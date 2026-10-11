Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. októbra 2026

Trnava získa za rekonštrukciu Prachárne 200-tisíc eur, zoznam nedostatkov zostáva nezverejnený


Tagy: Kultúrna pamiatka Pracháreň Rekonštrukcia

Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila. Mesto Trnava dostane od zhotoviteľa rekonštrukcie budovy národnej kultúrnej ...



Zdieľať
341337457_559183056344952_4094239824845753997_n 676x451 11.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila.


Mesto Trnava dostane od zhotoviteľa rekonštrukcie budovy národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň vyplatených 200 tisíc eur. Čiastku 100 tisíc eur za neodstrániteľné chyby po rekonštrukcii a ďalších 100 tisíc eur za urovnanie všetkých ostatných sporných nárokov. Vyplýva to z dohody o urovnaní práv a povinnosti, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom rekonštrukcie historickej budovy.

Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila. Rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre Trnavy stála podľa zmluvy so zhotoviteľom viac ako 4,9 milióna eur, po vrátení 200 tisíc eur bude výsledná suma o túto čiastku znížená.

Trnava začala s rekonštrukciou Prachárne ešte na jar 2024, podľa pôvodnej zmluvy mala byť dokončená na jar 2025. Neskôr bol termín dokončenia pre rôzne komplikácie posunutý na 1. októbra 2025, budova bola reálne využívaná až od leta tohto roku. Okrem iných funkcií poskytuje aj priestor pre nové mestské divadlo s názvom Pracháreň.

Pracháreň patrí k najstarším budovám v meste, aj keď počas stáročí prešla mnohými prestavbami a dostavbami. Jej terajší názov pripomína jednu z jej funkcií v minulosti, kedy v nej skladovali pušný prach. Budova stojí v blízkosti radnice na rohu Radlinského ulice a Trojičného námestia.

Samospráva budovu pred tromi desaťročiami zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr ju nájomníci zdevastovali, budova tak bola zatvorená a nevyužívaná. Samospráva ju ponúkala na predaj, po víťazstve Petra Bročku v komunálnych voľbách v roku 2014 už snahy o predaj „rodinného striebra“ nepokračovali.


Zdroj: SITA.sk - Trnava získa za rekonštrukciu Prachárne 200-tisíc eur, zoznam nedostatkov zostáva nezverejnený © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúrna pamiatka Pracháreň Rekonštrukcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obyvatelia košického Severu spustili petíciu za návrat policajného oddelenia na Tolstého ulicu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kreatívne centrum Nitra láka v októbri na divadlo, filmové workshopy aj deň duševného zdravia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 