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11. októbra 2026

Rekonštrukcia kúpeľov Grössling pokračuje, Bratislava chce obnovu dokončiť do konca roka 2028 – VIDEO


Tagy: Kúpele Grössling Metropolitný inštitút Bratislava Národná kultúrna pamiatka Rekonštrukcia

Cieľom podľa hlavného mesta zostáva termín ukončenia rekonštrukcie do konca roka 2028. Obnova jednej z najvýznamnejších historických budov Bratislavy napreduje. Ako uviedol hovorca magistrátu



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6ac79d3a811ec497857861 1 676x507 11.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom podľa hlavného mesta zostáva termín ukončenia rekonštrukcie do konca roka 2028.


Obnova jednej z najvýznamnejších historických budov Bratislavy napreduje. Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, po rokoch prípravy, projektovania a predstihových prác v týchto dňoch prebieha hlavná etapa rekonštrukcie celého komplexu. Cieľom podľa hlavného mesta zostáva termín ukončenia rekonštrukcie do konca roka 2028.

Historická stavba a pamiatka


Kúpele Grössling Národnou kultúrnou pamiatkou a jednou z významných historických stavieb Bratislavy. Komplex s rozlohou viac ako 9-tisíc metrov štvorcových vznikal postupne v troch hlavných stavebných etapách – v rokoch 1895, 1914 a 1929. „Desaťročia bol miestom hygieny, športu, oddychu a stretávania Bratislavčanov. Pre zlý technický stav boli kúpele v roku 1994 definitívne zatvorené," priblížil hovorca.

Komplexná obnova Grösslingu je podľa mesta dlhodobý proces. Magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravilo medzinárodnú architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazil taliansky ateliér OPPS Architettura. Do ďalších stupňov projektovania sa zapojili architekti a projektanti GFI. „Už počas prípravy projektu prebiehali v areáli predstihové stavebné a reštaurátorské práce. Obnovil sa historický komín aj pôvodné parné kotly, realizovali sa búracie práce na neskorších objektoch zo 70. rokov a ďalšie zásahy potrebné na prípravu komplexnej rekonštrukcie," poznamenal Bubla.

Hlavná stavebná etapa


V máji 2026 bolo stavenisko odovzdané generálnemu zhotoviteľovi a obnova prešla do hlavnej stavebnej etapy. „Dnes sú práce naplno rozbehnuté a pokračujú podľa aktuálneho harmonogramu," dodal hovorca. Zhotoviteľom je skupina spoločností Metrostav Slovakia a Adifex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Hlavný technický dozor stavby zabezpečuje spoločnosť TDI Kompleting.

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Dôležitou podmienkou realizácie projektu je aj jeho finančné zabezpečenie. Mesto realizuje projekt prostredníctvom svojej spoločnosti MKK Grössling a na jeho financovaní sa podieľa spolu s viacerými partnermi. Okrem mesta sa na financovaní podieľa National Development Fund II., spravovaný Slovak Investment Holding, ktorý z európskych zdrojov prispieva na realizáciu knižnice a verejných priestorov. "Významným finančným partnerom projektu je aj UniCredit Bank," doplnil Bubla.

Po rekonštrukcii sa do Grösslingu vráti jeho pôvodná kúpeľná funkcia. Obnovené budú plavecký bazén, historické sedacie bazény, sauny a priestory na masáže a kúpeľné procedúry a pribudne aj vonkajší bazén. V oddelenej bývalej administratívnej časti komplexu vznikne pobočka Mestskej knižnice v Bratislave a súčasťou obnovy budú aj verejné priestory na Medenej ulici a úprava komunikácií v okolí budovy.


Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukcia kúpeľov Grössling pokračuje, Bratislava chce obnovu dokončiť do konca roka 2028 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kúpele Grössling Metropolitný inštitút Bratislava Národná kultúrna pamiatka Rekonštrukcia
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