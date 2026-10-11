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11. októbra 2026

Blanár vycestuje do Thajska a Austrálie, sprevádzať ho bude aj podnikateľská delegácia


Tagy: Bilaterálne vzťahy minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenský export Zahraničná cesta

Slovensko je tiež podporovateľom rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Thajskom a Európskou úniou. Minister zahraničných vecí a ...



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blanar2 11.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko je tiež podporovateľom rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Thajskom a Európskou úniou.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v najbližších dňoch absolvuje pracovnú cestu do Thajského kráľovstva a Austrálskeho zväzu. Cesta potrvá do 17. októbra, šéfa slovenskej diplomacie na nej bude sprevádzať aj podnikateľská delegácia. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Posilnenie vzťahov


Doplnili, že cieľom zahraničnej cesty je posilnenie politických vzťahov, podpora slovenského exportu a otvorenie nových príležitostí pre obchodnú, investičnú a technologickú spoluprácu. V rámci programu prebehnú napríklad bilaterálne rokovania a podnikateľské fóra, ale aj stretnutia s predstaviteľmi inštitúcií a aktivity so slovenskou krajanskou komunitou.

„Thajsko patrí medzi najvýznamnejšie ekonomiky juhovýchodnej Ázie, s vyše 70 miliónmi obyvateľmi predstavuje jeden z najväčších spotrebiteľských trhov regiónu a zároveň zohráva kľúčovú úlohu v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ku ktorého Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) pristúpi Slovenská republika oficiálne už v novembri tohto roka,“ uviedol Blanár.

Rokovanie v Thajsku


V Thajsku bude v pondelok 12. októbra rokovať so svojím ministerským partnerom Sihasakom Pchuangketkeom, absolvuje i rokovania s tamojším predsedom vlády Anutinom Čánvirakulom a so splnomocnencom pre obchod Werepongom Praphom. Ide o prvú oficiálnu cestu šéfa slovenskej diplomacie do Thajska po 21 rokoch.

Rokovania budú zamerané na vytvorenie stabilnejšieho právneho rámca pre obchodnú výmenu, medzi iným by sa malo rokovať aj o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia a dohode o ochrane investícií. Slovensko je tiež podporovateľom rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Thajskom a Európskou úniou. Thajské kráľovstvo je pre ňu jedným z najvýznamnejších partnerov v danom regióne. V rámci programu bude otvorené aj vôbec prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum v Bangkoku, zúčastní sa vyše 20 zástupcov spoločností zo SR.

„Slovenské firmy majú čo ponúknuť na dynamických trhoch juhovýchodnej Ázie. V Thajsku chceme posilniť pozíciu našich exportérov a rozšíriť partnerstvo nad rámec súčasnej obchodnej výmeny, v ktorej výrazne prevažuje dovoz na Slovensko. Historicky prvé slovensko-thajské podnikateľské fórum pomôže našim podnikateľom nadviazať priame kontakty s miestnymi partnermi a hľadať konkrétne príležitosti v oblastiach, ako sú strojárstvo, energetika, digitálne technológie či inovácie,“ vraví Blanár dodávajúc, že Thajsko nie je len cieľovým trhom pre slovenský export, ale aj potenciálnym investičným partnerom a vstupnou bránou na trhy štátov združenia ASEAN.

Cesta do Austrálie


Minister bude v dňoch 13. až 16. októbra pokračovať pracovnou cestou v Austrálii. Uskutoční sa po 11 rokoch. V Canberre a Sydney bude Blanár rokovať s austrálskou ministerkou zahraničných vecí Penny Wongovou, námestníkom ministra zahraničných vecí a obchodu Mattom Thistlethwaiteom, podpredsedom vlády a ministrom obrany Richardom Marlesom, a tiež s ministrom obchodu a cestovného ruchu Donom Farrellom. Stretne sa aj s predsedom Legislatívnej rady parlamentu Nového Južného Walesu Benom Franklinom.

Venovať sa budú rozvoju bilaterálnych, obchodných a investičných vzťahov, kybernetickej bezpečnosti, vedeckému výskumu či mierovému využívaniu jadrovej energie. „Máme záujem o aktívnejší politický dialóg a oživenie bilaterálnych vzťahov s Austráliou, ktorá zohráva v indopacifickom regióne kľúčovú úlohu pri udržiavaní geopolitickej rovnováhy a bezpečnostnej stability. Zároveň je vyspelou ekonomikou, preto tu vidíme strategické obchodné a technologické príležitosti,“ uviedol Blanár. Podotkol, že jeho pracovná cesta sa koná po ukončení rokovaní o Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou, ktorá vytvára nový rámec pre rozvoj obchodných, investičných a hospodárskych vzťahov.

Znovuotvorenie veľvyslanectva


Medzi hlavnými bodmi cesty bude slávnostné znovuotvorenie Veľvyslanectva SR v Canberre, opätovná rezidentná diplomatická prítomnosť podľa ministerstva vytvára priestor na zintenzívnenie politických kontaktov i podporu slovenských hospodárskych záujmov. Spolu s Generálnym konzulátom SR v Sydney má veľvyslanectvo rozvíjať vzťahy s austrálskymi inštitúciami, podnikateľmi a univerzitami a podporovať aj slovenských občanov a krajanskú komunitu.

Minister tiež účasťou podporí slovenské spoločnosti, ktoré sa predstavia na MOVE Australia 2026 v Sydney. Ide o celoaustrálsku odbornú konferenciu a výstavu venovanú budúcnosti dopravy a mobility. Podujatie prepája predstaviteľov automobilového priemyslu, logistické a dopravné spoločnosti, energetický sektor, verejnú správu i samosprávy. Odprezentovaný na ňom bude aj potenciál SR. „Naše automobilky už majú na austrálskom trhu silné postavenie. Chceme na tom stavať a presadzovať aj ďalšie slovenské riešenia – od kybernetickej bezpečnosti a digitálnych technológií až po energetiku a jadrový výskum. Obnovenie činnosti nášho veľvyslanectva nám umožní byť bližšie austrálskym partnerom a systematickejšie podporovať slovenské firmy pri hľadaní nových obchodných príležitostí,“ doplnil Blanár.

Pracovný program


V rámci pracovného programu v Austrálii sa šéf slovenskej diplomacie stretne aj so slovenskými krajanmi a navštívi kultúrne podujatia. „Minister navštívi Jandura Park v Canberre, ktorého pamätná tabuľa pripomína prínos slovenských prisťahovalcov k rozvoju Austrálie. Pri tejto príležitosti bude odovzdaná kópia originálu prvého osvedčenia o austrálskom občianstve, ktoré bolo udelené občanovi SR Jánovi Jandurovi Pučekovi v roku 1949. V Canberre navštívi tiež Austrálsky vojnový pamätník. Šéf zahraničných vecí SR si zároveň osobne uctí pamiatku obetí útoku na Bondi Beach v Sydney z decembra 2025, medzi ktorými bola aj slovenská občianka,” uviedli z ministerstva.

Doplnili, že ministrova pracovná cesta s podnikateľskou delegáciou do Thajska a Austrálie nadväzuje na priority Strategickej koncepcie angažovanosti SR v indopacifickom regióne, ktorú rezort predstavil ešte vlani v decembri, a ktorá cieli na posilnenie politických partnerstiev, rozšírenie možnosti slovenských exportérov na ázijských a austrálskom trhu a podporu konkrétnych projektov hospodárskej, vedeckej a technologickej spolupráce.


Zdroj: SITA.sk - Blanár vycestuje do Thajska a Austrálie, sprevádzať ho bude aj podnikateľská delegácia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilaterálne vzťahy minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenský export Zahraničná cesta
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