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09. októbra 2026
Real Madrid pod taktovkou Mourinha čaká náročná úloha. Pred blížiacim sa El Clásicom stíhať FC Barcelona
Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
"Biely balet" pred októbrovým El Clásicom zaostáva za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov. Španielsky futbalový klub Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha zaostáva v španielskej La Lige za ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - "Biely balet" pred októbrovým El Clásicom zaostáva za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov.
Španielsky futbalový klub Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha zaostáva v španielskej La Lige za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov, súťaž po prestávke vyhradenej pre potreby národných tímov opäť pokračuje.
Po návrate Portugalčana na lavičku Los Blancos sa tím stretol s nepríjemnosťami. Prehral s Betisom Sevilla aj mestským rivalom Atléticom Madrid, vďaka čomu sa po siedmich kolách nachádza až na štvrtom mieste.
"Samozrejme, chceme byť prví, nie druhí, tretí, štvrtí alebo piati. A chceme viac bodov, než máme," uviedol Mourinho pred medzinárodnou prestávkou a zároveň obvinil rozhodcov z problémov svojho tímu.
Madridčania pôjdu do zápasu proti Barcelone na Camp Nou 25. októbra a pre Mourinha to bude prvé El Clásico po jeho návrate do španielskej metropoly po prvom pôsobení v "bielom balete" medzi rokmi 2010 a 2013.
Predtým však čakajú Madrid viaceré náročné zápasy. Už v sobotu v rámci La Ligy privíta Villarreal a neskôr aj FC Sevilla, predstaví sa aj v Lige majstrov proti AS Rím a RB Lipsko.
FC Barcelona taktiež nemá jednoduchý program pred El Clásicom. Na Kataláncov čakajú ligové zápasy proti Getafe a Betisu Sevilla a tiež duel v Lige majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul a proti obhajcom titulu Parížu Saint-Germain.
Tím Hansiho Flicka zatiaľ vládne ligovej tabuľke s impozantnou bilanciou - vyhral všetky zápasy a v siedmich dueloch nastrieľal neuveriteľných 31 gólov.
Schopnosť Mourinha zvládnuť súperenie s dominantným tímom v domácej súťaži sa ukáže v náročných týždňoch, ktoré sú pred Madridom.
Zlepšenia oproti minulej sezóne, v ktorej Real pod vedením Xabiho Alonsa a neskôr Álvara Arbelou neuspel, sú možno viditeľné, no na konkurenčný výkon "Blaugranas" ešte Madrid nemá.
Mourinho bude musieť riešiť tiež formu brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora. "Nie je zatiaľ na svojej najlepšej úrovni," povedal tréner a pripomenul, že od zápasu s Villarrealom musí preukázať, že si zaslúži miesto v zostave.
Vinícius bol stiahnutý na striedačku a po prehre s Atléticom 1:2 nezaznamenal ani gól v reprezentačných zápasoch proti Austrálii a Indii.
Rovnako vzbudzuje pozornosť aj hviezdny Kylian Mbappé. Francúzsky útočník skóroval v La Lige už sedemkrát a udržiava si výbornú formu, no počas reprezentačnej prestávky utrpel menšie zranenie kolena.
Mbappé neletel späť do Madridu a na sociálnych sieťach zverejnil video na bicykli, čo Mourinho nedávno kritizoval ako nebezpečné pre hráčov.
Fanúšikovia Realu sú známi svojou náročnosťou, pričom Mbappého snaha o podporu jeho kandidatúry na zisk Zlatej lopty u mnohých vyvolala kritiku, najmä vzhľadom na nedostatok veľkých úspechov klubu za ostatné dve sezóny.
Nová posila španielskeho veľkoklubu Yan Diomande ešte úplne nezapadla do tímu a tesné víťazstvo 1:0 nad Interom Miláno v Lige majstrov ukázalo, že Mourinhov tím zatiaľ nedokáže úplne kontrolovať zápasy.
Real naprieč všetkými súťažami zaznamenal vo ôsmich zápasoch iba jedno čisté konto, čo odráža aj problémy v obrane.
Mourinho takisto kritizuje, že tím nedokáže využiť príležitosti na definitívne uzavretie zápasov a často necháva súperom priestor na návrat do stretnutia.
Sťažnosti na rozhodcov, obzvlášť po prehre v derby s Atléticom, môžu na čas odvrátiť tlak fanúšikov, no dlhodobo nemôžu slúžiť ako výhovorka.
"Ak nás nechajú na pokoji a umožnia nám súťažiť za rovnakých podmienok, je pred nami ešte dlhá cesta," dodal skúsený tréner Mourinho po spomenutej prehre. Po troch týždňoch analýzy a hľadania riešení sa teraz Real Madrid môže pustiť do náročnej úlohy dobiehania lídra súťaže - FC Barcelona.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid pod taktovkou Mourinha čaká náročná úloha. Pred blížiacim sa El Clásicom stíhať FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid pod vedením trénera Josého Mourinha zaostáva v španielskej La Lige za vedúcim FC Barcelona o šesť bodov, súťaž po prestávke vyhradenej pre potreby národných tímov opäť pokračuje.
Po návrate Portugalčana na lavičku Los Blancos sa tím stretol s nepríjemnosťami. Prehral s Betisom Sevilla aj mestským rivalom Atléticom Madrid, vďaka čomu sa po siedmich kolách nachádza až na štvrtom mieste.
"Samozrejme, chceme byť prví, nie druhí, tretí, štvrtí alebo piati. A chceme viac bodov, než máme," uviedol Mourinho pred medzinárodnou prestávkou a zároveň obvinil rozhodcov z problémov svojho tímu.
Madridčania pôjdu do zápasu proti Barcelone na Camp Nou 25. októbra a pre Mourinha to bude prvé El Clásico po jeho návrate do španielskej metropoly po prvom pôsobení v "bielom balete" medzi rokmi 2010 a 2013.
Neľahký program
Predtým však čakajú Madrid viaceré náročné zápasy. Už v sobotu v rámci La Ligy privíta Villarreal a neskôr aj FC Sevilla, predstaví sa aj v Lige majstrov proti AS Rím a RB Lipsko.
FC Barcelona taktiež nemá jednoduchý program pred El Clásicom. Na Kataláncov čakajú ligové zápasy proti Getafe a Betisu Sevilla a tiež duel v Lige majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul a proti obhajcom titulu Parížu Saint-Germain.
Tím Hansiho Flicka zatiaľ vládne ligovej tabuľke s impozantnou bilanciou - vyhral všetky zápasy a v siedmich dueloch nastrieľal neuveriteľných 31 gólov.
Schopnosť Mourinha zvládnuť súperenie s dominantným tímom v domácej súťaži sa ukáže v náročných týždňoch, ktoré sú pred Madridom.
Vinícius sa musí ukázať
Zlepšenia oproti minulej sezóne, v ktorej Real pod vedením Xabiho Alonsa a neskôr Álvara Arbelou neuspel, sú možno viditeľné, no na konkurenčný výkon "Blaugranas" ešte Madrid nemá.
Mourinho bude musieť riešiť tiež formu brazílskeho krídelníka Viníciusa Júniora. "Nie je zatiaľ na svojej najlepšej úrovni," povedal tréner a pripomenul, že od zápasu s Villarrealom musí preukázať, že si zaslúži miesto v zostave.
Vinícius bol stiahnutý na striedačku a po prehre s Atléticom 1:2 nezaznamenal ani gól v reprezentačných zápasoch proti Austrálii a Indii.
Ako je na tom Mbappé?
Rovnako vzbudzuje pozornosť aj hviezdny Kylian Mbappé. Francúzsky útočník skóroval v La Lige už sedemkrát a udržiava si výbornú formu, no počas reprezentačnej prestávky utrpel menšie zranenie kolena.
Mbappé neletel späť do Madridu a na sociálnych sieťach zverejnil video na bicykli, čo Mourinho nedávno kritizoval ako nebezpečné pre hráčov.
Fanúšikovia Realu sú známi svojou náročnosťou, pričom Mbappého snaha o podporu jeho kandidatúry na zisk Zlatej lopty u mnohých vyvolala kritiku, najmä vzhľadom na nedostatok veľkých úspechov klubu za ostatné dve sezóny.
Nová posila španielskeho veľkoklubu Yan Diomande ešte úplne nezapadla do tímu a tesné víťazstvo 1:0 nad Interom Miláno v Lige majstrov ukázalo, že Mourinhov tím zatiaľ nedokáže úplne kontrolovať zápasy.
Real naprieč všetkými súťažami zaznamenal vo ôsmich zápasoch iba jedno čisté konto, čo odráža aj problémy v obrane.
Môžu za to rozhodcovia?
Mourinho takisto kritizuje, že tím nedokáže využiť príležitosti na definitívne uzavretie zápasov a často necháva súperom priestor na návrat do stretnutia.
Sťažnosti na rozhodcov, obzvlášť po prehre v derby s Atléticom, môžu na čas odvrátiť tlak fanúšikov, no dlhodobo nemôžu slúžiť ako výhovorka.
"Ak nás nechajú na pokoji a umožnia nám súťažiť za rovnakých podmienok, je pred nami ešte dlhá cesta," dodal skúsený tréner Mourinho po spomenutej prehre. Po troch týždňoch analýzy a hľadania riešení sa teraz Real Madrid môže pustiť do náročnej úlohy dobiehania lídra súťaže - FC Barcelona.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid pod taktovkou Mourinha čaká náročná úloha. Pred blížiacim sa El Clásicom stíhať FC Barcelona © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
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