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09. októbra 2026

Slováka hľadaného na základe európskeho zatykača zadržali na hranici v Poľsku. Deň predtým napadol pohraničníka


Tagy: európsky zatýkací rozkaz poľsko-slovenské hranice

Pri hraničnej kontrole vyšlo najavo, že slovenské orgány na muža vydali európsky zatýkací rozkaz. Poľskí pohraničníci zadržali slovenského občana, po ktorom pátrali slovenské orgány pre ...



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gettyimages 1221601846 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Pri hraničnej kontrole vyšlo najavo, že slovenské orgány na muža vydali európsky zatýkací rozkaz.


Poľskí pohraničníci zadržali slovenského občana, po ktorom pátrali slovenské orgány pre podozrenie z násilia voči blízkej osobe. Muža odhalili 5. októbra pri kontrole na hraničnom priechode Krościenko - Smolnica, keď sa pokúšal opustiť Poľsko.

Ako v piatok informovala poľská pohraničná stráž, deň pred zadržaním navyše napadol jedného z jej príslušníkov a spôsobil mu zranenia.

Pri hraničnej kontrole vyšlo najavo, že slovenské orgány na muža vydali európsky zatýkací rozkaz. Na Slovensku je stíhaný v súvislosti s násilím voči blízkej osobe, za ktoré mu podľa poľských úradov hrozí až osemročný trest odňatia slobody.

Zadržaný mal problémy s poľskými úradmi už 4. októbra. Počas cesty cez pohorie Bieszczady ho zastavila hliadka pohraničnej stráže z Ustrzyków Górnych. Pri cestnej kontrole fyzicky napadol zasahujúceho príslušníka a spôsobil mu zranenia.

Poľskí pohraničníci ho následne predviedli na prokuratúru, kde čelil obvineniu. K útoku sa priznal a súhlasil s navrhovaným trestom sedem mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Zároveň má zaplatiť 40-tisíc poľských zlotých (približne 9 100 eur). O konečnej podobe trestu však ešte musí rozhodnúť súd.

Na základe rozhodnutia súdu bol Slovák vzatý do väzby. Poľské orgány zároveň vedú konanie o jeho odovzdaní slovenským orgánom činným v trestnom konaní.

Pohraničná stráž doplnila, že jej príslušníci v oblasti Bieszczad od začiatku roka zadržali už viac ako 140 osôb, po ktorých pátrali poľské alebo zahraničné bezpečnostné orgány.


Zdroj: SITA.sk - Slováka hľadaného na základe európskeho zatykača zadržali na hranici v Poľsku. Deň predtým napadol pohraničníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európsky zatýkací rozkaz poľsko-slovenské hranice
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