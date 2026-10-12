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12. októbra 2026
Varšava vyzýva Západ na tvrdší postup proti Rusku a ďalšie sankcie
Tagy: Hybridné hrozby protiruské sankcie Ruská propaganda ruské sabotáže Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Poľský premiér chce na samite v Bruseli presadzovať sprísnenie sankcií a varuje pred ruskými hybridnými útokmi. Poľský premiér Donald ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Poľský premiér chce na samite v Bruseli presadzovať sprísnenie sankcií a varuje pred ruskými hybridnými útokmi.
„Toto je chvíľa, keď by celý Západ – Európa aj Spojené štáty – mal Rusku a Putinovi ukázať, že je pripravený pokračovať v politike zadržiavania Ruska ešte rozhodnejšími prostriedkami,“ povedal Tusk na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Spresnil, že má na mysli predovšetkým sankcie.
„Preto pôjdem do Bruselu presviedčať všetkých našich európskych partnerov, aby vážne zvážili zvýšenie sankcií proti Rusku,“ dodal.
Poľsko patrí od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny a poskytuje jej vojenskú aj humanitárnu pomoc.
Varšava zároveň opakovane obvinila Moskvu zo sabotáží a hybridnej vojny na poľskom území. Rusko tieto obvinenia odmieta.
Tuskove vyjadrenia prišli deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré Moskva zatiaľ nepotvrdila. „Ak Ukrajina bojuje, bojuje o prežitie. Rusko bojuje o nadvládu,“ vyhlásil Tusk.
Poľský premiér zároveň varoval pred preberaním ruského výkladu vojny v západných krajinách.
Pripomenul nacistickú propagandu, ktorá podľa neho kedysi pripisovala Poľsku zodpovednosť za nemeckú agresiu, a dodal, že podobnú argumentáciu dnes počuť z Moskvy a čoraz častejšie aj v niektorých západných metropolách.
Zdroj: SITA.sk - Varšava vyzýva Západ na tvrdší postup proti Rusku a ďalšie sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk vyzval v pondelok Európu a Spojené štáty na rozhodnejší postup proti Rusku a oznámil, že na nadchádzajúcom samite v Bruseli bude presadzovať ďalšie sprísnenie sankcií voči Moskve.
„Toto je chvíľa, keď by celý Západ – Európa aj Spojené štáty – mal Rusku a Putinovi ukázať, že je pripravený pokračovať v politike zadržiavania Ruska ešte rozhodnejšími prostriedkami,“ povedal Tusk na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Spresnil, že má na mysli predovšetkým sankcie.
„Preto pôjdem do Bruselu presviedčať všetkých našich európskych partnerov, aby vážne zvážili zvýšenie sankcií proti Rusku,“ dodal.
Poľsko patrí od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 medzi najvýraznejších podporovateľov Ukrajiny a poskytuje jej vojenskú aj humanitárnu pomoc.
Hybridné hrozby a sabotáže
Varšava zároveň opakovane obvinila Moskvu zo sabotáží a hybridnej vojny na poľskom území. Rusko tieto obvinenia odmieta.
Tuskove vyjadrenia prišli deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré Moskva zatiaľ nepotvrdila. „Ak Ukrajina bojuje, bojuje o prežitie. Rusko bojuje o nadvládu,“ vyhlásil Tusk.
Ruský výklad vojny
Poľský premiér zároveň varoval pred preberaním ruského výkladu vojny v západných krajinách.
Pripomenul nacistickú propagandu, ktorá podľa neho kedysi pripisovala Poľsku zodpovednosť za nemeckú agresiu, a dodal, že podobnú argumentáciu dnes počuť z Moskvy a čoraz častejšie aj v niektorých západných metropolách.
Zdroj: SITA.sk - Varšava vyzýva Západ na tvrdší postup proti Rusku a ďalšie sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hybridné hrozby protiruské sankcie Ruská propaganda ruské sabotáže Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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