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09. októbra 2026
Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu
Tagy: Dátové centrum Internetové služby Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Yandex
K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku. Ukrajinský dron ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku.
Ukrajinský dron v piatok poškodil dátové centrum ruskej technologickej spoločnosti Yandex v Kalužskej oblasti. Ide už o druhý útok na zariadenie tejto firmy za dva dni, čo môže naznačovať začiatok novej ukrajinskej kampane proti ruskej internetovej infraštruktúre.
Spoločnosť Yandex, označovaná za „ruský Google“, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby.
„V dôsledku útoku dronu bola zasiahnutá časť infraštruktúry dátového centra Yandexu v Kaluge. Viaceré moduly dátového centra sú úplne mimo prevádzky,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Podľa firmy môže dôjsť k výpadkom niektorých služieb, pričom rozsah škôd naďalej vyhodnocuje.
Guvernér Kalužskej oblasti predtým informoval, že dron zasiahol mestskú infraštruktúru, čo spôsobilo zranenia aj materiálne škody. Zranených bolo deväť ľudí, z toho päť museli hospitalizovať. Ich stav je podľa úradov stabilizovaný.
K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku.
Štvrtkový incident vyvolal rozsiahle výpadky internetových služieb. Používatelia hlásili problémy s prístupom k viacerým dopravným platformám, internetovým obchodom a ďalším službám závislým od infraštruktúry spoločnosti Yandex.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský dron v piatok poškodil dátové centrum ruskej technologickej spoločnosti Yandex v Kalužskej oblasti. Ide už o druhý útok na zariadenie tejto firmy za dva dni, čo môže naznačovať začiatok novej ukrajinskej kampane proti ruskej internetovej infraštruktúre.
Mimo prevádzky
Spoločnosť Yandex, označovaná za „ruský Google“, prevádzkuje najpoužívanejší internetový vyhľadávač v Rusku, ako aj populárne služby objednávania jedál a taxislužby.
„V dôsledku útoku dronu bola zasiahnutá časť infraštruktúry dátového centra Yandexu v Kaluge. Viaceré moduly dátového centra sú úplne mimo prevádzky,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Podľa firmy môže dôjsť k výpadkom niektorých služieb, pričom rozsah škôd naďalej vyhodnocuje.
Guvernér Kalužskej oblasti predtým informoval, že dron zasiahol mestskú infraštruktúru, čo spôsobilo zranenia aj materiálne škody. Zranených bolo deväť ľudí, z toho päť museli hospitalizovať. Ich stav je podľa úradov stabilizovaný.
Nový trend?
K útoku došlo len deň po požiari v dátovom centre Yandexu v meste Sasovo v Riazanskej oblasti. Išlo o prvý známy útok na zariadenie tohto typu v Rusku.
Štvrtkový incident vyvolal rozsiahle výpadky internetových služieb. Používatelia hlásili problémy s prístupom k viacerým dopravným platformám, internetovým obchodom a ďalším službám závislým od infraštruktúry spoločnosti Yandex.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dátové centrum Internetové služby Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi Vojna na Ukrajine Yandex
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