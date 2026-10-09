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09. októbra 2026
Tajomstvá a zákulisie Zlatej lopty. Šéf ocenenia dostal záhadnú obálku, víťaza poznal dopredu a Mbappé by triumfovať nemal
Real Madrid v časoch, keď tam hrával Cristiano Ronaldo, tak viac loboval o zisk Zlatej lopty pre svojho najlepšieho hráča. Pascal Ferré sa v roku 1986 sa pridal k redakcii France Football a od roku 1996 do ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Real Madrid v časoch, keď tam hrával Cristiano Ronaldo, tak viac loboval o zisk Zlatej lopty pre svojho najlepšieho hráča.
Pascal Ferré sa v roku 1986 sa pridal k redakcii France Football a od roku 1996 do roku 2023 bol ako riaditeľ zodpovedný za prestížne ocenenie s názvom Zlatá lopta.
Nedávno vydal knihu "La face cachée du Ballon d'or" (v preklade Skrytá tvár Zlatej lopty) a pre španielsky denník Marca poskytol rozhovor.
Po odchode z redakcie prešiel do Paríža St. Germain ako riaditeľ komunikácie, no už tam nepôsobí a aktuálne si užíva pohodlný život a má čas na to, na čo v minulosti nemal.
Priznal, že Real Madrid v časoch, keď tam hrával Cristiano Ronaldo, tak viac loboval o zisk Zlatej lopty pre svojho najlepšieho hráča.
Prezident "bieleho baletu" chcel, aby ocenenie získavali jeho hráči a raz dokonca jedného agenta poveril, aby odovzdal Ferrému obálku, ktorú údajne nikdy neotvoril.
"Jeden agent sa so mnou chcel stretnúť. Jeho klient bol nominovaný a po tom, čo mi to vysvetlil a presvedčil ma o jeho zásluhách, sa ma opýtal, či by som mohol v úvodzovkách propagovať jeho kandidatúru porote. Prirodzene, povedal som mu, že nie. Potom som musel na chvíľu vstať od stola, aby som prijal hovor, a keď som sa vrátil, bol preč, ale na stole bola obálka. Zdvihol som ju a nechal na recepcii. Neviem, čo v nej bolo. Pravdou je, že som sa s tým agentom odvtedy stretol niekoľkokrát a nikdy sa o obálke nezmienil ani mi nepovedal, čo je vo vnútri," prezradil.
Bol prvý a jediný, kto poznal víťaza dopredu a následne mu zatelefonoval. "Dva hovory vynikali viac ako ostatné. Prvý bol Lukovi Modričovi, aby som mu povedal, že vyhral v roku 2018. Keď boli hlasy sčítané, zavolal som mu, ale nezdvíhal. O pár minút neskôr mi zavolal späť a ja som mu to povedal. Zrazu bolo v telefóne ticho. Potom plakal a hovoril mi, že to je úžasné. O pár dní neskôr, keď som za ním išiel, priznal sa, že keď som mu volal, nemohol zdvihnúť telefón, pretože bol taký premnožený emóciami, že nemohol hovoriť," uviedol Ferré.
"Druhý bol Karimovi Benzemovi. Prekvapilo ma, že bol veľmi chladný, akoby mu na tom veľmi nezáležalo. Potom, o pár dní neskôr, sa ospravedlnil a vysvetlil, čo sa stalo. Povedal mi, že sa mu chcelo kričať, ale nemohol, pretože bol medzi spoluhráčmi, ale vedel, že to musí udržať v tajnosti," priblížil bývalý šéf ocenenia Zlatá lopta.
Donedávna sa víťaz vedel dopredu, no to sa už zmenilo po Ferrého odchode. "Je to dobrý nápad zo strany organizátorov, pretože to zaručuje viac vzrušenia a napätia počas ceremoniálu. Myslím si však, že zároveň pre hráčov, ich okolie alebo kluby to nie je veľmi praktické."
V minulosti sa na neho hneval aj sám Ronaldo, keďže sa v jednom rozhovore nechal uniesť a povedal, že Portugalčan je veľmi súťaživý a chce v prvenstve zakaždým zdolať a predbehnúť Lionela Messiho.
"Nič mi nepovedal, ale potom reagoval na sociálnych sieťach a pravdou je, že som pred miliónmi ľudí pôsobil ako klamár. Ale čo už, nie je to také vážne," ozrejmil.
Súčasná kampaň Kyliana Mbappého je lepšia ako Laminea Yamala z FC Barcelona. "Pre mňa Ballon d'Or nie je niečo, čo si nárokujete, je to niečo, čo si zaslúžite. A z toho, čo som počul od niektorých porotcov, s ktorými som stále v kontakte, tieto veci nemajú vôbec žiadny vplyv. Sú to úplne nezávislí, skúsení ľudia a nemusia vedieť, prečo hlasujú za toho či onoho hráča. Úprimne si nemyslím, že Kylianova kampaň bola veľmi účinná. Ale uvidíme 26. októbra," dodal Ferré s tým, že by za útočníka Realu Madrid nehlasoval, keďže s klubom nezískal žiadnu trofej.
"Zdá sa mi zvláštne byť najlepším hráčom na svete bez toho, aby som v tejto sezóne niečo vyhral. Je to skvelý hráč, to je jasné, ale nie som si istý, či by trofej mala ísť niekomu, kto nezískal nič - či už v lige alebo na majstrovstvách sveta. Futbal je stále tímový šport a nevyhrať znamená, že ste neboli dostatočne silní. To je môj názor," doplnil pre denník Marca.
Zdroj: SITA.sk - Tajomstvá a zákulisie Zlatej lopty. Šéf ocenenia dostal záhadnú obálku, víťaza poznal dopredu a Mbappé by triumfovať nemal © SITA Všetky práva vyhradené.
Pascal Ferré sa v roku 1986 sa pridal k redakcii France Football a od roku 1996 do roku 2023 bol ako riaditeľ zodpovedný za prestížne ocenenie s názvom Zlatá lopta.
Nedávno vydal knihu "La face cachée du Ballon d'or" (v preklade Skrytá tvár Zlatej lopty) a pre španielsky denník Marca poskytol rozhovor.
Po odchode z redakcie prešiel do Paríža St. Germain ako riaditeľ komunikácie, no už tam nepôsobí a aktuálne si užíva pohodlný život a má čas na to, na čo v minulosti nemal.
Propagoval svojho hráča
Priznal, že Real Madrid v časoch, keď tam hrával Cristiano Ronaldo, tak viac loboval o zisk Zlatej lopty pre svojho najlepšieho hráča.
Prezident "bieleho baletu" chcel, aby ocenenie získavali jeho hráči a raz dokonca jedného agenta poveril, aby odovzdal Ferrému obálku, ktorú údajne nikdy neotvoril.
"Jeden agent sa so mnou chcel stretnúť. Jeho klient bol nominovaný a po tom, čo mi to vysvetlil a presvedčil ma o jeho zásluhách, sa ma opýtal, či by som mohol v úvodzovkách propagovať jeho kandidatúru porote. Prirodzene, povedal som mu, že nie. Potom som musel na chvíľu vstať od stola, aby som prijal hovor, a keď som sa vrátil, bol preč, ale na stole bola obálka. Zdvihol som ju a nechal na recepcii. Neviem, čo v nej bolo. Pravdou je, že som sa s tým agentom odvtedy stretol niekoľkokrát a nikdy sa o obálke nezmienil ani mi nepovedal, čo je vo vnútri," prezradil.
Nezabudnuteľné telefonáty
Bol prvý a jediný, kto poznal víťaza dopredu a následne mu zatelefonoval. "Dva hovory vynikali viac ako ostatné. Prvý bol Lukovi Modričovi, aby som mu povedal, že vyhral v roku 2018. Keď boli hlasy sčítané, zavolal som mu, ale nezdvíhal. O pár minút neskôr mi zavolal späť a ja som mu to povedal. Zrazu bolo v telefóne ticho. Potom plakal a hovoril mi, že to je úžasné. O pár dní neskôr, keď som za ním išiel, priznal sa, že keď som mu volal, nemohol zdvihnúť telefón, pretože bol taký premnožený emóciami, že nemohol hovoriť," uviedol Ferré.
"Druhý bol Karimovi Benzemovi. Prekvapilo ma, že bol veľmi chladný, akoby mu na tom veľmi nezáležalo. Potom, o pár dní neskôr, sa ospravedlnil a vysvetlil, čo sa stalo. Povedal mi, že sa mu chcelo kričať, ale nemohol, pretože bol medzi spoluhráčmi, ale vedel, že to musí udržať v tajnosti," priblížil bývalý šéf ocenenia Zlatá lopta.
Donedávna sa víťaz vedel dopredu, no to sa už zmenilo po Ferrého odchode. "Je to dobrý nápad zo strany organizátorov, pretože to zaručuje viac vzrušenia a napätia počas ceremoniálu. Myslím si však, že zároveň pre hráčov, ich okolie alebo kluby to nie je veľmi praktické."
V minulosti sa na neho hneval aj sám Ronaldo, keďže sa v jednom rozhovore nechal uniesť a povedal, že Portugalčan je veľmi súťaživý a chce v prvenstve zakaždým zdolať a predbehnúť Lionela Messiho.
"Nič mi nepovedal, ale potom reagoval na sociálnych sieťach a pravdou je, že som pred miliónmi ľudí pôsobil ako klamár. Ale čo už, nie je to také vážne," ozrejmil.
Nehlasoval by za neho
Súčasná kampaň Kyliana Mbappého je lepšia ako Laminea Yamala z FC Barcelona. "Pre mňa Ballon d'Or nie je niečo, čo si nárokujete, je to niečo, čo si zaslúžite. A z toho, čo som počul od niektorých porotcov, s ktorými som stále v kontakte, tieto veci nemajú vôbec žiadny vplyv. Sú to úplne nezávislí, skúsení ľudia a nemusia vedieť, prečo hlasujú za toho či onoho hráča. Úprimne si nemyslím, že Kylianova kampaň bola veľmi účinná. Ale uvidíme 26. októbra," dodal Ferré s tým, že by za útočníka Realu Madrid nehlasoval, keďže s klubom nezískal žiadnu trofej.
"Zdá sa mi zvláštne byť najlepším hráčom na svete bez toho, aby som v tejto sezóne niečo vyhral. Je to skvelý hráč, to je jasné, ale nie som si istý, či by trofej mala ísť niekomu, kto nezískal nič - či už v lige alebo na majstrovstvách sveta. Futbal je stále tímový šport a nevyhrať znamená, že ste neboli dostatočne silní. To je môj názor," doplnil pre denník Marca.
Zdroj: SITA.sk - Tajomstvá a zákulisie Zlatej lopty. Šéf ocenenia dostal záhadnú obálku, víťaza poznal dopredu a Mbappé by triumfovať nemal © SITA Všetky práva vyhradené.
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