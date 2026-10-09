Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2026

Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu


Tagy: Dátové centrum Internetové služby Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Yandex

K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku. Ukrajinský dron ...



Zdieľať
gettyimages 1060606250 676x407 9.10.2026 (SITA.sk) - K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku.


Ukrajinský dron v piatok poškodil dátové centrum ruskej technologickej spoločnosti Yandex v Kalužskej oblasti. Ide už o druhý útok na zariadenie tejto firmy za dva dni, čo môže naznačovať začiatok novej ukrajinskej kampane proti ruskej internetovej infraštruktúre.

Mimo prevádzky


Spoločnosť Yandex, označovaná za „ruský Google“, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby.

V dôsledku útoku dronu bola zasiahnutá časť infraštruktúry dátového centra Yandexu v Kaluge. Viaceré moduly dátového centra sú úplne mimo prevádzky,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Podľa firmy môže dôjsť k výpadkom niektorých služieb, pričom rozsah škôd naďalej vyhodnocuje.

Guvernér Kalužskej oblasti predtým informoval, že dron zasiahol mestskú infraštruktúru, čo spôsobilo zranenia aj materiálne škody. Zranených bolo deväť ľudí, z toho päť museli hospitalizovať. Ich stav je podľa úradov stabilizovaný.

Nový trend?


K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku.

Štvrtkový incident vyvolal rozsiahle výpadky internetových služieb. Používatelia hlásili problémy s prístupom k viacerým dopravným platformám, internetovým obchodom a ďalším službám závislým od infraštruktúry spoločnosti Yandex.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dátové centrum Internetové služby Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Yandex
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S CARNEO Pay sa presúva peňaženka na ruku
<< predchádzajúci článok
Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 