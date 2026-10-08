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 24hod.sk    Ekonomika

08. októbra 2026

Obnovená nemocnica v Kráľovskom Chlmci: Vyše 5,1 milióna eur a istota pre 60-tisíc ľudí


Tagy: Nemocnice na Slovensku

Nemocnica počas celej obnovy fungovala bez prerušenia, a to na lôžkových oddeleniach aj v ambulantnom sektore. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec otvorila zrekonštruované priestory. Obnova ...



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img 20261006 wa0033 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Nemocnica počas celej obnovy fungovala bez prerušenia, a to na lôžkových oddeleniach aj v ambulantnom sektore.


Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec otvorila zrekonštruované priestory. Obnova za viac ako 5,1 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti prebehla za plnej prevádzky a pacientom priniesla 84 zrekonštruovaných lôžok a 15 lôžok následnej starostlivosti. Pre 60-tisíc obyvateľov Medzibodrožia a Použia je najbližším zdravotníckym zariadením a pacienti sa v nej dorozumejú aj po maďarsky. Ďalším krokom je udržať a získať pre regionálne nemocnice lekárov a sestry.

Pre ľudí z regiónu nejde len o vzdialenosť. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška je to odtiaľto k ďalšej akútnej nemocnici 55 kilometrov cez železničné priecestia. Rovnako dôležité je, že nemocnica funguje v dvojjazyčnom prostredí, na čo upozornil poslanec Národnej rady SR Igor Šimko.
V Kráľovskom Chlmci je nemocnica, kde sa dorozumie aj maďarsky hovoriaci pacient. Bolo naozaj veľmi náročné vôbec si predstaviť, že by pacienti mali ísť do Trebišova alebo do Michaloviec a dorozumieť sa akýmkoľvek spôsobom. Toto už je minulosťou.

— Igor Šimko, poslanec Národnej rady SR

Zrekonštruovaná nemocnica má vymenené okná, zateplený obvodový plášť, opravenú strechu a obnovené interiéry pavilónov A, B, C a E na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pacienti ležia v moderných dvojlôžkových izbách a v jednolôžkových izolačných izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Rekonštrukcia sa začala 1. decembra 2025, stavebné práce sa skončili do konca augusta 2026 a prvé obnovené izby dostali pacienti už v júni. Nemocnica počas celej obnovy fungovala bez prerušenia, a to na lôžkových oddeleniach aj v ambulantnom sektore.

60-tisíc ľudí nesmie ostať za dverami


Šimko pripomenul, že o budúcnosť nemocnice a jej oddelení sa ešte v roku 2023 ozývali stovky ľudí. Poďakoval pacientom za trpezlivosť počas rekonštrukcie, zdravotníkom a nezdravotníckemu personálu, ktorí po 60 rokoch dostávajú obnovené pracovisko, aj vedeniu nemocnice za rozhodnutie pustiť sa do náročného projektu.

„Minister Šaško nakoniec neodolal mojej neodbytnosti a presvedčil som ho, že 60-tisíc ľudí z tohto regiónu nesmie ostať za dverami. 60-tisíc ľudí bude mať zachovanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a bude budúcnosť aj v tomto regióne, pretože to je najdôležitejšie,“ dodal.

Štipendiá a bývanie pre budúcich lekárov


Problémom regionálnych nemocníc zostáva nedostatok personálu, ktorý by v nich chcel pracovať, a v dvojjazyčnom prostredí je to ešte náročnejšie. Riešením má byť model, ktorý chce Šimko presadiť v okrese Trebišov aj v ďalších okresoch kraja – v Gelnici, Sobranciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Košiciach a okolí.

„Chceme priniesť funkčný model motivačného štipendia od strednej školy. Keď človek skončí strednú školu a vie, že ide na medicínu, bude mať jasnú garanciu toho, že robotu v regióne, odkiaľ pochádza, nájde, že po tých šiestich rokoch príde do toho regiónu a bude jasne motivovaný k tomu, že tu nájde aj nájomné bývanie. Toto je odpoveď pre všetkých pochybovačov, ktorí hovoria, že tu už nič nebude,“ uviedol Šimko.

Ocenil, že minister zdravotníctva rokuje na najvyšších úrovniach aj so zdravotnými poisťovňami o takých podmienkach pre nemocnice aj ambulantný sektor v regiónoch, aby bol lekár dobre zaplatený a nemusel odchádzať do krajského či okresného mesta.

Investície aj z ďalších zdrojov


Nemocnica sa modernizuje aj mimo Plánu obnovy a odolnosti. V rámci cezhraničného programu Interreg Next spolupracuje s nemocnicami v maďarskej Kisvárde a ukrajinskom Užhorode a získala ultrazvukový prístroj v hodnote 109 620 eur na všeobecnú diagnostiku a vyšetrenia brušnej dutiny. V roku 2024 získala takmer 603 000 eur na zelenú strechu z projektu Zelené nemocnice.


Zdroj: SITA.sk - Obnovená nemocnica v Kráľovskom Chlmci: Vyše 5,1 milióna eur a istota pre 60-tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemocnice na Slovensku
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