Nákladné auto sa prevrátilo v koľajisku a na mieste doň narazil vlak. Príčina dopravnej nehody je už známa – FOTO
Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená. Polícia už pozná príčinu dopravnej nehody nákladného auta ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Z dôvodu dokumentovania tejto udalosti je železničná jednokoľajová doprava v uvedenom úseku zastavená.
Polícia už pozná príčinu dopravnej nehody nákladného auta a osobného vlaku medzi medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese Nové Mesto nad Váhom, ku ktorej došlo v stredu dopoludnia.
Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič nákladného vozidla zn. MAN, ktorý prevážal približne 10 ton cukrovej repy, neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky a poveternostným podmienkam.
Následne zišiel mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo na bok a zasahovalo do koľajiska. Do prevráteného vozidla následne narazil osobný vlak, v ktorom sa nachádzalo najmenej 23 cestujúcich. Pri udalosti nedošlo k zraneniu žiadnej osoby.
Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Orientačný test na prítomnosť drog však u vodiča nákladného vozidla preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Výsledok orientačného testu bude predmetom ďalšieho skúmania.
„V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň poverený príslušník Oddelenia železničnej polície PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. V rámci vyšetrovania sa preverujú aj okolnosti vedenia vlaku a postup rušňovodiča pred zrážkou,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Predbežná škoda na nákladnom vozidle a náklade bola vyčíslená na 20 000 eur, na železničnom vozidle na približne 50 000 eur. Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto sa prevrátilo v koľajisku a na mieste doň narazil vlak. Príčina dopravnej nehody je už známa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia už pozná príčinu dopravnej nehody nákladného auta a osobného vlaku medzi medzi obcami Hrachovište a Višňové v okrese Nové Mesto nad Váhom, ku ktorej došlo v stredu dopoludnia.
Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič nákladného vozidla zn. MAN, ktorý prevážal približne 10 ton cukrovej repy, neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky a poveternostným podmienkam.
Následne zišiel mimo vozovky, kde sa vozidlo prevrátilo na bok a zasahovalo do koľajiska. Do prevráteného vozidla následne narazil osobný vlak, v ktorom sa nachádzalo najmenej 23 cestujúcich. Pri udalosti nedošlo k zraneniu žiadnej osoby.
Dychové skúšky na alkohol boli negatívne
Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Orientačný test na prítomnosť drog však u vodiča nákladného vozidla preukázal pozitívny výsledok na metamfetamín a amfetamín. Výsledok orientačného testu bude predmetom ďalšieho skúmania.
„V tejto súvislosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Novom Meste nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň poverený príslušník Oddelenia železničnej polície PZ Trenčín začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. V rámci vyšetrovania sa preverujú aj okolnosti vedenia vlaku a postup rušňovodiča pred zrážkou,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Predbežná škoda
Predbežná škoda na nákladnom vozidle a náklade bola vyčíslená na 20 000 eur, na železničnom vozidle na približne 50 000 eur. Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Nákladné auto sa prevrátilo v koľajisku a na mieste doň narazil vlak. Príčina dopravnej nehody je už známa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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