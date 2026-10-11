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11. októbra 2026
Trnava získa za rekonštrukciu Prachárne 200-tisíc eur, zoznam nedostatkov zostáva nezverejnený
Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila. Mesto Trnava dostane od zhotoviteľa rekonštrukcie budovy národnej kultúrnej ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila.
Mesto Trnava dostane od zhotoviteľa rekonštrukcie budovy národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň vyplatených 200 tisíc eur. Čiastku 100 tisíc eur za neodstrániteľné chyby po rekonštrukcii a ďalších 100 tisíc eur za urovnanie všetkých ostatných sporných nárokov. Vyplýva to z dohody o urovnaní práv a povinnosti, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom rekonštrukcie historickej budovy.
Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila. Rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre Trnavy stála podľa zmluvy so zhotoviteľom viac ako 4,9 milióna eur, po vrátení 200 tisíc eur bude výsledná suma o túto čiastku znížená.
Trnava začala s rekonštrukciou Prachárne ešte na jar 2024, podľa pôvodnej zmluvy mala byť dokončená na jar 2025. Neskôr bol termín dokončenia pre rôzne komplikácie posunutý na 1. októbra 2025, budova bola reálne využívaná až od leta tohto roku. Okrem iných funkcií poskytuje aj priestor pre nové mestské divadlo s názvom Pracháreň.
Pracháreň patrí k najstarším budovám v meste, aj keď počas stáročí prešla mnohými prestavbami a dostavbami. Jej terajší názov pripomína jednu z jej funkcií v minulosti, kedy v nej skladovali pušný prach. Budova stojí v blízkosti radnice na rohu Radlinského ulice a Trojičného námestia.
Samospráva budovu pred tromi desaťročiami zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr ju nájomníci zdevastovali, budova tak bola zatvorená a nevyužívaná. Samospráva ju ponúkala na predaj, po víťazstve Petra Bročku v komunálnych voľbách v roku 2014 už snahy o predaj „rodinného striebra“ nepokračovali.
Zdroj: SITA.sk - Trnava získa za rekonštrukciu Prachárne 200-tisíc eur, zoznam nedostatkov zostáva nezverejnený © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava dostane od zhotoviteľa rekonštrukcie budovy národnej kultúrnej pamiatky Pracháreň vyplatených 200 tisíc eur. Čiastku 100 tisíc eur za neodstrániteľné chyby po rekonštrukcii a ďalších 100 tisíc eur za urovnanie všetkých ostatných sporných nárokov. Vyplýva to z dohody o urovnaní práv a povinnosti, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom rekonštrukcie historickej budovy.
Súčasťou dohody je aj príloha so zoznamom nedostatkov, tú však radnica nezverejnila. Rekonštrukcia jedného z najstarších objektov v centre Trnavy stála podľa zmluvy so zhotoviteľom viac ako 4,9 milióna eur, po vrátení 200 tisíc eur bude výsledná suma o túto čiastku znížená.
Trnava začala s rekonštrukciou Prachárne ešte na jar 2024, podľa pôvodnej zmluvy mala byť dokončená na jar 2025. Neskôr bol termín dokončenia pre rôzne komplikácie posunutý na 1. októbra 2025, budova bola reálne využívaná až od leta tohto roku. Okrem iných funkcií poskytuje aj priestor pre nové mestské divadlo s názvom Pracháreň.
Pracháreň patrí k najstarším budovám v meste, aj keď počas stáročí prešla mnohými prestavbami a dostavbami. Jej terajší názov pripomína jednu z jej funkcií v minulosti, kedy v nej skladovali pušný prach. Budova stojí v blízkosti radnice na rohu Radlinského ulice a Trojičného námestia.
Samospráva budovu pred tromi desaťročiami zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr ju nájomníci zdevastovali, budova tak bola zatvorená a nevyužívaná. Samospráva ju ponúkala na predaj, po víťazstve Petra Bročku v komunálnych voľbách v roku 2014 už snahy o predaj „rodinného striebra“ nepokračovali.
Zdroj: SITA.sk - Trnava získa za rekonštrukciu Prachárne 200-tisíc eur, zoznam nedostatkov zostáva nezverejnený © SITA Všetky práva vyhradené.
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