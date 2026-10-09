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09. októbra 2026
USA uvalili sankcie na ICC len pár hodín po tom, ako Nobelovu cenu získala jeho bývalá sudkyňa
Európska únia označila sankcie za nesmierne poľutovaniahodné a je pripravená prijať opatrenia na zabezpečenie ďalšieho fungovania súdu.
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9.10.2026 (SITA.sk) - Európska únia označila sankcie za nesmierne poľutovaniahodné a je pripravená prijať opatrenia na zabezpečenie ďalšieho fungovania súdu.
„Buď ICC ukončí svoje hrozby, alebo my ukončíme ICC,“ vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Sankcie majú podľa neho súdu odrezať zdroje a ochromiť jeho schopnosť fungovať.
ICC opatrenia odmietol ako útok na medzinárodné právo a varoval, že „história bude tento okamih súdiť“.
Sankcie prišli iba niekoľko hodín po tom, ako Nobelovu cenu za mier získala 85-ročná juhoafrická právnička Navi Pillayová, bývalá sudkyňa ICC a niekdajšia predsedníčka tribunálu pre genocídu v Rwande.
Neskôr viedla komisiu OSN, ktorá obvinila Izrael z genocídy v Pásme Gazy. Rubio Nobelovu cenu ani Pillayovú vo vyhlásení nespomenul.
Európska únia (EÚ) označila americké sankcie za „nesmierne poľutovaniahodné“. „EÚ bude úzko spolupracovať s ICC, aby zabezpečila, že bude môcť naďalej účinne fungovať,“ uviedla Európska komisia (EK).
Brusel je podľa nej pripravený prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie činnosti súdu.
EK zároveň vyjadrila nádej, že šesťmesačný odklad účinnosti sankcií vytvára priestor na dialóg.
Trumpova vláda už skôr sankcionovala prokurátora a viacerých sudcov ICC pre vyšetrovania týkajúce sa USA a Izraela. Ani jedna z týchto krajín nie je členom ICC.
Zdroj: SITA.sk - USA uvalili sankcie na ICC len pár hodín po tom, ako Nobelovu cenu získala jeho bývalá sudkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na Medzinárodný trestný súd (ICC) a oznámili zákaz finančných transakcií s inštitúciou so sídlom v Haagu.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že opatrenia majú zabrániť stíhaniu amerických vojakov a volených predstaviteľov.
„Buď ICC ukončí svoje hrozby, alebo my ukončíme ICC,“ vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Sankcie majú podľa neho súdu odrezať zdroje a ochromiť jeho schopnosť fungovať.
Útok na medzinárodné právo
ICC opatrenia odmietol ako útok na medzinárodné právo a varoval, že „história bude tento okamih súdiť“.
Sankcie prišli iba niekoľko hodín po tom, ako Nobelovu cenu za mier získala 85-ročná juhoafrická právnička Navi Pillayová, bývalá sudkyňa ICC a niekdajšia predsedníčka tribunálu pre genocídu v Rwande.
Neskôr viedla komisiu OSN, ktorá obvinila Izrael z genocídy v Pásme Gazy. Rubio Nobelovu cenu ani Pillayovú vo vyhlásení nespomenul.
Únia sa za ICC postavila
Európska únia (EÚ) označila americké sankcie za „nesmierne poľutovaniahodné“. „EÚ bude úzko spolupracovať s ICC, aby zabezpečila, že bude môcť naďalej účinne fungovať,“ uviedla Európska komisia (EK).
Brusel je podľa nej pripravený prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie činnosti súdu.
Šesťmesačný odklad
EK zároveň vyjadrila nádej, že šesťmesačný odklad účinnosti sankcií vytvára priestor na dialóg.
Trumpova vláda už skôr sankcionovala prokurátora a viacerých sudcov ICC pre vyšetrovania týkajúce sa USA a Izraela. Ani jedna z týchto krajín nie je členom ICC.
Zdroj: SITA.sk - USA uvalili sankcie na ICC len pár hodín po tom, ako Nobelovu cenu získala jeho bývalá sudkyňa © SITA Všetky práva vyhradené.
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