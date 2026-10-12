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12. októbra 2026

Pri náletoch na zlatú baňu pri sudánsko-egyptských hraniciach zahynulo najmenej 72 ľudí


Tagy: Baňa Civilné obete Egyptská armáda Konflikt v Sudáne Letecký útok

Sudánska ľudskoprávna organizácia obvinila z útoku egyptské letectvo, Káhira sa k sobotňajším náletom nevyjadrila. Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotňajších ...



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nigeria_miners_deaths_31273 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Sudánska ľudskoprávna organizácia obvinila z útoku egyptské letectvo, Káhira sa k sobotňajším náletom nevyjadrila.


Najmenej 72 civilných baníkov zahynulo pri sobotňajších náletoch na neformálnu zlatú baňu pri sudánsko-egyptskej hranici, oznámila v nedeľu sudánska ľudskoprávna organizácia Emergency Lawyers. Z útoku obvinila egyptské letectvo, agentúra AFP však tieto tvrdenia nedokázala nezávisle overiť a Egypt sa k nim zatiaľ oficiálne nevyjadril.


„Podľa predbežných informácií zahynulo 72 civilných baníkov, pričom dokumentovanie a overovanie počtu obetí pokračuje,“ uviedla organizácia.

Tisíce ľudí


Útok zasiahol lokalitu Džabal al-Ukajdát v hornatej oblasti bohatej na nerastné suroviny. Išlo už o druhý nálet na toto miesto v tomto roku. Pri júnovom útoku, ktorý médiá takisto pripisovali Egyptu, zahynulo 23 pracovníkov.

Baník Abd al-Azíz Júsuf uviedol, že lietadlo sa nad lokalitou objavilo v sobotu približne o 08.00 hod. „Zaútočilo päťkrát, zahynulo veľa ľudí. Utekali sme do hôr, pretože sme sa báli ďalšieho útoku,“ povedal.

Ďalší preživší Šaraf Alí uviedol, že na mieste pracovali tisíce ľudí. „Po nálete sa ľudia rozpŕchli, preto nikto presne nevie, koľko ich zahynulo,“ povedal. Mnoho obetí môže byť stále pod troskami.

Sporný trojuholník


Oblasť leží pri spornom Halájibskom trojuholníku, na ktorý si robia nárok Sudán aj Egypt. Káhira zároveň podporuje sudánsku armádu v jej vojne s polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF).

Egyptská armáda po júnovom útoku uviedla, že uskutočnila rozsiahlu operáciu proti nelegálnej ťažbe zlata a pašovaniu zbraní, trvala však na tom, že zasahovala na egyptskom území.


Zdroj: SITA.sk - Pri náletoch na zlatú baňu pri sudánsko-egyptských hraniciach zahynulo najmenej 72 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baňa Civilné obete Egyptská armáda Konflikt v Sudáne Letecký útok
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