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09. októbra 2026

Tisíce ľudí protestovali v Berlíne proti plánovaným škrtom v podpore zelených energií


Tagy: environmentalistika obnoviteľné zdoje Solárna energia Veterná energia

Vláda chce obmedziť dotácie pre menšie solárne zariadenia, firmy a aktivisti varujú pred oslabením celého odvetvia. Tisíce zamestnancov nemeckého sektora



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gettyimages 533009357 676x451 9.10.2026 (SITA.sk) - Vláda chce obmedziť dotácie pre menšie solárne zariadenia, firmy a aktivisti varujú pred oslabením celého odvetvia.


Tisíce zamestnancov nemeckého sektora obnoviteľnej energie a environmentálnych aktivistov demonštrovali v piatok pred parlamentom v Berlíne proti plánom vlády obmedziť podporu odvetvia.


Do protestu sa zapojili pracovníci firiem pôsobiacich v oblasti veternej, solárnej a bioplynovej energetiky.



Škrty v zelených energiách


Poslanci rokujú o návrhoch ministerky hospodárstva Katheriny Reicheovej, ktoré zahŕňajú zrušenie dotácií pre menšie solárne zariadenia a úpravy, ktoré by v niektorých regiónoch znížili finančnú atraktívnosť výstavby nových zdrojov obnoviteľnej energie.

Demonštranti niesli transparenty s heslami ako „dobrá energia, dobré pracovné miesta“.

„To, čo sme rozbehli ako úspešný príbeh, sa teraz z úplne nepochopiteľných dôvodov rozoberá,“ povedal Felix Rubitschek zo spoločnosti WestfalenWind, ktorá pripravuje projekty v oblasti veternej energetiky.

Sektor obnoviteľných zdrojov výrazne expandoval počas predchádzajúcej vlády, keď ministerstvo hospodárstva viedli Zelení.

Ekonomika a obrana


Vláda kancelára Friedricha Merza teraz kladie väčší dôraz na oživenie ekonomiky a posilnenie obrany.

Reicheová návrhy obhajuje tým, že podpora zelenej energie stojí štát ročne miliardy eur.

Kritiku však vyvolávajú aj jej plány na výstavbu nových plynových elektrární, ktoré majú podľa nej pomôcť udržať ceny energií pod kontrolou.

Odborníci zároveň upozorňujú, že Nemecko nemusí splniť svoje ciele znižovania emisií.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí protestovali v Berlíne proti plánovaným škrtom v podpore zelených energií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: environmentalistika obnoviteľné zdoje Solárna energia Veterná energia
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