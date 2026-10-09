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09. októbra 2026
Rusi vyberajú z bánk stovky miliárd rubľov mesačne. Boja sa zmrazenia úspor aj novej mobilizácie
Objem hotovosti v obehu vzrástol od začiatku roka o 2,8 bilióna rubľov. K rastúcemu záujmu o hotovosť prispievajú aj výpadky mobilného internetu, nižšie úroky na vkladoch a prísnejšia kontrola finančných ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Objem hotovosti v obehu vzrástol od začiatku roka o 2,8 bilióna rubľov. K rastúcemu záujmu o hotovosť prispievajú aj výpadky mobilného internetu, nižšie úroky na vkladoch a prísnejšia kontrola finančných transakcií.
Rusi čoraz častejšie vyberajú peniaze z bankových účtov a uprednostňujú hotovosť. Jej objem v obehu dosiahol k 1. októbru 22,2 bilióna rubľov, čo je o 2,8 bilióna viac než na začiatku roka. Za rastúcim dopytom po bankovkách sú podľa ukrajinského portálu Glavkom nielen technické problémy s platbami, ale aj obavy zo zmrazenia bankových vkladov, novej vlny mobilizácie a sprísňovania štátneho dohľadu nad finančnými operáciami.
Od februára do septembra sa objem hotovosti v Rusku zvyšoval v priemere približne o 400 miliárd rubľov mesačne. Podľa predstaviteľov bankového sektora pritom peniaze vybrané z účtov neprúdia späť do bánk v takom rozsahu ako predtým.
Šéf ruskej Alfa-Bank Vladimir Verchošinskij uviedol, že obyvatelia každý mesiac vyberajú z vkladov a premieňajú na hotovosť približne 500 miliárd rubľov. Zvýšený odlev peňazí do hotovosti zaznamenala aj Sberbank.
Jedným z dôvodov sú opakované výpadky mobilného internetu. Keď nefunguje pripojenie, ľudia nemusia mať možnosť zaplatiť bezhotovostne, a preto si vytvárajú väčšie hotovostné rezervy.
Hotovostné platby podľa Glavkomu častejšie uprednostňujú aj niektorí menší podnikatelia. Súvisí to so zvyšovaním daňového zaťaženia vrátane rastu dane z pridanej hodnoty z 20 na 22 percent.
K ďalším faktorom patrí pokles úrokových sadzieb na bankových vkladoch, ktorý znižuje atraktivitu sporenia. Časť obyvateľov sa zároveň podľa médií obáva, že štát by mohol pristúpiť k zmrazeniu ich úspor alebo ešte prísnejšie kontrolovať finančné prevody.
Na rozhodovanie ľudí podľa Glavkomu vplývajú aj obavy z možnej novej vlny mobilizácie. Niektorí Rusi si môžu hotovosť pripravovať aj na prípadný odchod do zahraničia, ide však o predpoklad novinárov, nie o potvrdený rozsah takéhoto konania.
Portál pripomína, že podľa skorších informácií denníka The Washington Post vybrali ruskí občania a podniky len počas prvých dvoch augustových týždňov z bankových vkladov približne 286,4 miliardy rubľov, teda asi 3,4 miliardy dolárov.
Rast objemu hotovosti v obehu však automaticky neznamená, že rovnaká suma odišla z bankových vkladov. Časť peňazí sa používa pri bežných platbách domácností a podnikov. Údaje preto samy osebe nedokazujú masový útek klientov z ruského bankového systému.
Zdroj: SITA.sk - Rusi vyberajú z bánk stovky miliárd rubľov mesačne. Boja sa zmrazenia úspor aj novej mobilizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusi čoraz častejšie vyberajú peniaze z bankových účtov a uprednostňujú hotovosť. Jej objem v obehu dosiahol k 1. októbru 22,2 bilióna rubľov, čo je o 2,8 bilióna viac než na začiatku roka. Za rastúcim dopytom po bankovkách sú podľa ukrajinského portálu Glavkom nielen technické problémy s platbami, ale aj obavy zo zmrazenia bankových vkladov, novej vlny mobilizácie a sprísňovania štátneho dohľadu nad finančnými operáciami.
Od februára do septembra sa objem hotovosti v Rusku zvyšoval v priemere približne o 400 miliárd rubľov mesačne. Podľa predstaviteľov bankového sektora pritom peniaze vybrané z účtov neprúdia späť do bánk v takom rozsahu ako predtým.
Šéf ruskej Alfa-Bank Vladimir Verchošinskij uviedol, že obyvatelia každý mesiac vyberajú z vkladov a premieňajú na hotovosť približne 500 miliárd rubľov. Zvýšený odlev peňazí do hotovosti zaznamenala aj Sberbank.
Jedným z dôvodov sú opakované výpadky mobilného internetu. Keď nefunguje pripojenie, ľudia nemusia mať možnosť zaplatiť bezhotovostne, a preto si vytvárajú väčšie hotovostné rezervy.
Hotovostné platby podľa Glavkomu častejšie uprednostňujú aj niektorí menší podnikatelia. Súvisí to so zvyšovaním daňového zaťaženia vrátane rastu dane z pridanej hodnoty z 20 na 22 percent.
K ďalším faktorom patrí pokles úrokových sadzieb na bankových vkladoch, ktorý znižuje atraktivitu sporenia. Časť obyvateľov sa zároveň podľa médií obáva, že štát by mohol pristúpiť k zmrazeniu ich úspor alebo ešte prísnejšie kontrolovať finančné prevody.
Na rozhodovanie ľudí podľa Glavkomu vplývajú aj obavy z možnej novej vlny mobilizácie. Niektorí Rusi si môžu hotovosť pripravovať aj na prípadný odchod do zahraničia, ide však o predpoklad novinárov, nie o potvrdený rozsah takéhoto konania.
Portál pripomína, že podľa skorších informácií denníka The Washington Post vybrali ruskí občania a podniky len počas prvých dvoch augustových týždňov z bankových vkladov približne 286,4 miliardy rubľov, teda asi 3,4 miliardy dolárov.
Rast objemu hotovosti v obehu však automaticky neznamená, že rovnaká suma odišla z bankových vkladov. Časť peňazí sa používa pri bežných platbách domácností a podnikov. Údaje preto samy osebe nedokazujú masový útek klientov z ruského bankového systému.
Zdroj: SITA.sk - Rusi vyberajú z bánk stovky miliárd rubľov mesačne. Boja sa zmrazenia úspor aj novej mobilizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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