola povolená reštrukturalizácia. Za prvé tri kvartály tohto roka sa tak v úpadku ocitlo spolu 270 podnikateľských subjektov, z toho 257 v konkurze a 13 v reštrukturalizácii.
O svoje prežitie prostredníctvom reštrukturalizácie začala v septembri bojovať aj košická spoločnosť BBF elektro s.r.o., ktorá sa špecializuje na elektrické inštalácie. V roku 2025 dosiahla tržby viac ako štyri milióny eur, no zároveň vykázala stratu takmer 390-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Najhorší výsledok za takmer tri roky. Počet bankrotov firiem v septembri vzrástol o desiatky percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeseň priniesla výrazné zrýchlenie podnikateľských bankrotov. V septembri bolo na Slovensku vyhlásených 42 konkurzov, čo je najviac nielen v tomto roku, ale aj od decembra 2023, keď skrachovalo 46 podnikateľských subjektov. Oproti augustu ich počet vzrástol o 68 %, medziročne takmer o 45 % a v porovnaní s druhým štvrťrokom o viac ako 13 %. Vyplýva to z analýz CRIF - Slovak Credit Bureau a dát portálu Informácie o firmách. Firmy, na ktoré bol v septembri vyhlásený konkurz, dlhovali štátu na daniach a odvodoch spolu takmer 8,58 milióna eur.
Najväčším septembrovým dlžníkom sa stala bratislavská spoločnosť Arminus&Johnson services s.r.o., ktorá podniká v maloobchode. Firma so sídlom na virtuálnej adrese dlhuje na daniach viac ako 1,4 milióna eur. Druhým najväčším dlžníkom bola spoločnosť GOOD - LINE s.r.o. z okresu Galanta, známy predajca nápojov a potravín. V rokoch 2021 až 2023 dosahovala tržby nad 5,5 milióna eur, v súčasnosti však na daniach a odvodoch dlhuje takmer 1,3 milióna eur.
Padla aj Arca Capital Slovakia
Najviac ľudí spomedzi skrachovaných firiem zamestnávala rodinná Pekáreň KPK s. r. o. z Trstína. Jej predajne s chlebom a pečivom fungovali okrem Trstína aj v Trnave, Špačinciach, Smoleniciach a Dolnej Krupej. Firma vlani dosiahla tržby viac ako 1,3 milióna eur a voči štátu mala záväzky presahujúce 133-tisíc eur. Zamestnávala 25 až 49 ľudí.
„V septembrovom zozname vidíme viaceré spoločnosti, ktorým konsolidácie verejných financií cestou zvyšovania daní a odvodov zhoršili domáce podnikateľské prostredie natoľko, že podnikanie po dlhých rokoch skončili,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková. Bankrotový domino efekt zasiahol aj známu Arca Capital Slovakia. Po zlyhaní reštrukturalizácie na spoločnosť Nitriansky súd vyhlásil konkurz.
Najviac konkurzov, spolu 12, pripadlo v septembri na Bratislavský kraj. Nasledoval Trnavský kraj s ôsmimi a Nitriansky kraj so šiestimi vyhlásenými konkurzmi. Z pohľadu odvetví bolo najviac skrachovaných podnikov vo veľkoobchode a maloobchode, kde ich bolo sedem. Ďalších šesť pôsobilo v odborných, vedeckých a technických činnostiach a päť v priemysle.
Z celkového počtu 42 subjektov bolo 38 spoločností s ručením obmedzeným, dve akciové spoločnosti, jedno družstvo a jedna nezisková organizácia. Viac ako polovica, konkrétne 23 firiem, evidovala menej ako desať zamestnancov. Ďalších šesť podnikov uvádzalo 10 až 99 pracovníkov, pri 12 subjektoch počet zamestnancov nebol zistený.
Štát prišiel o takmer desať miliónov eur
September zároveň priniesol 13 zastavení konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 26 zrušení už vyhlásených konkurzov z rovnakého dôvodu. Podľa údajov registra CRIBIS tak štát definitívne prišiel o viac ako 9,7 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie sa v septembri začalo v ďalších 16 firmách. Ich záväzky voči štátu presahujú 4,72 milióna eur. Takmer 3,3 milióna eur z tejto sumy pripadá na jedinú spoločnosť, bratislavskú GETBID, s. r. o., ktorá sprostredkúva prácu. Firma pritom ešte predvlani dosiahla tržby až 16,6 milióna eur.
Rast počtu úpadkov je viditeľný aj za celý tretí štvrťrok. Počas troch mesiacov sa do úpadku dostalo 107 dlžníkov. Na majetok 103 z nich bol vyhlásený konkurz a štyrom bola povolená reštrukturalizácia. Za prvé tri kvartály tohto roka sa tak v úpadku ocitlo spolu 270 podnikateľských subjektov, z toho 257 v konkurze a 13 v reštrukturalizácii.
O svoje prežitie prostredníctvom reštrukturalizácie začala v septembri bojovať aj košická spoločnosť BBF elektro s.r.o., ktorá sa špecializuje na elektrické inštalácie. V roku 2025 dosiahla tržby viac ako štyri milióny eur, no zároveň vykázala stratu takmer 390-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Najhorší výsledok za takmer tri roky. Počet bankrotov firiem v septembri vzrástol o desiatky percent © SITA Všetky práva vyhradené.
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