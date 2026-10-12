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12. októbra 2026
Trump vyhlásil energetické prímerie, Rusko vzápätí udrelo na ukrajinské elektrárne
Tagy: energetická infraštruktúra raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Kyjev o dohode vopred nevedel, Moskva ju nepotvrdila a ruské útoky zasiahli energetické zariadenia v Kyjeve aj Charkove. Americký prezident Donald ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev o dohode vopred nevedel, Moskva ju nepotvrdila a ruské útoky zasiahli energetické zariadenia v Kyjeve aj Charkove.
„S okamžitou platnosťou začína vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou ENERGETICKÉ PRÍMERIE. Obe strany súhlasili. Neporušte ho!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kyjev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. „Ukrajina podporuje prímerie a je dôležité, aby ho podporovalo aj Rusko,“ povedal.
Zelenskyj neskôr uviedol, že ruské drony počas celého dňa útočili na Ukrajinu a zasiahli viacero energetických objektov.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie v roku 2022 systematicky útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, zatiaľ čo Kyjev podniká útoky na ruské rafinérie.
Trumpovo oznámenie prišlo dva dni po tom, ako dočasne zmiernil americké sankcie na ruskú naftu. Rozhodnutie vyvolalo kritiku Ukrajiny, európskych spojencov aj amerických senátorov. Zelenskyj ho označil za slabé rozhodnutie, ktoré podľa neho povzbudzuje Moskvu.
Energetické prímerie naopak podporili Británia, Francúzsko, Kanada aj Európska komisia (EK), pričom vyzvali Rusko, aby ho dodržiavalo.
Nemecko zároveň potvrdilo plnú podporu ukrajinskej vláde a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová podporila Zelenského „v boji za slobodu jeho ľudu“.
Napätie medzi Washingtonom a Kyjevom sa zvýšilo aj po tom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil.
„Je na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali jedného alebo druhého lídra,“ reagoval Zelenskyj.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil energetické prímerie, Rusko vzápätí udrelo na ukrajinské elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump oznámil „energetické prímerie“ medzi Ruskom a Ukrajinou, jeho vyhlásenie však vyvolalo zmätok v Kyjeve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila.
Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kyjeve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny.
„S okamžitou platnosťou začína vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou ENERGETICKÉ PRÍMERIE. Obe strany súhlasili. Neporušte ho!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Kyjev o ničom nevedel
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najavo, že ho oznámenie prekvapilo a Kyjev si od Washingtonu vyžiadal podrobnosti. „Ukrajina podporuje prímerie a je dôležité, aby ho podporovalo aj Rusko,“ povedal.
Zelenskyj neskôr uviedol, že ruské drony počas celého dňa útočili na Ukrajinu a zasiahli viacero energetických objektov.
Rusko od začiatku rozsiahlej invázie v roku 2022 systematicky útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, zatiaľ čo Kyjev podniká útoky na ruské rafinérie.
Slabé rozhodnutie
Trumpovo oznámenie prišlo dva dni po tom, ako dočasne zmiernil americké sankcie na ruskú naftu. Rozhodnutie vyvolalo kritiku Ukrajiny, európskych spojencov aj amerických senátorov. Zelenskyj ho označil za slabé rozhodnutie, ktoré podľa neho povzbudzuje Moskvu.
Energetické prímerie naopak podporili Británia, Francúzsko, Kanada aj Európska komisia (EK), pričom vyzvali Rusko, aby ho dodržiavalo.
Nemecko zároveň potvrdilo plnú podporu ukrajinskej vláde a predsedníčka EK Ursula von der Leyenová podporila Zelenského „v boji za slobodu jeho ľudu“.
Nový prezident
Napätie medzi Washingtonom a Kyjevom sa zvýšilo aj po tom, ako Trump vyhlásil, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by vojnu ukončil.
„Je na našej spoločnosti, na našich ľuďoch, aby si vybrali jedného alebo druhého lídra,“ reagoval Zelenskyj.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil energetické prímerie, Rusko vzápätí udrelo na ukrajinské elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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