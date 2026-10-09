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09. októbra 2026
Ocitli sa na zozname, v ktorom rozhodne nechceli byť. Dvaja Slováci zažívajú katastrofálny vstup do novej sezóny
Tagy: Česká extraliga výkony
Ostáva už len veriť, že sa ich výkony pozdvihnú a pomôžu svojim mužstvám. Česká hokejová extraliga má za sebou osem kôl, no nie každý tím má aj rovnaký počet odohraných zápasov. Napríklad ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Ostáva už len veriť, že sa ich výkony pozdvihnú a pomôžu svojim mužstvám.
Česká hokejová extraliga má za sebou osem kôl, no nie každý tím má aj rovnaký počet odohraných zápasov. Napríklad Parbubice majú už na konte deväť duelov, zatiaľ čo Karlovy Vary a Vítkovice len sedem.
Portál hokej.cz pripravil článok o hráčoch jednotlivých klubov, ktorým nevyšiel vstup do novej sezóny. Ako pozitívum však berie to, že na zlepšenie zostáva ešte množstvo času.
V zozname 14 hokejistov sú aj dvaja Slováci, ktorí sa ocitli v spoločnosti, v ktorej rozhodne nechceli byť. Ostáva už len veriť, že sa ich výkony pozdvihnú a pomôžu svojim mužstvám.
Útočník BK Mladá Boleslav David Gríger má 31 rokov, no po ôsmich stretnutiach má na konte len jediný bod za strelený gól. V štatistike +/- mú svieti negatívne skóre -5.
"Mladá Boleslav už nutne potrebuje produkciu od predpokladaných ťahúňov. A potrebuje ju hneď. Jedným z nich by mal byť Gríger, ibaže to u v klube nikdy nerozbalil tak, ako za čias v Karlových Varoch. Bilancia 1 + 0 a -5 v štatistike +/- nie je po ôsmich zápoleniach dostačujúca," uviedol redaktor Ondřej Mach.
Celku patrí predposledná 13. priečka s bodovým náskokom pred Olomoucom. Už päťkrát v rade sa hráči neradovali z víťazstva a šnúru sa pokúsia ukončiť na ľade Kladna.
Tridsaťpäťročný útočník Marek Hrivík zatiaľ nezažíva vhodný vstup do ročníka, keďže sa nedarí aj jeho Vítkoviciam, ktorým patrí až 12. miesto v tabuľke zo 14 tímov. Na posledný Olomouc má k dobru len dva body.
"Asi by sa dala uplatniť anglická fráza ´not great, not terrible´. Každopádne Hrivík za rok a niečo vo Vítkoviciach budí dojem ostrieľaného hráča, ktorého kariéra sa prehupla za zenit. Pozvoľnejší štart však prežíva viacero hokejistov vo farbách Ridery," dodal novinár Mach.
Tím čaká náročné meranie síl s majstrovskými Pardubicami na vlastnom ľade. Vítkovice by mohli využiť náročnejší program hostí pre povinnosti v Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Ocitli sa na zozname, v ktorom rozhodne nechceli byť. Dvaja Slováci zažívajú katastrofálny vstup do novej sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Česká hokejová extraliga má za sebou osem kôl, no nie každý tím má aj rovnaký počet odohraných zápasov. Napríklad Parbubice majú už na konte deväť duelov, zatiaľ čo Karlovy Vary a Vítkovice len sedem.
Portál hokej.cz pripravil článok o hráčoch jednotlivých klubov, ktorým nevyšiel vstup do novej sezóny. Ako pozitívum však berie to, že na zlepšenie zostáva ešte množstvo času.
V zozname 14 hokejistov sú aj dvaja Slováci, ktorí sa ocitli v spoločnosti, v ktorej rozhodne nechceli byť. Ostáva už len veriť, že sa ich výkony pozdvihnú a pomôžu svojim mužstvám.
Negatívna šnúra prehier
Útočník BK Mladá Boleslav David Gríger má 31 rokov, no po ôsmich stretnutiach má na konte len jediný bod za strelený gól. V štatistike +/- mú svieti negatívne skóre -5.
"Mladá Boleslav už nutne potrebuje produkciu od predpokladaných ťahúňov. A potrebuje ju hneď. Jedným z nich by mal byť Gríger, ibaže to u v klube nikdy nerozbalil tak, ako za čias v Karlových Varoch. Bilancia 1 + 0 a -5 v štatistike +/- nie je po ôsmich zápoleniach dostačujúca," uviedol redaktor Ondřej Mach.
Celku patrí predposledná 13. priečka s bodovým náskokom pred Olomoucom. Už päťkrát v rade sa hráči neradovali z víťazstva a šnúru sa pokúsia ukončiť na ľade Kladna.
Využijú náročný program hostí?
Tridsaťpäťročný útočník Marek Hrivík zatiaľ nezažíva vhodný vstup do ročníka, keďže sa nedarí aj jeho Vítkoviciam, ktorým patrí až 12. miesto v tabuľke zo 14 tímov. Na posledný Olomouc má k dobru len dva body.
"Asi by sa dala uplatniť anglická fráza ´not great, not terrible´. Každopádne Hrivík za rok a niečo vo Vítkoviciach budí dojem ostrieľaného hráča, ktorého kariéra sa prehupla za zenit. Pozvoľnejší štart však prežíva viacero hokejistov vo farbách Ridery," dodal novinár Mach.
Tím čaká náročné meranie síl s majstrovskými Pardubicami na vlastnom ľade. Vítkovice by mohli využiť náročnejší program hostí pre povinnosti v Lige majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Ocitli sa na zozname, v ktorom rozhodne nechceli byť. Dvaja Slováci zažívajú katastrofálny vstup do novej sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká extraliga výkony
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