Lotyši naďalej odmietajú hrať proti Rusom. Ich tréner je zdržanlivejší vo vyhláseniach, lebo veci sa menia
Bezpečnosť našich hráčov, členov realizačných tímov a ich rodín zostáva najvyššia priorita. Lotyšsko bude vo štvrtok prvým súperom Slovenska na blížiacom sa hokejovom Nemeckom pohári v ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Bezpečnosť našich hráčov, členov realizačných tímov a ich rodín zostáva najvyššia priorita.
Lotyšsko bude vo štvrtok prvým súperom Slovenska na blížiacom sa hokejovom Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Ak by tam však hrali Rusi, Lotyši by proti nim nenastúpili.
Lotyšská hokejová federácia (LHF) dôrazne odmieta návrat Ruska a Bieloruska do medzinárodného hokeja. Postoj LHF zostáva od roku 2022 nezmenený.
Majú to dokonca zakotvené vo svojom Zákone o športe. "Pokiaľ bude pokračovať ruská vojna proti Ukrajine, lotyšské národné tímy nebudú hrať proti Rusku ani Bielorusku," uvádza sa vo vyhlásení Lotyšskej hokejovej federácie.
V posledných dňoch LHF v spolupráci s národnými hokejovými federáciami Fínska, Nórska a Dánska aktívne pracovala na koordinácii spoločného postoja a spoločných krokov v súvislosti s možným návratom Ruska do medzinárodných hokejových súťaží.
"Teší nás, že toto spoločné úsilie už prináša konkrétne výsledky. Všetky štyri národné federácie už verejne vyjadrili a oficiálne oznámili Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) svoj postoj, že ich národné tímy za súčasných okolností nebudú hrať proti Rusku. Oceňujeme a plne podporujeme našich zahraničných kolegov, ktorí zaujali tento zásadový postoj.
Bezpečnosť a blaho našich hráčov, členov realizačných tímov a ich rodín zostávajú našou najvyššou prioritou. Naďalej máme vážne obavy z možných bezpečnostných rizík a ich vplyvu na fyzickú i psychickú pohodu všetkých zúčastnených," pokračujú Lotyši vo svojom vyhlásení na webe LHF.lv.
LHF je naďalej odhodlaná pokračovať v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi, rozširovať skupinu názorovo blízkych federácií a koordinovať ďalšie spoločné kroky v rámci IIHF.
"Sme pevne presvedčení, že jednota, solidarita a koordinovaný postup sú nevyhnutné na ochranu našich športovcov, presadzovanie našich spoločných hodnôt a zachovanie integrity medzinárodného hokeja," dodávajú Lotyši.
O čosi zdržanlivejší postoj vyjadril tréner Lotyšska Harijs Vitolinš. Podľa neho rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Rusov do medzinárodných hokejových súťaží netreba v tejto chvíli zbytočne komentovať.
"V súčasnosti sa udalosti menia každý deň. Jedna krajina niečo oznámi, potom druhá. Necháme federácie, aby sa medzi sebou na niečom dohodli, a budeme sa tým riadiť. Nechcem robiť predčasné závery, pretože všetko sa mení každý deň.Treba chápať, že všetky federácie investovali obrovské množstvo práce a bolo by nesprávne to teraz meniť. Nepoznám zákony, ale existujú zákony, ktoré musí každá federácia dodržiavať. Hovoriť niečo v danej chvíli len všetkých privedie do šialenstva. Nechajme, aby to vymysleli tí najlepší,“ povedal tréner národného tímu Lotyšska pre lotyšský web Hockey News.
Zdroj: SITA.sk - Lotyši naďalej odmietajú hrať proti Rusom. Ich tréner je zdržanlivejší vo vyhláseniach, lebo veci sa menia © SITA Všetky práva vyhradené.
Lotyšsko bude vo štvrtok prvým súperom Slovenska na blížiacom sa hokejovom Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Ak by tam však hrali Rusi, Lotyši by proti nim nenastúpili.
Lotyšská hokejová federácia (LHF) dôrazne odmieta návrat Ruska a Bieloruska do medzinárodného hokeja. Postoj LHF zostáva od roku 2022 nezmenený.
Proti Rusom nenastúpia
Majú to dokonca zakotvené vo svojom Zákone o športe. "Pokiaľ bude pokračovať ruská vojna proti Ukrajine, lotyšské národné tímy nebudú hrať proti Rusku ani Bielorusku," uvádza sa vo vyhlásení Lotyšskej hokejovej federácie.
V posledných dňoch LHF v spolupráci s národnými hokejovými federáciami Fínska, Nórska a Dánska aktívne pracovala na koordinácii spoločného postoja a spoločných krokov v súvislosti s možným návratom Ruska do medzinárodných hokejových súťaží.
"Teší nás, že toto spoločné úsilie už prináša konkrétne výsledky. Všetky štyri národné federácie už verejne vyjadrili a oficiálne oznámili Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) svoj postoj, že ich národné tímy za súčasných okolností nebudú hrať proti Rusku. Oceňujeme a plne podporujeme našich zahraničných kolegov, ktorí zaujali tento zásadový postoj.
Bezpečnostné riziká
Bezpečnosť a blaho našich hráčov, členov realizačných tímov a ich rodín zostávajú našou najvyššou prioritou. Naďalej máme vážne obavy z možných bezpečnostných rizík a ich vplyvu na fyzickú i psychickú pohodu všetkých zúčastnených," pokračujú Lotyši vo svojom vyhlásení na webe LHF.lv.
LHF je naďalej odhodlaná pokračovať v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi, rozširovať skupinu názorovo blízkych federácií a koordinovať ďalšie spoločné kroky v rámci IIHF.
Koordinovaný postup
"Sme pevne presvedčení, že jednota, solidarita a koordinovaný postup sú nevyhnutné na ochranu našich športovcov, presadzovanie našich spoločných hodnôt a zachovanie integrity medzinárodného hokeja," dodávajú Lotyši.
Vitolinš nekomentuje
O čosi zdržanlivejší postoj vyjadril tréner Lotyšska Harijs Vitolinš. Podľa neho rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Rusov do medzinárodných hokejových súťaží netreba v tejto chvíli zbytočne komentovať.
"V súčasnosti sa udalosti menia každý deň. Jedna krajina niečo oznámi, potom druhá. Necháme federácie, aby sa medzi sebou na niečom dohodli, a budeme sa tým riadiť. Nechcem robiť predčasné závery, pretože všetko sa mení každý deň.Treba chápať, že všetky federácie investovali obrovské množstvo práce a bolo by nesprávne to teraz meniť. Nepoznám zákony, ale existujú zákony, ktoré musí každá federácia dodržiavať. Hovoriť niečo v danej chvíli len všetkých privedie do šialenstva. Nechajme, aby to vymysleli tí najlepší,“ povedal tréner národného tímu Lotyšska pre lotyšský web Hockey News.
Zdroj: SITA.sk - Lotyši naďalej odmietajú hrať proti Rusom. Ich tréner je zdržanlivejší vo vyhláseniach, lebo veci sa menia © SITA Všetky práva vyhradené.
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