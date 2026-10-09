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 24hod.sk    Ekonomika

09. októbra 2026

Peking odmietol dobrovoľne znížiť vývoz hybridov do EÚ, Brusel zvažuje dočasné protiopatrenia


Tagy: čínske automobilky eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Európsky automobilový trh hybridné autá Hybridné vozidlo

Podľa navrhovaného modelu by určité množstvo čínskych hybridných vozidiel mohlo vstupovať na trh EÚ za bežných podmienok, zatiaľ čo dovoz nad stanovenú kvótu by podliehal vysokým dodatočným ...



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gettyimages 1749791541 676x470 9.10.2026 (SITA.sk) - Podľa navrhovaného modelu by určité množstvo čínskych hybridných vozidiel mohlo vstupovať na trh EÚ za bežných podmienok, zatiaľ čo dovoz nad stanovenú kvótu by podliehal vysokým dodatočným clám.


Čína odmietla žiadosť Európskej únie (EÚ) o dobrovoľné obmedzenie vývozu hybridných automobilov na európsky trh, Brusel preto zvažuje zavedenie jednostranných ochranných opatrení, informuje portál Just Auto s odvolaním sa na denník The Financial Times.

Vyrieši to Šefčovič?


Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič je v čínskej metropole na dvojdňovej návšteve, počas ktorej sa snaží zmierniť obchodné napätie medzi oboma stranami. Podľa denníka FT Únia pôvodne navrhla, aby Čína znížila svoj podiel na európskom trhu s hybridnými vozidlami na približne 15 percent z viac ako jednej tretiny, ktorú ovláda v súčasnosti.

Po odmietnutí zo strany Pekingu Európska komisia (EK) zvažuje dočasné ochranné opatrenia, ktoré by si nevyžadovali preukázanie nekalých obchodných praktík. Podľa navrhovaného modelu by určité množstvo čínskych hybridných vozidiel mohlo vstupovať na trh EÚ za bežných podmienok, zatiaľ čo dovoz nad stanovenú kvótu by podliehal vysokým dodatočným clám.

Keďže pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyžadujú nediskriminačný prístup, prípadné obmedzenia by sa museli vzťahovať aj na ďalších vývozcov vrátane Veľkej Británie, Južnej Kórey a Japonska. Kvóty by pravdepodobne vychádzali z ich historických objemov vývozu do EÚ.

Hrozí obchodná eskalácia?


Spor o hybridné vozidlá nadväzuje na rozhodnutie EÚ zaviesť clá až do výšky 35 percent na čínske elektromobily popri existujúcom desaťpercentnom cle. Peking následne prijal antidumpingové opatrenia voči európskym koňakom, bravčovému mäsu a mliečnym výrobkom.

Európski predstavitelia považujú vyriešenie automobilového sporu za kľúčové pre zabránenie širšiemu obchodnému konfliktu a upozorňujú, že obchodný deficit EÚ voči Číne dosahuje približne jednu miliardu eur denne. Ak sa otázku vývozu hybridných vozidiel nepodarí vyriešiť, Brusel bude podľa FT považovať rokovania v Číne za neúspešné.


Zdroj: SITA.sk - Peking odmietol dobrovoľne znížiť vývoz hybridov do EÚ, Brusel zvažuje dočasné protiopatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske automobilky eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Európsky automobilový trh hybridné autá Hybridné vozidlo
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