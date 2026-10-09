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09. októbra 2026
Kopilot spoločnosti flydubai plánoval samovražedný útok na letisko v izraelskom Tel Avive
Tagy: dopravné lietadlá Izraelská vláda medzinárodné letisko Samovražedný útok Teroristický útok Útoky z 11. septembra
Ománsky druhý pilot sa údajne inšpiroval útokmi z 11. septembra 2001, kapitána napadol sekerou a lietadlo kleslo o približne päť kilometrov. Kopilot lietadla spoločnosti
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9.10.2026 (SITA.sk) - Ománsky druhý pilot sa údajne inšpiroval útokmi z 11. septembra 2001, kapitána napadol sekerou a lietadlo kleslo o približne päť kilometrov.
Podľa zistení vyšetrovania zverejnených v piatok štátnymi médiami chcel svojím činom „spôsobiť čo najväčšie straty na životoch“.
Prokuratúra zároveň uviedla, že pri prijímaní do zamestnania nevznikli pochybnosti, ktoré by mohli útoku zabrániť.
„Zistenia ukázali, že spĺňal profesionálne a bezpečnostné požiadavky na prijatie do zamestnania vrátane pilotného preukazu, potvrdenia o bezúhonnosti a absolvovania požadovaných kontrol.“
Cestujúci opísali dramatický boj o ovládnutie lietadla po tom, ako stroj náhle klesol približne o 5 000 metrov. Kopilot zaútočil na indického kapitána sekerou a zranil ho.
Kapitánovi sa však podarilo otvoriť dvere kokpitu, čo umožnilo členom posádky a cestujúcim útočníka premôcť. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Saudskej Arábii.
Prevažnú väčšinu pasažierov tvorili Izraelčania. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po zmarenom útoku ocenil odvahu kapitána aj cestujúcich a následne nariadil „dôkladné preskúmanie všetkých bezpečnostných aspektov zahraničného civilného letectva smerujúceho do Izraela“.
Zdroj: SITA.sk - Kopilot spoločnosti flydubai plánoval samovražedný útok na letisko v izraelskom Tel Avive © SITA Všetky práva vyhradené.
Kopilot lietadla spoločnosti flydubai, ktorý minulý týždeň počas letu napadol kapitána, plánoval podľa prokuratúry Spojených arabských emirátov (SAE) zaútočiť so strojom na medzinárodné letisko v Tel Avive.
Ománsky občan sa údajne inšpiroval samovražednými útokmi teroristickej siete al-Káida na Spojené štáty z 11. septembra 2001.
Zabiť čo najviac ľudí
Podľa zistení vyšetrovania zverejnených v piatok štátnymi médiami chcel svojím činom „spôsobiť čo najväčšie straty na životoch“.
Prokuratúra zároveň uviedla, že pri prijímaní do zamestnania nevznikli pochybnosti, ktoré by mohli útoku zabrániť.
„Zistenia ukázali, že spĺňal profesionálne a bezpečnostné požiadavky na prijatie do zamestnania vrátane pilotného preukazu, potvrdenia o bezúhonnosti a absolvovania požadovaných kontrol.“
Krvavá dráma na palube
Cestujúci opísali dramatický boj o ovládnutie lietadla po tom, ako stroj náhle klesol približne o 5 000 metrov. Kopilot zaútočil na indického kapitána sekerou a zranil ho.
Kapitánovi sa však podarilo otvoriť dvere kokpitu, čo umožnilo členom posádky a cestujúcim útočníka premôcť. Lietadlo následne núdzovo pristálo v Saudskej Arábii.
Prevažnú väčšinu pasažierov tvorili Izraelčania. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po zmarenom útoku ocenil odvahu kapitána aj cestujúcich a následne nariadil „dôkladné preskúmanie všetkých bezpečnostných aspektov zahraničného civilného letectva smerujúceho do Izraela“.
Zdroj: SITA.sk - Kopilot spoločnosti flydubai plánoval samovražedný útok na letisko v izraelskom Tel Avive © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dopravné lietadlá Izraelská vláda medzinárodné letisko Samovražedný útok Teroristický útok Útoky z 11. septembra
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