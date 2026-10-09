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 24hod.sk    Šport

09. októbra 2026

Real Madrid pod taktovkou Mourinha čaká náročná úloha. Pred blížiacim sa El Clásicom stíhať FC Barcelona


Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027

"Biely balet" pred októbrovým El Clásicom zaostáva za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov. Španielsky futbalový klub Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha zaostáva v španielskej La Lige za ...



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britain_soccer_premier_league_46475 0c867aee194044af88f4cf386f4d6c9e 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" pred októbrovým El Clásicom zaostáva za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov.


Španielsky futbalový klub Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha zaostáva v španielskej La Lige za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov, súťaž po prestávke vyhradenej pre potreby národných tímov opäť pokračuje.

Po návrate Portugalčana na lavičku Los Blancos sa tím stretol s nepríjemnosťami. Prehral s Betisom Sevilla aj mestským rivalom Atléticom Madrid, vďaka čomu sa po siedmich kolách nachádza až na štvrtom mieste.

"Samozrejme, chceme byť prví, nie druhí, tretí, štvrtí alebo piati. A chceme viac bodov, než máme," uviedol Mourinho pred medzinárodnou prestávkou a zároveň obvinil rozhodcov z problémov svojho tímu.

Madridčania pôjdu do zápasu proti Barcelone na Camp Nou 25. októbra a pre Mourinha to bude prvé El Clásico po jeho návrate do španielskej metropoly po prvom pôsobení v "bielom balete" medzi rokmi 2010 a 2013.

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Neľahký program


Predtým však čakajú Madrid viaceré náročné zápasy. Už v sobotu v rámci La Ligy privíta Villarreal a neskôr aj FC Sevilla, predstaví sa aj v Lige majstrov proti AS Rím a RB Lipsko.

FC Barcelona taktiež nemá jednoduchý program pred El Clásicom. Na Kataláncov čakajú ligové zápasy proti Getafe a Betisu Sevilla a tiež duel v Lige majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul a proti obhajcom titulu Parížu Saint-Germain.

Tím Hansiho Flicka zatiaľ vládne ligovej tabuľke s impozantnou bilanciou - vyhral všetky zápasy a v siedmich dueloch nastrieľal neuveriteľných 31 gólov.

Schopnosť Mourinha zvládnuť súperenie s dominantným tímom v domácej súťaži sa ukáže v náročných týždňoch, ktoré sú pred Madridom.

Vinícius sa musí ukázať


Zlepšenia oproti minulej sezóne, v ktorej Real pod vedením Xabiho Alonsa a neskôr Álvara Arbelou neuspel, sú možno viditeľné, no na konkurenčný výkon "Blaugranas" ešte Madrid nemá.

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Mourinho bude musieť riešiť tiež formu brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora. "Nie je zatiaľ na svojej najlepšej úrovni," povedal tréner a pripomenul, že od zápasu s Villarrealom musí preukázať, že si zaslúži miesto v zostave.

Vinícius bol stiahnutý na striedačku a po prehre s Atléticom 1:2 nezaznamenal ani gól v reprezentačných zápasoch proti Austrálii a Indii.

Ako je na tom Mbappé?


Rovnako vzbudzuje pozornosť aj hviezdny Kylian Mbappé. Francúzsky útočník skóroval v La Lige už sedemkrát a udržiava si výbornú formu, no počas reprezentačnej prestávky utrpel menšie zranenie kolena.

Mbappé neletel späť do Madridu a na sociálnych sieťach zverejnil video na bicykli, čo Mourinho nedávno kritizoval ako nebezpečné pre hráčov.

Fanúšikovia Realu sú známi svojou náročnosťou, pričom Mbappého snaha o podporu jeho kandidatúry na zisk Zlatej lopty u mnohých vyvolala kritiku, najmä vzhľadom na nedostatok veľkých úspechov klubu za ostatné dve sezóny.

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Nová posila španielskeho veľkoklubu Yan Diomande ešte úplne nezapadla do tímu a tesné víťazstvo 1:0 nad Interom Miláno v Lige majstrov ukázalo, že Mourinhov tím zatiaľ nedokáže úplne kontrolovať zápasy.

Real naprieč všetkými súťažami zaznamenal vo ôsmich zápasoch iba jedno čisté konto, čo odráža aj problémy v obrane.

Môžu za to rozhodcovia?


Mourinho takisto kritizuje, že tím nedokáže využiť príležitosti na definitívne uzavretie zápasov a často necháva súperom priestor na návrat do stretnutia.

Sťažnosti na rozhodcov, obzvlášť po prehre v derby s Atléticom, môžu na čas odvrátiť tlak fanúšikov, no dlhodobo nemôžu slúžiť ako výhovorka.

"Ak nás nechajú na pokoji a umožnia nám súťažiť za rovnakých podmienok, je pred nami ešte dlhá cesta," dodal skúsený tréner Mourinho po spomenutej prehre. Po troch týždňoch analýzy a hľadania riešení sa teraz Real Madrid môže pustiť do náročnej úlohy dobiehania lídra súťaže - FC Barcelona.


Zdroj: SITA.sk - Real Madrid pod taktovkou Mourinha čaká náročná úloha. Pred blížiacim sa El Clásicom stíhať FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
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