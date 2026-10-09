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09. októbra 2026
Nový začiatok pre novú Petru. Vlhová sa teší najmä na Jasnú, ale za výsledkami ihneď nepôjde – VIDEO
Tagy: Svetový pohár
Usmievavá Petra Vlhová je odhodlaná pred novou sezónou Svetového pohára. Po všetkých útrapách so zranením kolena, ktoré má Petra Vlhová za sebou, nedáva si konkrétne ciele pred novou sezónou ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Usmievavá Petra Vlhová je odhodlaná pred novou sezónou Svetového pohára.
Po všetkých útrapách so zranením kolena, ktoré má Petra Vlhová za sebou, nedáva si konkrétne ciele pred novou sezónou Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Faktom je, že 31-ročná Liptáčka sa už o 15 dní predstaví v tradičnej ľadovcovej ouvertúre v rakúskom Söldene. Cíti sa zdravotne v poriadku, ale po takmer trojročnej nútenej prestávke (výnimkou bol len štart v slalome na ZOH v Taliansku) vopred brzdí prílišné očakávania fanúšikov.
"Veľmi sa teším na Sölden. V obrovskom slalome som veľmi dlho nepretekala. Určite tam nejdem za výsledkom. Som rada, že tam vôbec budem môcť byť," uviedla Petra Vlhová s úsmevom na tvári na piatkovom brífingu s médiami v Bratislave.
Vlhová by mala vo svojej návratovej sezóne do Svetového pohára kombinovať slalom s obrovským slalomom. V kariére už vyhrala prakticky všetky veľké trofeje vrátane zlatej olympijskej medaily v slalome, aj preto po vážnom zranení si už nedáva konkrétne ciele.
Nechce cítiť tlak, ale radosť z toho, že sa môže vrátiť na súťažné svahy. Prípravu s novým trénerom Mariom Rafetzederom si pochvaľuje. Tvrdí, že si rýchlo sadli a našli spoločnú reč.
"Dostala som kontakt na neho, žeby mal byť voľný a ozvala som sa. Hneď reagoval, bola to šokujúco rýchla reakcia. Stretli sme sa a išli sme rýchlo do toho. Nové prostredie pre Maria? Strach a pochybnosti boli namieste, ale zažívame veľa srandy a smejeme sa," priznala Petra Vlhová.
V najbližšej sezóne na ňu okrem tradičných dejísk Svetového pohára čakajú aj domáce preteky v Jasnej (23.- 24. 1. 2027) a v prvej polovici februára majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane.
Na Jasnú sa veľmi teším. Je jedno po čo sa tam vrátim, ale teším sa veľmi, Sú aj majstrovstvá sveta, aj tam to bude zaujímavé a motivačné. Pôjdem však krok za krokom. Plán je taký, že pôjdem celý program slalomov a obrovských slalomov. Určite cítim, že som teraz na lyžiach lepšia ako vo februári na zimnej olympiáde. V obrovskom slalome sa momentálne cítim lepšie ako v slalome, kde sa potrebujem viac hýbať. Potrebujem trochu zamakať v slalome," skonštatovala Vlhová.
Jej opätovný návrat do veľkého lyžovania po takmer troch rokoch označila za nový začiatok. Čo sa týka kolena, necíti bolesti, ani diskomfort. Iba pred menzesom sa necíti dobre, ale koleno už neopúcha.
"Cítim sa dobre a mám sa dobre. Všetko je v poriadku a som spokojná. Je to nový začiatok. Na konci dňa som šťastná, že sa to stalo s tým kolenom, lebo som si dala dokopy život. Začala som vnímať, že to už nie je len o lyžovaní, ale aj iných veciach. Teším sa z novej cesty, snažím sa to užívať, čo momentálne prežívame, akou cestou ideme s mojím novým tímom. Moje nastavenie je iné ako roky dozadu. Som vďačná, že tu môžem byť," dodala Vlhová.
Zdroj: SITA.sk - Nový začiatok pre novú Petru. Vlhová sa teší najmä na Jasnú, ale za výsledkami ihneď nepôjde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po všetkých útrapách so zranením kolena, ktoré má Petra Vlhová za sebou, nedáva si konkrétne ciele pred novou sezónou Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.
Faktom je, že 31-ročná Liptáčka sa už o 15 dní predstaví v tradičnej ľadovcovej ouvertúre v rakúskom Söldene. Cíti sa zdravotne v poriadku, ale po takmer trojročnej nútenej prestávke (výnimkou bol len štart v slalome na ZOH v Taliansku) vopred brzdí prílišné očakávania fanúšikov.
Vyhrala už všetko
"Veľmi sa teším na Sölden. V obrovskom slalome som veľmi dlho nepretekala. Určite tam nejdem za výsledkom. Som rada, že tam vôbec budem môcť byť," uviedla Petra Vlhová s úsmevom na tvári na piatkovom brífingu s médiami v Bratislave.
Vlhová by mala vo svojej návratovej sezóne do Svetového pohára kombinovať slalom s obrovským slalomom. V kariére už vyhrala prakticky všetky veľké trofeje vrátane zlatej olympijskej medaily v slalome, aj preto po vážnom zranení si už nedáva konkrétne ciele.
S trénerom si rýchlo sadli
Nechce cítiť tlak, ale radosť z toho, že sa môže vrátiť na súťažné svahy. Prípravu s novým trénerom Mariom Rafetzederom si pochvaľuje. Tvrdí, že si rýchlo sadli a našli spoločnú reč.
"Dostala som kontakt na neho, žeby mal byť voľný a ozvala som sa. Hneď reagoval, bola to šokujúco rýchla reakcia. Stretli sme sa a išli sme rýchlo do toho. Nové prostredie pre Maria? Strach a pochybnosti boli namieste, ale zažívame veľa srandy a smejeme sa," priznala Petra Vlhová.
Jasná aj majstrovstvá sveta
V najbližšej sezóne na ňu okrem tradičných dejísk Svetového pohára čakajú aj domáce preteky v Jasnej (23.- 24. 1. 2027) a v prvej polovici februára majstrovstvá sveta vo švajčiarskej Crans-Montane.
Na Jasnú sa veľmi teším. Je jedno po čo sa tam vrátim, ale teším sa veľmi, Sú aj majstrovstvá sveta, aj tam to bude zaujímavé a motivačné. Pôjdem však krok za krokom. Plán je taký, že pôjdem celý program slalomov a obrovských slalomov. Určite cítim, že som teraz na lyžiach lepšia ako vo februári na zimnej olympiáde. V obrovskom slalome sa momentálne cítim lepšie ako v slalome, kde sa potrebujem viac hýbať. Potrebujem trochu zamakať v slalome," skonštatovala Vlhová.
Život nie je len lyžovanie
Jej opätovný návrat do veľkého lyžovania po takmer troch rokoch označila za nový začiatok. Čo sa týka kolena, necíti bolesti, ani diskomfort. Iba pred menzesom sa necíti dobre, ale koleno už neopúcha.
"Cítim sa dobre a mám sa dobre. Všetko je v poriadku a som spokojná. Je to nový začiatok. Na konci dňa som šťastná, že sa to stalo s tým kolenom, lebo som si dala dokopy život. Začala som vnímať, že to už nie je len o lyžovaní, ale aj iných veciach. Teším sa z novej cesty, snažím sa to užívať, čo momentálne prežívame, akou cestou ideme s mojím novým tímom. Moje nastavenie je iné ako roky dozadu. Som vďačná, že tu môžem byť," dodala Vlhová.
Zdroj: SITA.sk - Nový začiatok pre novú Petru. Vlhová sa teší najmä na Jasnú, ale za výsledkami ihneď nepôjde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Svetový pohár
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